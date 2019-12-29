Главная >> Новости >> история >> Так было… Полвека назад в Литве

Так было… Полвека назад в Литве

Декабрь 1969 года

Первую продукцию выдал Алитусский завод бытовых холодильников. С выходом на проектную мощность он ежегодно будет изготовлять 300 тысяч холодильников. Предприятие входит в создаваемый в Литве комплекс специализированных предприятий по производству холодильников. A в Мажейкяй сдан в эксплуатацию компрессорный завод, оснащённый по последнему слову техники. Его проектная мощность - три миллиона компрессоров и реле для бытовых холодильников. Таким образом, Литва производит все компоненты для выпуска бытовых холодильников. Такой подход характерен и для развития других отраслей производства.

● ● ●

- Есть три миллиона центнеров рыбы! – такой рапорт пришёл с рыболовецких предприятий республики. Трёхмиллионный рубеж добычи – это важная веха в истории литовских рыбаков.
● ● ●

В Вильнюсе прошёл Всесоюзный симпозиум по вопросам тонких слоёв. Эти материалы успешно исследуют физики Литвы, а ряд работ в данной области литовские учёные координируют в масштабе всей страны. На симпозиуме обсуждены достижения в поиске новых полупроводниковых материалов и изучении их свойств.

● ● ●

Первая партия литовского сыра отправлена на экспорт в Чехословакию с Рокишкского и Жагарского заводов. Чехословакия готова принять в ближайшее время ещё около 500 тонн этого литовского продукта.

● ● ●

Палангский горисполком утвердил план перспективного развития курорта на ближайшие годы. Он составлен с учётом расширения территории города, освоения новых микрорайонов и благоустройства традиционной части Паланги. Так, маленькая деревушка Ванагупе получит название Новой Паланги - здесь будет построено три комплекса пансионатов, один из которых - на 450 мест - уже строится. Началось обживание и другого края города – Кунигишкяй. Ему отведена роль центра для автомобилистов. В самой Паланге строится ресторан, растёт число кафе, столовых и магазинов. Планируется связать курорт водными путями с Клайпедой, Нидой и другими городами Балтийского взморья, для чего в Новой Паланге будет построен пирс длиной 700 метров, где могут швартоваться морские катера.

● ● ●

Около 3 миллионов пассажиров перевёз в нынешнем году Каунасский троллейбусный парк. А на днях здесь открыта ещё одна троллейбусная линия – она свяжет Старый город с Петрашюнай, кроме того, планируется и два новых маршрута: Панямуне – Дайнава и железнодорожный вокзал – Петрашюнай.

● ● ●

В 1939 году в Литве было 81 больничное учреждение, половина из которых находилась в частных руках. В них было 5100 коек, а всю медицинскую помощь оказывали чуть больше двух тысяч врачей. Сейчас в Литве около трёхсот больниц с более чем 26 тысячами коек, медицинскую помощь оказывает 8 тысяч врачей и 22 тысячи работников среднего медицинского персонала. Однако государство не снижает заботы о здоровье населения. В этом году сдана в эксплуатацию Аникщяйская районная больница, поликлиники в Кретинге, Шакяй и Друскининкай. Кроме того, в Друскининкай завершается строительство больницы на 250 коек.

Большие планы по развитию сети медицинских учреждений и на будущий год. В Каунасе будет сдан в эксплуатацию корпус республиканской больницы; в Паланге близится к завершению строительство поликлиники; новые лечебные центры возводятся в Плунге, Йонишкисе, Йонаве и других городах и районах.

● ● ●

Клайпедский комбинат «Дайле» отправил в Японию 1500 сувениров из янтаря и металла – они будут экспонироваться на Всемирной выставке ЭКСПО-70. Это работы клайпедских художников А.Вертулиса, П.Бальчюса и других.

● ● ●

Над заснеженным Каунасом звучали мелодии вариаций на темы произведений М.К.Чюрлё­ниса, исполненные на колоколах башни исторического музея отцом и сыном Купрявичюсами. Так они приветствовали открытие нового здания музея изобразительного искусства и музыки. В него перенесены работы великого литовского художника - картины, эскизы и рисунки, многочисленные экспонаты. Здесь имеется и зал для прослушивания музыкальных произведений, а специальное освещение и микроклимат сделают наследие художника неуязвимыми для времени.

● ● ●

«Золотая роза» – приз международной чехословацкой фотовыставки присуждён каунасскому фотохудожнику А.Мацияускасу. Его работы признаны лучшими среди претендентов более чем из двадцати стран.
Подготовил Яков ПРОХОРОВ, специально для «Обзора» По материалам газет «Советская Литва», «Тiesа» и «Кomjaunimo tiesа»
Категории: история
Ключевые слова: Советская Литва
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198
статья прочитана 133 раза
добавлена сегодня, 29 декабря, 16:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка