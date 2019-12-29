Праздник православного Рождества 🔊 Воспроизвести Фото из архива «Обзора» Автор – Владимир Клоповский



Впервые в истории многонационального Вильнюса горожане и гости столицы собрались у ёлки на Кафедральной площади на празднование православного Рождества Христова в 2012 году. Это было важным и знаковым событием, прежде всего, для русской общины и православных Литвы.



Наша инициатива была поддержана столичными властями, и именно с этого года демонтаж главной столичной ёлки был перенесён с 7 на 8 января.



Этому предшествовал диалог с русской и православной общественностью, поиск единомышленников и команды творческих людей, желающих внести на безвозмездной основе свой вклад в организацию праздника.



При активной поддержке истинных энтузиастов-общественников была подготовлена концертная программа. Тогда впервые при отсутствии средств, сцены и широкой рекламы совместными усилиями и вкладом каждого был организован первый праздник православного Рождества на Кафедральной площади. Наша инициатива была поддержана столичными властями, и именно с этого года демонтаж главной столичной ёлки был перенесён с 7 на 8 января.Этому предшествовал диалог с русской и православной общественностью, поиск единомышленников и команды творческих людей, желающих внести на безвозмездной основе свой вклад в организацию праздника.При активной поддержке истинных энтузиастов-общественников была подготовлена концертная программа. Тогда впервые при отсутствии средств, сцены и широкой рекламы совместными усилиями и вкладом каждого был организован первый праздник православного Рождества на Кафедральной площади. Праздник состоялся и стал традиционным, ежегодно он проходит под знаком мира и согласия, веры, надежды и любви!



В этом году он пройдёт уже в девятый раз и неизменно на протяжении всех прошедших лет его подготовкой занимается всё та же команда.



Наших зрителей праздника 2020 года ждёт полуторачасовая концертная программа, театрализованное представление с играми и хороводами, а детей - встреча со сказочными персонажами.



Откроет праздник и поздравит с православным Рождеством Христовым настоятель храма Святых Константина и Михаила Виленско-Литовской епархии Константин Лазукин и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



В программе концерта 2020 года будут участвовать как детские, так и взрослые коллективы и исполнители, прозвучат песни в исполнении Ирины Машиной, Марии Акелан, Анны Моро, Игоря Ярмоленка, Александра Белкина, Вадима Волкова, Олега Мозарского, Валентины Калинчевой и Сергея Зорина.



Своим выступлением порадуют зрителей русский фольклорный коллектив «Верея» (руководитель Снежана Прокопович), студия танца «Фантазия» (руководитель Инга Гуреева), танцевальная студия «Гелиос» (руководитель Светлана Оганова) и самая юная участница концерта Анастасия Чернозуб.



Главным подарком празднику Рождества от мецената Виктора Успасских и, безусловно, его украшением станет выступление заслуженного коллектива Республики Беларусь фольклорной группы «Купалинка» Белорусской государственной филармонии, под руководством Е.Тельковой.



Ещё одним подарком от Виктора Успасских в качестве поддержки молодого дарования станет выступление гостя из Клайпеды Даниила Карабута.



Надеемся, зрители не останутся в стороне, а будут активными участниками театрализованного действия – это не только создаст настроение праздника, но и не позволит замёрзнуть.



Встретим православное Рождество у ёлки 7 января! Ольга ГОРШКОВА, организатор праздника, председатель Славянского фонда милосердия , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: рождество Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198 — статья прочитана 55 раз Комментарии