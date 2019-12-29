Ватсон против Уотсона 🔊 Воспроизвести «Шерлок Холмс – это человек, который никогда не жил, но который никогда не умрёт».



Орсон Уэллс, актер и режиссёр



Мое знакомство с бессмертным Шерлоком Холмсом началось с томика Артура Конан Дойла «Записки о Шерлоке Холмсе», выпущенном в 50-х годах прошлого века в первой «Библиотеке приключений» под редакцией легендарного поэта и сказочника, писателя и переводчика Корнея Чуковского.



Именно из этой книги я навсегда запомнил имя соратника прославленного сыщика как Уотсон. Поэтому можете только представить моё возмущение, когда появился многосерийный фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1980), где этого персонажа уже звали почему-то Ватсон.



Своё негодование я много лет копил в себе, пока не натолкнулся на воспоминания Василия Ливанова, того самого Шерлока Холмса из серии наших фильмов. Мое знакомство с бессмертным Шерлоком Холмсом началось с томика Артура Конан Дойла «Записки о Шерлоке Холмсе», выпущенном в 50-х годах прошлого века в первой «Библиотеке приключений» под редакцией легендарного поэта и сказочника, писателя и переводчика Корнея Чуковского.Именно из этой книги я навсегда запомнил имя соратника прославленного сыщика как Уотсон. Поэтому можете только представить моё возмущение, когда появился многосерийный фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1980), где этого персонажа уже звали почему-то Ватсон.Своё негодование я много лет копил в себе, пока не натолкнулся на воспоминания Василия Ливанова, того самого Шерлока Холмса из серии наших фильмов. «Едва мы произносим «Шерлок Холмс», с языка просится ещё одно имя, неотделимое от первого, – доктор Ватсон. Сразу же оговорюсь: современные переводчики записывают: «Уотсон». Такой побуквенный перевод этой фамилии мне представляется неверным. Во-первых, он всё равно не даёт более «английского» звучания имени доктора по сравнению с написанием «Ватсон»; во-вторых, он напоминает казусное написание другого английского имени – «Уильям» в сочетании с фамилией «Шекспир». Но если уж «Уильям», то тогда «Шейкспиа». Меня категорически не устраивает писатель «Уильям Шейкспиа». Предпочитаю, чтобы мои дети, внуки и правнуки читали в русском переводе великого английского поэта и драматурга Вильяма Шекспира.



А как же быть с написанием фамилии «Холмс», возразят знатоки, ведь в первых русских переводах друг «Ватсона» носил фамилию «Гольмц»? Мне кажется, что необходимое изменение при уточнении фамилии великого сыщика вовсе не означает обязательного изменения фамилии доктора на «Уотсон». Итак, доктор Ватсон».



Т-а-а-к-с?! И стал я копать. Оказалось, что фамилия «Ватсон» появилась ещё в дореволюционных переводах и даже театральных постановках, например, в переводе А.Репиной (1908). Вариант же «Уотсон» возник именно с лёгкой руки Корнея Чуковского. Этот перевод многократно переиздавался, а кроме этого именно такой вариант звучания фамилии предпочли переводчики Н.Тренева, М.Литвинова, Н.Войтинская, М. и Н.Чуковские, М. Бессараб, Н.Емельянникова, Д.Лившиц, В.Штенгель и другие.



Из относительно недавних изданий он использовался, например, в «Собрании сочинений в восьми томах» А. Конан Дойла (М: «Сантакс-Пресс», 1995). И на отечественные телеэкраны доктор впервые шагнул под именем Уотсон (телеспектакль «Собака Баскервилей», 1971). Так как же всё-таки правильно?



Оказывается, что существует два способа перевода имен собственных. Транслитерация – точная передача знаков письменности одного языка знаками письменности другого языка. А также транскрипция – то есть графическая запись звучания слова. Вот и получается, что вначале использовался метод транслитерации (Ватсон), а потом в угоду правильному произношению (привет хрущёвской оттепели 50-х и открытости миру из-за «железного занавеса»!) стали использовать транскрипцию (Уотсон).



На самом же деле, оба метода имеют право на существование и оба «правильные». Так что, выбирайте на свой вкус…



Ну, с этим вроде разобрались. А как при этом всём доктора звали по имени? Не обращая внимание на всевозможные экранизации, где обычно с текстами обращаются довольно-таки вольно, обратимся к первоисточнику.



У самого Конан Дойла Ватсона-Уотсона называют по имени трижды. «Этюд в багровых тонах» даже имеет подзаголовок «Из воспоминаний Джона Х.Ватсона, доктора медицины, отставного офицера военно-медицинской службы».



В рассказе «Загадка Торского моста» на крышке курьерской сумки, в которой лежат записи Ватсона, есть надпись: «Джон Х.Уотсон, доктор медицины, бывший военнослужащий Индийской армии». Снова Ватсон-Уотсон, но всё же Джон. И тут же в рассказе «Человек с рассечённой губой» жена называет его Джеймсом.



Что это? Просто небрежность автора или ещё одна загадка, которую читателям и исследователям Конан Дойла только предстоит разгадать? Фёдор ТЕРПИЛОВСКИЙ , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Шерлок Холмс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198 — статья прочитана 88 раз Комментарии