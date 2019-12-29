Так было… Полвека назад в Литве 🔊 Воспроизвести Декабрь 1969 года



Первую продукцию выдал Алитусский завод бытовых холодильников. С выходом на проектную мощность он ежегодно будет изготовлять 300 тысяч холодильников. Предприятие входит в создаваемый в Литве комплекс специализированных предприятий по производству холодильников. A в Мажейкяй сдан в эксплуатацию компрессорный завод, оснащённый по последнему слову техники. Его проектная мощность - три миллиона компрессоров и реле для бытовых холодильников. Таким образом, Литва производит все компоненты для выпуска бытовых холодильников. Такой подход характерен и для развития других отраслей производства.



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- Есть три миллиона центнеров рыбы! – такой рапорт пришёл с рыболовецких предприятий республики. Трёхмиллионный рубеж добычи – это важная веха в истории литовских рыбаков. Первую продукцию выдал Алитусский завод бытовых холодильников. С выходом на проектную мощность он ежегодно будет изготовлять 300 тысяч холодильников. Предприятие входит в создаваемый в Литве комплекс специализированных предприятий по производству холодильников. A в Мажейкяй сдан в эксплуатацию компрессорный завод, оснащённый по последнему слову техники. Его проектная мощность - три миллиона компрессоров и реле для бытовых холодильников. Таким образом, Литва производит все компоненты для выпуска бытовых холодильников. Такой подход характерен и для развития других отраслей производства.● ● ●- Есть три миллиона центнеров рыбы! – такой рапорт пришёл с рыболовецких предприятий республики. Трёхмиллионный рубеж добычи – это важная веха в истории литовских рыбаков. ● ● ●



В Вильнюсе прошёл Всесоюзный симпозиум по вопросам тонких слоёв. Эти материалы успешно исследуют физики Литвы, а ряд работ в данной области литовские учёные координируют в масштабе всей страны. На симпозиуме обсуждены достижения в поиске новых полупроводниковых материалов и изучении их свойств.



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Первая партия литовского сыра отправлена на экспорт в Чехословакию с Рокишкского и Жагарского заводов. Чехословакия готова принять в ближайшее время ещё около 500 тонн этого литовского продукта.



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Палангский горисполком утвердил план перспективного развития курорта на ближайшие годы. Он составлен с учётом расширения территории города, освоения новых микрорайонов и благоустройства традиционной части Паланги. Так, маленькая деревушка Ванагупе получит название Новой Паланги - здесь будет построено три комплекса пансионатов, один из которых - на 450 мест - уже строится. Началось обживание и другого края города – Кунигишкяй. Ему отведена роль центра для автомобилистов. В самой Паланге строится ресторан, растёт число кафе, столовых и магазинов. Планируется связать курорт водными путями с Клайпедой, Нидой и другими городами Балтийского взморья, для чего в Новой Паланге будет построен пирс длиной 700 метров, где могут швартоваться морские катера.



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Около 3 миллионов пассажиров перевёз в нынешнем году Каунасский троллейбусный парк. А на днях здесь открыта ещё одна троллейбусная линия – она свяжет Старый город с Петрашюнай, кроме того, планируется и два новых маршрута: Панямуне – Дайнава и железнодорожный вокзал – Петрашюнай.



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В 1939 году в Литве было 81 больничное учреждение, половина из которых находилась в частных руках. В них было 5100 коек, а всю медицинскую помощь оказывали чуть больше двух тысяч врачей. Сейчас в Литве около трёхсот больниц с более чем 26 тысячами коек, медицинскую помощь оказывает 8 тысяч врачей и 22 тысячи работников среднего медицинского персонала. Однако государство не снижает заботы о здоровье населения. В этом году сдана в эксплуатацию Аникщяйская районная больница, поликлиники в Кретинге, Шакяй и Друскининкай. Кроме того, в Друскининкай завершается строительство больницы на 250 коек.



Большие планы по развитию сети медицинских учреждений и на будущий год. В Каунасе будет сдан в эксплуатацию корпус республиканской больницы; в Паланге близится к завершению строительство поликлиники; новые лечебные центры возводятся в Плунге, Йонишкисе, Йонаве и других городах и районах.



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Клайпедский комбинат «Дайле» отправил в Японию 1500 сувениров из янтаря и металла – они будут экспонироваться на Всемирной выставке ЭКСПО-70. Это работы клайпедских художников А.Вертулиса, П.Бальчюса и других.



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Над заснеженным Каунасом звучали мелодии вариаций на темы произведений М.К.Чюрлё­ниса, исполненные на колоколах башни исторического музея отцом и сыном Купрявичюсами. Так они приветствовали открытие нового здания музея изобразительного искусства и музыки. В него перенесены работы великого литовского художника - картины, эскизы и рисунки, многочисленные экспонаты. Здесь имеется и зал для прослушивания музыкальных произведений, а специальное освещение и микроклимат сделают наследие художника неуязвимыми для времени.



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«Золотая роза» – приз международной чехословацкой фотовыставки присуждён каунасскому фотохудожнику А.Мацияускасу. Его работы признаны лучшими среди претендентов более чем из двадцати стран. Подготовил Яков ПРОХОРОВ , специально для «Обзора» По материалам газет «Советская Литва», «Тiesа» и «Кomjaunimo tiesа» Категории: история Ключевые слова: Советская Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198 — статья прочитана 133 раза Комментарии