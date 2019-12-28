Цирковых животных в России с 1 января владельцы будут обязаны содержать пожизненно

Владельцы животных, используемых в культурно-массовых мероприятиях, с 1 января будут обязаны обеспечивать их пожизненное содержание. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Животным обеспечивается дожитие в тех учреждениях, в которых они "проходили службу или работали", - пояснил Бурматов. - На владельцев таких животных возлагается обязанность обеспечивать их дожитие, в частности, проживание и питание".
Как напомнил депутат, соответствующая норма закона об ответственном обращении с животными была принята более года назад, а с 1 января только вступает в силу. Согласно ей, если дальнейшее использование животного в культурно-зрелищных целях невозможно, владелец животного обязан обеспечить его содержание до наступления естественной смерти животного или передать его на содержание физическим или юридическим лицам либо в приют для животных.
Законодательные изменения, подчеркнул парламентарий, позволят избавиться от практики выбрасывания цирковых животных на улицу. "Это практика абсолютно неправильная, негуманная, варварская", - уверен он.
Говоря об ответственности за несоблюдение указанной нормы, Бурматов отметил, что она будет предусмотрена в новом КоАП, проект которого кабмин планирует представить в марте следующего года. Он уточнил, что в кодекс может войти новая норма - "нарушение правил использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях".
До принятия специальных норм об ответственности, предположил глава комитета, зоопаркам могут "просто не выдать лицензии, если они не будут обеспечивать дожитие животных".
Говоря об ответственности за несоблюдение указанной нормы, Бурматов отметил, что она будет предусмотрена в новом КоАП, проект которого кабмин планирует представить в марте следующего года. Он уточнил, что в кодекс может войти новая норма - "нарушение правил использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях".
До принятия специальных норм об ответственности, предположил глава комитета, зоопаркам могут "просто не выдать лицензии, если они не будут обеспечивать дожитие животных".