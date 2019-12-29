Это должны знать водители 🔊 Воспроизвести Поскольку на большинстве столичных улиц занятость мест на парковках превысила 85%, с 1 января 2020 года в Вильнюсе изменятся границы зон, то есть кое-где они поменяют свой «цвет».



Компания «Susisiekimo paslau­gos» напоминает, что в соответствии с новым порядком после Нового года изменится разметка – работы будут проводиться постепенно, водителей просят быть бдительными. Представители компании рассказали, на что надо обратить внимание, сообщает ru.delfi.lt.



«Мы регулярно проводим мониторинг занятости мест на парковках – если в часы пик она превышает 85%, такие места не выполняют свою функцию, люди паркуются хаотично. Примерно 1/5 потока в Старом городе - это водители, ищущие место для парковки. Мы корректируем границы зон там, где видим самую большую занятость, чтобы сохранить равномерность. Этой осенью мы провели новый опрос – почти 70% респондентов одобряют мнение, что плата за парковку помогает соблюдать порядок», – сказала директор «Susisiekimo paslaugos» Модеста Гусаровене, не став объяснять, как более высокие сборы помогают бо́льшему порядку, а не просто отсеивают тех, кто не готов платить дороже за то же место. Компания «Susisiekimo paslau­gos» напоминает, что в соответствии с новым порядком после Нового года изменится разметка – работы будут проводиться постепенно, водителей просят быть бдительными. Представители компании рассказали, на что надо обратить внимание, сообщает ru.delfi.lt.«Мы регулярно проводим мониторинг занятости мест на парковках – если в часы пик она превышает 85%, такие места не выполняют свою функцию, люди паркуются хаотично. Примерно 1/5 потока в Старом городе - это водители, ищущие место для парковки. Мы корректируем границы зон там, где видим самую большую занятость, чтобы сохранить равномерность. Этой осенью мы провели новый опрос – почти 70% респондентов одобряют мнение, что плата за парковку помогает соблюдать порядок», – сказала директор «Susisiekimo paslaugos» Модеста Гусаровене, не став объяснять, как более высокие сборы помогают бо́льшему порядку, а не просто отсеивают тех, кто не готов платить дороже за то же место. М.Гусаровене прибавила, что такое решение не только регулирует движение и порядок парковки, но и обеспечивает больше места для велосипедистов, пешеходов, снижает уровень шума и загрязнения в городе, а также заставляет людей выбирать альтернативные способы передвижения.



Согласно прогнозам, после изменения количество занятых мест на парковках сократится на 12%.



Предусмотрены следующие изменения:



● Синяя, или самая дорогая зона, отныне охватит и бывшую красную зону и часть жёлтой зоны около Лукишкской площади и на ул. Гинею, где значительно вырос поток автомобилей.



● Красная зона охватит Ужупис, ул. Пилимо, пр. Конституциёс, около бизнес-центров, центров притяжения, и территорию между проспектом Гядимино, ул. Й.Ясинскё и А.Ротундо.



● Жёлтая зона охватит часть Жверинаса - между ул. Латвю и Парибё, территорию около бывшего магазина «Audėjаs», квартал Паупё, часть Науяместиса и Шнипишкес до ул. Жальгирё.



С 1 мая до 30 сентября жёлтой зоной будет пространство около пляжа в Валакампяй, около озёр Балсё, Бальжё и Тапяляй.



● Зелёная зона - часть Антакальниса вокруг парка Сапег (это одобрили и жители этой территории). ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198 — статья прочитана 155 раз Комментарии