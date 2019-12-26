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С надеждой на новые встречи





В приходском доме Клайпедского Покрово-Никольского храма 14 декабря в преддверии многочисленных церковных и светских праздников открылась выставка работ художника-педагога Эмиля Больца. И сама стала своеобразным праздником. На открытии присутствовало много гостей, выступили протоиерей Григорий Негурица, искусствовед Маргарита Артамонова. Для гостей прозвучали музыкальные произведения в исполнении диакона Иоанна Берташа (альт) и Виталия Науявичюса (синтезатор).

Эта выставка необычна тем, что работы представил художник, каждый день отдающий себя детям и школе, и лишь в часы досуга и в каникулы обращающийся к живописному творчеству. Эмиль Герхардович в раннем детстве из Ташкента попал в Клайпеду, здесь учился в средней и художественной школах. После окончания художественно-графического факультета Витебского педагогического университета уже почти тридцать лет преподает искусство и технологии учащимся клайпедской прогимназии имени Максима Горького.
Многие годы он является бессменным членом жюри Международного конкурса детского рисунка «Славянский родник», а в городском методическом объединении учителей искусства – очень активный, талантливый и ответственный коллега, автор семинаров, сообщений и выставок.

На выставке в галерее «Сретение» представлено более двух десятков последних работ художника. Эмиль пишет маслом натюрморты и пейзажи в реалистической манере. Этому выбору он верен на протяжении всех 25 лет выставочной деятельности. По мнению искусствоведа Маргариты Артамоновой «хотя Больц получил художественное образование в городе, в историю которого вписаны громкие имена Марка Шагала и Казимира Малевича, Эмиль Герхардович никогда не был подвержен влияниям модернистских направлений. Он продолжает оставаться в русле реалистической традиции».





Среди приверженцев этой традиции его выгодно отличает образованность и глубокое знание истории искусства, уважение традиций русской живописи начала XX века. В натюрмортах насыщенный колорит букетов, драпировок, посуды, фруктов выдает любовь и творческое переосмысление наследия группы «Бубновый валет». Натюрмортные композиции и реалистичны, и одновременно чуть придуманы, носят всегда пышный и радостный характер.

Мотив праздничности, красоты и изобилия видимого мира очень располагает зрителя, порой уставшего от «сложностей» абстрактного искусства последних десятилетий. Игра цветов, сочетание и контраст оттенков, нюансы цветовых переходов, построение объёмов при помощи цветовых градаций,- все эти сложные задачи не устаёт преодолевать художник.





Если в своей педагогической работе Эмилю Герхардовичу приходится больше иметь дело с графикой и декоративными работами, то в творчестве он предан живописи. Её возможности выразить настроение и чувства при помощи цвета привлекают его и в пейзажах. На выставке представлены впечатления от путешествий по Европе (Италия, Чехия, Швейцария). Этот цикл рассказывает о городах и природе, наполняя выставочное пространство бурными и сочными красками, оптимистичным настроением.

В пейзаже Э.Больц – лирик. Небольшого формата картины наполнены гаммой чувств разного характера: пронзительные ноты встречи с новым, невиданным ранее («Горные пейзажи»), или напряжённость ожидаемого свидания с классикой («Венеция», «Виды Праги»).

«Мажорность колорита, пастозная манера живописи, оптимистичное «звучание» цвета», - этими характеристиками наделила пейзажи М.Артамонова. Такая эмоциональность и открытая красочность, присущая его пейзажам, сближают творческую манеру автора с принципами немецкого экспрессионизма. Увлечённость этим направлением художник подчеркнул, говоря о своих предпочтениях в истории мирового искусства.





Зная автора долгие годы, не перестаёшь поражаться его скромности, надёжности, преданности своей работе и семье и, конечно, неустанному живописному творчеству. Хотелось бы надеяться на новые встречи с работами художника и пожелать ему вдохновения и всяческих благ в новом году.

Также хотелось бы выразить благодарность галерее «Сретенье» за то, что предоставляет прихожанам возможность знакомиться с художественной жизнью города, а художники в этих стенах обретают своих зрителей.

Марина МОТЕЯУСКЕНЕ,

искусствовед,

учитель искусства прогимназии «Сантарвес»,

Клайпеда

Фото: Маргарита Артамонова

Категории: культура
Ключевые слова: Клайпедский Покрово-Никольский храм, «Славянский родник», Эмиль Больц, конкурс детского рисунка
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 26 декабря, 12:40

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