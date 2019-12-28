Загрузка... Цирковых животных в России с 1 января владельцы будут обязаны содержать пожизненно 🔊 Воспроизвести © Владимир Смирнов/ТАСС



Владельцы животных, используемых в культурно-массовых мероприятиях, с 1 января будут обязаны обеспечивать их пожизненное содержание. Об этом



"Животным обеспечивается дожитие в тех учреждениях, в которых они "проходили службу или работали", - пояснил Бурматов. - На владельцев таких животных возлагается обязанность обеспечивать их дожитие, в частности, проживание и питание".



Как напомнил депутат, соответствующая норма закона об ответственном обращении с животными была принята более года назад, а с 1 января только вступает в силу. Согласно ей, если дальнейшее использование животного в культурно-зрелищных целях невозможно, владелец животного обязан обеспечить его содержание до наступления естественной смерти животного или передать его на содержание физическим или юридическим лицам либо в приют для животных. Владельцы животных, используемых в культурно-массовых мероприятиях, с 1 января будут обязаны обеспечивать их пожизненное содержание. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов."Животным обеспечивается дожитие в тех учреждениях, в которых они "проходили службу или работали", - пояснил Бурматов. - На владельцев таких животных возлагается обязанность обеспечивать их дожитие, в частности, проживание и питание".Как напомнил депутат, соответствующая норма закона об ответственном обращении с животными была принята более года назад, а с 1 января только вступает в силу. Согласно ей, если дальнейшее использование животного в культурно-зрелищных целях невозможно, владелец животного обязан обеспечить его содержание до наступления естественной смерти животного или передать его на содержание физическим или юридическим лицам либо в приют для животных. Законодательные изменения, подчеркнул парламентарий, позволят избавиться от практики выбрасывания цирковых животных на улицу. "Это практика абсолютно неправильная, негуманная, варварская", - уверен он.



Говоря об ответственности за несоблюдение указанной нормы, Бурматов отметил, что она будет предусмотрена в новом КоАП, проект которого кабмин планирует представить в марте следующего года. Он уточнил, что в кодекс может войти новая норма - "нарушение правил использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях".



До принятия специальных норм об ответственности, предположил глава комитета, зоопаркам могут "просто не выдать лицензии, если они не будут обеспечивать дожитие животных". Загрузка... ТАСС Категории: общество, здоровье, дом и быт Ключевые слова: закон, животные, цирк, содержание География: Россия — статья прочитана 132 раза Комментарии