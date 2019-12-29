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Как-то неэффективно…



Вильнюсский городской совет решил ликвидировать Вильнюсскую футбольную школу (ВФШ). Основная причина закрытия этого заведения - с 2020 года вступают в силу требования Литовской федерации футбола (ЛФФ) об участии в Элитной молодёжной лиге.

Согласно новым правилам, со следующего года команды, учредителями которых являются только муниципальные власти или государство, больше не смогут играть в этой лиге.

Однако закрытие или реорганизация Вильнюсской футбольной школы были неизбежными и из-за замеченных городскими властями серьёзных проблем, её неэффективности. Большую озабоченность у муниципалитета вызывали также отсутствие прозрачности в управлении школой и огромные средства, что были потрачены на её дотирование.
По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, закрытие школы на данный момент является наиболее рациональным решением: «Реагируя на новые правила ЛФФ и понимая, что с Нового года школа больше не сможет конкурировать с частными спортивными сооружениями, мы решили закрыть её. Мы будем использовать деньги, шедшие на содержание ВФШ, на оборудование и ремонт спортивных площадок возле школ. Сейчас у нас в Вильнюсе больше детей, чем может обслужить нынешняя спортивная инфраструктура, поэтому это наиболее рациональное решение», - сказал В.Бенкунскас.

В пресс-релизе, распространённом Вильнюсским самоуправлением, сообщается также о том, что ВФШ декларировала больше учеников, чем её на самом деле посещало, возможная дополнительная плата, которую выплачивали родители тренерам, денежная помощь оказывалась не воспитанникам ВФШ, а учащимся частных школ и т.п.

«Мы проведём аудит деятельности школы, который должен показать реальную ситуацию и подтвердить или опровергнуть имеющиеся у нас обвинения», - сказал Бенкунскас.
"Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198
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добавлена сегодня, 29 декабря, 18:20

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