Привычные шутки всё ещё наполнены языком ненависти 🔊 Воспроизвести



Мы редко задумываемся о том, что почти каждый день становимся свидетелями языка ненависти и даже, возможно, его разносчиками.



По словам заведующей Отдела мониторинга и экспертизы публичной информации Службы инспектора журналистской этики (СИЖЭ) Алены Гайдарович, зачастую люди даже не идентифицируют язык ненависти, который звучит в шутках по поводу разницы между представителями разных полов или гендерных стереотипов.



«Баба» – приемлемое слово?



«Ездит, как баба», «Чего хотеть, ведь баба за рулём!», «Водишь, как баба!». Мы всё ещё довольно часто слышим эти слова.



«Мы даже не задумываемся, что такого рода высказывания формируют недвусмысленное отношение к другому полу, носят унизительный характер и становятся частью языка ненависти. К сожалению, на них выросло уже не одно поколение, сегодня так «пошутить» могут и совсем молодые люди. Перемены, конечно, есть, но они приходят очень медленно. Между тем, если говорить о женских навыках вождения, мы видим, что статистически виновниками большинства ДТП становятся именно мужчины. Так что эти высказывания не имеют под собой веского основания. Но даже если бы такое основание было, разве существует среди мужчин аналогичное слово, вызывающее столь же негативные ассоциации в их адрес? Пожалуй, нет», – замечает юрист. По словам заведующей Отдела мониторинга и экспертизы публичной информации Службы инспектора журналистской этики (СИЖЭ) Алены Гайдарович, зачастую люди даже не идентифицируют язык ненависти, который звучит в шутках по поводу разницы между представителями разных полов или гендерных стереотипов.«Ездит, как баба», «Чего хотеть, ведь баба за рулём!», «Водишь, как баба!». Мы всё ещё довольно часто слышим эти слова.«Мы даже не задумываемся, что такого рода высказывания формируют недвусмысленное отношение к другому полу, носят унизительный характер и становятся частью языка ненависти. К сожалению, на них выросло уже не одно поколение, сегодня так «пошутить» могут и совсем молодые люди. Перемены, конечно, есть, но они приходят очень медленно. Между тем, если говорить о женских навыках вождения, мы видим, что статистически виновниками большинства ДТП становятся именно мужчины. Так что эти высказывания не имеют под собой веского основания. Но даже если бы такое основание было, разве существует среди мужчин аналогичное слово, вызывающее столь же негативные ассоциации в их адрес? Пожалуй, нет», – замечает юрист. Язык ненависти своей живучестью обязан... толерантности?



Эти высказывания настолько живучи, что общество даже не принимает их за проявления языка ненависти.



«На семинарах мы спрашиваем у аудитории, насколько часто им приходится сталкиваться с языком ненависти, и слышим в ответ, что очень, очень редко. Тем не менее, едва стоит произнести упомянутые выше высказывания, реакция аудитории меняется, и выясняется, что почти каждому участнику семинара доводится слышать такие слова, они и сами иногда их употребляют», – говорит А.Гайдарович.



Такая реакция и создаёт самую благоприятную среду для распространения языка ненависти. По словам юриста, пришло время таким высказываниям и шуточкам кануть в забытье, но произойдёт это лишь в том случае, если люди перестанут относиться к ним терпимо.



«Непримиримость в отношении шуток или слов, поддерживающих стереотипное восприятие, уменьшила бы их употребление. Однако для этого нужна чётко выраженная реакция, и, услышав подобное, мы не должны пропускать мимо ушей такие замечания. Необходимо обратить внимание говорящего на его слова. Переспросить, почему он так говорит. Особенно тщательно контролировать свою речь должны известные люди и политики. Увы, всё ещё приходится слышать подобное и от них», – напоминает юрист.



Как вести себя, заметив подобные случаи?



Представители СИЖЭ утверждают, что на замеченные проявления языка ненависти просто необходимо реагировать.



«Чем больше равнодушия наблюдается к заявлениям или комментариям такого рода, тем меньше внимания уделяется предотвращению распространения языка ненависти. Поэтому мы просим всех заметивших подобные проявления языка ненависти не только сообщать о них нам, но и обращаться в редакции порталов, которые публикуют подобные тексты. Так же следует поступать и с комментариями в социальных сетях», – призывает А.Гайдарович.



Что такое язык ненависти?



Это речь, устная и письменная, жесты или любой другой инструмент вербальной и невербальной коммуникации, посредством которого отдельные лица или социальные группы подвергаются дискриминации по следующим признакам: раса, вероисповедание, этническое или национальное происхождение, пол, недуг, сексуальная ориентация или половая принадлежность.



Что такое разжигание ненависти?



Разжигание ненависти – это публичное распространение (в устной, письменной форме) информации (идей, мнений, заведомо ложных фактов), несущей в себе издевательства, оскорбления, по­ощрение ненависти, подстрекательство к дискриминации, насилию, физической расправе с группой людей или принадлежащими к ней отдельными людьми по причине их возраста, пола, сексуальной ориентации, расы, национальности, языка, происхождения, социального положения, веры, убеждений или взглядов.



Свобода слова и язык ненависти



В Конституции Литовской Рес­публики закреплено положение о том, что человек вправе иметь свои убеждения и свободно их выражать. Однако Конституция также предусматривает, что свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – национальной, расовой, религиозной или социальной ненавистью, насилием и разжиганием дискриминации, с клеветой и дезинформацией.



Публикация финансируется в рамках Программы соблюдения прав, равенства и гражданства Евросоюза 2014–2020 гг. В данной публикации выражается мнение автора, на которого ложится вся ответственность за содержание. Европейская Комиссия не принимает на себя никакой ответственности за возможное использование представленной здесь информации. Служба инспектора по журналистской этике , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: пропаганда Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198 — статья прочитана 92 раза Комментарии