Самые высокооплачиваемые звезды Ютуба за 2019 год — это дети

«Форбс» публикует первую десятку рекордсменов по заработку на сайте Ютуб. Самыми высокооплачиваемыми звездами стали дети. Более того, в первую тройку вошла обычная российская девочка из Краснодара, заработавшая 18 миллионов долларов.



Анастасия Радзинская совершенно не похожа на звезду соцсетей. Она родилась на юге России с детским церебральным параличом, и врачи опасались, что девочка никогда не заговорит. Чтобы проследить за ее развитием в ходе лечения, родители стали размещать на Ютубе видеозаписи Насти, и таким образом друзья и родственники могли наблюдать за ее успехами.



Неплохой показатель для пятилетнего ребенка. Но Насте пока далеко до восьмилетнего Райана Каджи (Ryan Kaji), занявшего в этом году первое место на Ютубе с заработком в 26 миллионов долларов. Этот более взрослый лидер мнений обрел славу в жанре распаковки. Он открывает перед камерой подарки и каждый из них снабжает комментарием. «Обзор подарков Райана» дебютировал в 2015 году, и сейчас он перерос в детский канал под названием «Мир Райана», имеющий 23 миллиона подписчиков.



«Ютуб — это самая популярная нянька в мире», — говорит Эяль Баумель (Eyal Baumel), работающий генеральным директором управляющей компании «Юла» (Yoola), которая специализируется на цифровых звездах, включая Настю.



Видео с участием детей в среднем набирают почти в три раза больше просмотров по сравнению с видео других типов на каналах с большим количеством подписчиков, о чем свидетельствуют данные исследования центра Пью, проведенного в этом году. В ходе другого исследования центр Пью выяснил, что Ютуб смотрит 81% родителей с детьми в возрасте 11 лет и меньше.



Высоконравственные и возвышенные программы на Ютубе тоже можно найти, однако они не приносят таких больших денег. Первая десятка рекордсменов по заработку на этом сайте в период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года получила 162 миллиона долларов. В число этих добытчиков вошли Райан и Настя, а также пять геймеров, играющих в такие популярные игры как Minecraft и Fortnite. Dude Perfect (второе место с заработком в 20 миллионов долларов) играет на видео в игрушки типа гигантского мяча, а Ретт и Линк (четвертое место, 17,5 миллиона долларов) исполняют номера с едой, например, пробуют закуски с острейшей начинкой.



Но как показали детишки, видео — это только начало. У Райана сейчас целая линия фирменных игрушек, одежды и домашних товаров, которые продаются в популярных торговых сетях и в интернете. У него есть телешоу на канале Nickelodeon и контракт с сервисом Hulu на ремикс его видео. Настя, получающая чеки с шестизначными суммами от спонсоров, в число которых входят «Данон» и «Лего», в будущем году запустит линию игрушек, мобильную игру, а также опубликует книгу. В прошлом году она вместе с родителями уехала из Краснодара, и теперь живет во Флориде в Бока-Ратоне.



И разве можно их винить за то, что они извлекают материальную выгоду? Ютуб работает над тем, чтобы ограничить детским каналам возможности для получения прибыли. Делает он это в рамках внесудебной договоренности с Федеральной торговой комиссией, которая обвинила сайт в нарушении закона о защите персональных данных детей в интернете. В качестве первого шага хостинг наложил запрет на адресную рекламу в детском контенте, действие которого начнется со следующего года. Инициаторы запрета заявили, что новое правило может также негативно отразиться на результатах поиска, и поэтому детские видео не будут появляться вверху поисковой строки гугл. Это прямой удар по прибыли, которую компании получают в основном благодаря показываемой перед видео рекламе.



Но у Анастасии, по крайней мере, есть план Б. Она мечтает стать дрессировщицей дельфинов и кошачьим доктором.



«Хотелось бы мне знать ответ, — говорит о секрете детского успеха учредитель и генеральный директор занимающегося такими „звездными" детьми агентства „Ботл Рокет Менеджмент" (Bottle Rocket Management) Час Лакайллейд (Chas Lacaillade). — Я бы в этом случае стал намного богаче».



А теперь список звезд в порядке возрастания.



№ 10. VanossGaming (Эван Фонг)



Заработок: 11,5 миллиона долларов



Эван Фонг, известный в интернете как VanossGaming, за наш отчетный период набрал более полутора миллиардов просмотров со своими видеокомментариями по играм Grand Theft Auto V и Minecraft.



№ 9. DanTDM (Дэниел Мидлтон)



Заработок: 12 миллионов долларов



Это британский игрок в Minecraft и Fortnite давно уже является одной из самых популярных личностей в Ютубе. У него обширная международная аудитория, и свои туры по играм он проводит для фанатов со всего мира.



№ 8. (Седьмых номера два, поскольку у них одинаковый заработок) Markiplier (Марк Фишбах)



Заработок: 13 миллионов долларов



Марк Фишбах, больше известный под своим онлайновым именем Markiplier, любимец спонсоров, стремящихся проникнуть в сообщество геймеров. Кроме того, он рекламирует себя самого. Этот человек на пару с коллегой по Ютубу Jacksepticeye создал линейку люксовой одежды для геймеров под названием Cloak.



№ 7. PewDiePie (Феликс Кьеллберг)



Заработок: 13 миллионов долларов



Этот геймер когда-то занимал первое место по заработкам на Ютубе. Ему удалось выбраться из целого ряда скандальных историй, среди которых расистские и антисемитские видео. В этом месяце он объявил, что решил отдохнуть от Ютуба.



№ 6. Preston (Престон Арсмент)



Заработок: 14 миллионов долларов



Престон Арсмент — новичок в списке этого года. Начинал он с игры в Call of Duty, и быстро завоевал такую популярность, что в дополнение к игровому контенту стал размещать в сети дружелюбные розыгрыши. Он зарабатывает не только на Ютубе, но и на серверах Minecraft, за которые ежегодно получает семизначный доход.



№ 5. Джеффри Стар



Заработок: 17 миллионов долларов



Джеффри Стар начинал как музыкант в социальной сети MySpace, а потом переместился на Ютуб, где начал размещать наставления по макияжу, обретя немалую аудиторию. Сейчас он на своем канале расхваливает собственную линию косметики, включая помаду, тени и тушь для ресниц, которая, по его словам, приносит как минимум восьмизначный доход.



№ 4. Ретт и Линк



Заработок: 17,5 миллиона долларов



Звезды Ютуба Ретт Маклафлин и Линк Нил ведут одно из самых популярных на этом сайте ежедневных шоу под названием «Доброе сказочное утро». Там они едят разные продукты типа острых закусок и поют со звездами, такими как Келли Роуленд. Они расширили свой комедийный бизнес до четырех каналов и подкаста, написали две книги, а в этом году купили за 10 миллионов долларов многоканальную сеть «Смош» (Smosh).



№ 3. Анастасия Радзинская



Заработок: 18 миллионов долларов



Эта пятилетняя уроженка России стала одной из самых быстрорастущих в мире создательниц видео благодаря клипам на семи языках, в которых она играет с отцом на своих каналах, в том числе, на «Лайк Настя». Бренды это заметили. Компании «Леголенд» и «Данон» забросали Настю выгодными предложениями с шестизначными цифрами, желая с ней работать.



№ 2. Dude Perfect



Заработок: 20 миллионов долларов



Пятеро друзей, которым за 30 — Коби Коттон, Кори Коттон, Гаррет Хилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони — занимаются спортом, исполняют трюки и бьют рекорды Гиннеса. Их видео типа «Трюковый бросок в боулинге» или «Сражение пузырчатой пленкой» помогли парням заключить телевизионный контракт на телешоу Dude Perfect, которое показывают на канале Nickelodeon.



№ 1. Райан Каджи



Заработок: 26 миллионов долларов



Восьмилетний Каджи начал выступать на Ютубе с трехлетнего возраста, распаковывая игрушки на камеру. Потом он возмужал и стал проводить научные эксперименты, выйдя за рамки Ютуба и создав богатый ассортимент собственной продукции из 100 с лишним игрушек, предметов одежды и так далее. У него есть программа на Nickelodeon и контракт с Hulu.



