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Сохранить историческую память



21 декабря в Вильнюсе состоялась Республиканская конференция организаций российских соотечественников, проживающих в Литве. Тема конференции - «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: сохранение исторической памяти».

Председатель Координационного совета российских соотечественников Литвы Ольга Горшкова отметила, что единственный раз в году у всех представителей организаций российских соотечественников есть уникальная возможность собраться всем вместе.

Затем она представила гостей конференции, представителей посольства России в Литве: советник-посланник Сергей Рябоконь, консул-советник Генерального консульства в Клайпеде Игорь Юровский, советник Станислав Щербаков, первые секретари Александр Сандриков и Сергей Журбин, заведующая консульским отделом посольства Татьяна Новожилова, третий секретарь Генконсульства в Клайпеде Егор Трохов.
«Россия всегда помнит и заботится о своих ветеранах. Для руководства нашей страны – это одна из главнейших задач. Отрадно то, что ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан, проживающие в странах Прибалтики, в соответствии с Указом президента России, начали получать пожизненные материальные выплаты», - сказал С.Рябоконь.

Во время конференции «За особый вклад в поддержку России и развитие связей с исторической родиной, сохранение русского языка и российской культуры» почётной грамотой Правительственой комиссии РФ по делам соотечественников за рубежом были награждены Галина Кузьмина и Татьяна Михнёва.
Виолетта ГРЕЙЦЮН, "Обзор"
Категории: история
Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198
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добавлена сегодня, 29 декабря, 17:00

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