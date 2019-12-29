Виктор Успасских: 750 евро – это очень нужный ориентир 🔊 Воспроизвести Не так давно член Европейского парламента от Литвы Виктор Успасских предложил законодательному органу Евросоюза узаконить 750 евро в качестве обязательного для всех стран ЕС минимума месячной зарплаты.



Казалось бы, в Литве, где в последнее время довольно активно обсуждаются возможности построить государство благополучия для всех, такое предложение должно было бы вызвать живой отклик, подтолкнуть к острой дискуссии. Однако, этого не произошло, предложение литовского европарламентария у нас в стране обсуждается, но совсем не так, как оно того стоит.



Поэтому «Обзор» обратился напрямую к Виктору УСПАССКИХ с просьбой рассказать о сути его предложения Европарламенту и, конечно же, Литве, в том числе, а также о том, насколько реально достижение ориентира в 750 евро в качестве минимальной месячной зарплаты (ММЗ). Казалось бы, в Литве, где в последнее время довольно активно обсуждаются возможности построить государство благополучия для всех, такое предложение должно было бы вызвать живой отклик, подтолкнуть к острой дискуссии. Однако, этого не произошло, предложение литовского европарламентария у нас в стране обсуждается, но совсем не так, как оно того стоит.Поэтому «Обзор» обратился напрямую к Виктору УСПАССКИХ с просьбой рассказать о сути его предложения Европарламенту и, конечно же, Литве, в том числе, а также о том, насколько реально достижение ориентира в 750 евро в качестве минимальной месячной зарплаты (ММЗ). - Это было одно из моих основных обещаний перед выборами в Европарламент, - напомнил В.Успасских во время беседы с корреспондентом «Обзора». – Хотя в предвыборный период я обещал добиваться «минималки» в 700 евро, но при подготовке резолюции для Европарламента мы ещё раз всё подсчитали, учли нынешнюю экономическую ситуацию, ближайшие перспективы и пришли к выводу, что ММЗ должна составлять не менее 750 евро.



Понятное дело, что в тех странах европейского сообщества, где «минималку» могут уже сейчас платить в гораздо большем объёме, никто ММЗ уменьшать после одобрения моей резолюции не будет. Моё предложение ориентировано на такие страны, как Литва, где ежемесячная оплата труда ниже 750 евро, и порой – значительно.



Зафиксировать законодательно такой минимум – это только первый шаг на долгом пути реализации упомянутого моего предвыборного обещания. Я прекрасно понимаю, что не всё на этом пути зависит только от меня, но очень важно, чтобы в обществе обсуждались подобные предложения, чтобы изучались возможности претворить их в жизнь.



Вполне возможно, что далеко не во всех странах Евросоюза с должным вниманием отнесутся к моему предложению, поскольку уже сейчас в абсолютных цифрах ММЗ в самых зажиточных странах в 100 раз превышает «минималку» в самих бедных в этом плане странах ЕС.



Но меня удивляет, когда моё предложение критикуют в Литве, критикуют, даже не углубляясь в его суть. Мол, политику позволительно озвучивать даже самые нереальные предложения, что зафиксированные на бумаге планы вовсе не означают их автоматического переноса в реальную жизнь. И, естественно, у таких критиков в ходу наклеивание ярлыка популиста.



- Но Вы пришли в политику из бизнеса, следовательно, при подготовке своего предложения Вы опирались и на свой опыт бизнесмена, создавшего не одно предприятие?



- Да, на тех предприятиях, которые я мог бы назвать своими, хотя на время своей политической карьеры все отношения с ними я выстраиваю исключительно в рамках существующих ныне законов, средняя зарплата сегодня несколько превышает среднюю зарплату по стране. Понятное дело, что за всем этим стоит кропотливая многолетняя работа. Но достойная оплата труда как можно большего количества работников всегда была одним из главных приоритетов в моей как бизнесмена деятельности.



Но сейчас я хотел бы обратить внимание ещё и на то, что, реализуя моё предложение зафиксировать «минималку» на уровне 750 евро в месяц, общество выиграет в целом сразу на нескольких направлениях:



1) у людей повысятся доходы, соответственно, уменьшится разница между теми, у кого самые маленькие доходы, и теми, кто может похвастаться самыми большими доходами, а главное – станет меньше людей, оказавшихся за чертой нищеты, а их, к слову, в ЕС сегодня – более 100 миллионов;



2) уменьшится теневая экономика, поскольку просто исчезнет необходимость в теневых выплатах;



3) больше уважения будет как к представителям центральной власти Евросоюза, так и на местах – в государствах, являющихся членами сообщества;



4) неизбежно будет увеличиваться и среднестатистическая ежемесячная зарплата, особенно в тех странах, где ММЗ сегодня меньше 750 евро;



5) но одним из главных эффектов этого процесса, на мой взгляд, следовало бы назвать более честную конкуренцию на рынке, и наша Литва, которую многие не без основания называют страной швогеров, тут является более чем подходящим примером. В нашей стране уже трудно кого-либо удивить тем, что одним контролирующие организации оказывают чересчур уж повышенное внимание, а других стараются не замечать. А если в этом отношении у нас будет больше порядка и прозрачности, то инвесторы, способные создать новые рабочие места, поверьте мне, будут интересоваться нами гораздо больше;



6) обязательно будет расти внутреннее потребление, что, конечно же, самым благотворным способом отразится и на экономике страны в целом;



7) появится куда больше желающих работать, а не ждать милостыни в виде государственного пособия, а сегодня у нас разница между «минималкой» и размерами социальных пособий, мягко говоря, не очень большая;



8) статистика же показывает, что с уменьшением уровня безработицы улучшается и криминогенная ситуация в целом по стране.



Возвращаясь к упомянутым мною критикам, хочу сказать, что среди них я почему-то не заметил тех, у кого есть опыт реальной работы в бизнесе, кто занимался реальной, а не кабинетной экономикой.



Поэтому сегодня, на мой взгляд, было бы гораздо эффективнее, если бы моё предложение об уровне «минималки» для всего ЕС стало бы поводом для серьёзной дискуссии в нашей Литве, чтобы мы восприняли озвученные мной 750 евро как ориентир, и стали бы искать – на уровне отдельных предприятий и на государственном уровне – пути его достижения.



Всё, что я сегодня рассказал, это только малая часть общей проблемы, к которой я мог бы вернуться в будущем, если читателей «Обзора» эта тема заинтересует.



А пока, пользуясь случаем, хочу поздравить всех читателей «Обзора» с наступающим Новым годом и пожелать исполнения всех ваших желаний, в том числе и в отношении ваших будущих доходов! Беседовал Адольфас РУДЗЯНСКИС , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Успасских Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198 — статья прочитана 109 раз Комментарии