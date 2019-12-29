Спасибо, старый год! 🔊 Воспроизвести



Он был разный, как и жизнь каждого из нас.



В эти дни мы переворачиваем последние листки календаря уходящего года, на которых остались, образно говоря, пометки о том, что хорошего произошло в нашей жизни, так и, мягко говоря, не очень хорошего. И я здесь говорю не о стране в целом, а об отдельных людях с их радостями и проблемами.



Многие ли из нас умеют с благодарностью принимать то, чем нас радует жизнь? А очень бы хотелось, чтобы таких с каждым годом становилось всё больше, чтобы они составляли большинство в нашей маленькой и уютной стране, а тех, кто почему-то всё своё внимание сосредотачивает только на сваливающихся иногда на его голову неурядицах, с каждым годом становилось всё меньше. Вот и пролетел ещё один год нашей с вами жизни, уважаемые читатели «Обзора».Он был разный, как и жизнь каждого из нас.В эти дни мы переворачиваем последние листки календаря уходящего года, на которых остались, образно говоря, пометки о том, что хорошего произошло в нашей жизни, так и, мягко говоря, не очень хорошего. И я здесь говорю не о стране в целом, а об отдельных людях с их радостями и проблемами.Многие ли из нас умеют с благодарностью принимать то, чем нас радует жизнь? А очень бы хотелось, чтобы таких с каждым годом становилось всё больше, чтобы они составляли большинство в нашей маленькой и уютной стране, а тех, кто почему-то всё своё внимание сосредотачивает только на сваливающихся иногда на его голову неурядицах, с каждым годом становилось всё меньше. На днях мой сын, подвозя меня с работы, как-то заметил, что за то время, как он сел за руль своей первой собственной машины, то есть примерно десять лет назад, уважительного отношения водителей друг к другу на дорогах стало меньше: они реже стали пропускать по доброй воле, а не по требованиям правил дорожного движения «автобратьев» и «автосестёр».



Трудно сказать, насколько его личные наблюдения на самом деле отвечают общей картине. Поскольку на работу и с работы он, как правило, ездит по одному и тому же маршруту, и не исключено, что дело вовсе не в очерствевших душах водителей, а значит, и наших соотечественников в целом, а в маршруте. Может, на этом маршруте за десять лет произошли такие изменения (появились новые и большие бизнес-центры и магазины, а значит, и возрос транспортный поток), что времени для добра у «автобратьев» становится всё меньше?



Всё может быть в нашей жизни, а уж в жизни политической – тем более!



Вспомним лишь ошеломительную победу нового президента на последних выборах. Что-то я не помню, чтобы кто-то тогда возражал против такого объяснения явного преимущества Гитанаса Науседы над его консервативной соперницей: люди устали от «жизни в окопах», которую десять с лишним лет единственно возможной почему-то считали те, кто определял (явно или из-за ширмы) всю политику нашего государства.



Многие тогда свои голоса за Науседу отдали только потому, что он обещал, по меньшей мере, отказаться от воинственной риторики и уделять больше внимания уровню жизни в нашей стране.



Однако в последнее время трудно не заметить трансформацию нового президента в Грибаускайте 2.0.



На носу – брексит с большими и не до конца ясными для Литвы последствиями, но, оказывается, «российская угроза», о которой нам постоянно напоминают, для страны гораздо актуальнее, чем, скажем, возвращение из эмиграции хотя бы нескольких десятков тысяч соотечественников. Ведь возвращение старых-новых сограждан не может не сказаться на уровне безработицы и возможности государства обеспечить всем обещанный уровень жизни.



Предстоящий брексит – это лишь пример, первым пришедший на ум. Думается, что таких примеров можно найти немало. Но президент вдруг озадачивается необходимостью предоставить разведывательным службам право вызывать граждан для «превентивных бесед» и даже «производить административный арест».



Странно (?), но со стороны многочисленных литовских политиков и политологов, постоянно выражающих свою обеспокоенность положением прав человека лишь в двух соседних странах, на этот раз почему-то не прозвучало сколь-нибудь внятных объяснений, почему такое предложение нельзя считать психологическим давлением на «неправильно мыслящих» и «идеологически невыдержанных».



Но, может, гораздо умнее будет всё же сосредоточиться на том, какие именно добрые пометки вы занесёте на листки календаря нового 2020 года?



«Обзор» желает вам, дорогие наши читатели, чтобы было исписано как можно больше таких листков. Даже если никакого перекидного календаря у вас и нет. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198 — статья прочитана 132 раза Комментарии