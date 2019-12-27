Украина: как из американского союзника делают козла отпущения 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Tom Brenner



Великолепный образец антироссийской пропаганды. Здесь и «многочисленные заговоры Кремля», и «оперативники КГБ рулят» Россией, и «знания об Украине Трамп черпает от России». Однако автор иногда «прокалывается», например, когда напоминает, что США «важно не упустить из виду роль Украины в игре „разделяй и властвуй“».



Конгресс официально объявил президенту Дональду Трампу импичмент за злоупотребление властью в отношениях с Украиной. На другом конце света российский президент Владимир Путин, — а его страна ведет против Украины военную кампанию, — импичмент осудил.



Администрация Трампа тем временем противится санкциям, которые одобрил ее собственный Конгресс, чтобы наказать Россию за ее роль во вмешательство в американские выборы в США 2016 года, за деятельность в Сирии и нападения на Украину. Ранее Конгресс обязался предоставить Украине военную помощь, чтобы защититься от России, но передачу этих средств приостановил Трамп. Если от противоречий и несостыковок у вас закружилась голова, это простительно. Конгресс официально объявил президенту Дональду Трампу импичмент за злоупотребление властью в отношениях с Украиной. На другом конце света российский президент Владимир Путин, — а его страна ведет против Украины военную кампанию, — импичмент осудил.Администрация Трампа тем временем противится санкциям, которые одобрил ее собственный Конгресс, чтобы наказать Россию за ее роль во вмешательство в американские выборы в США 2016 года, за деятельность в Сирии и нападения на Украину. Ранее Конгресс обязался предоставить Украине военную помощь, чтобы защититься от России, но передачу этих средств приостановил Трамп. Если от противоречий и несостыковок у вас закружилась голова, это простительно.



С момента падения Берлинской стены, распада Советского Союза и окончания холодной войны прошло почти три десятилетия. А так и не скажешь, ведь бывшие оперативники КГБ, а именно они рулят Россией сегодня, продолжают свою глобальную игру против Запада.



Важный фронт в этом поединке — Украина, неоперившаяся демократия, чьи мольбы о помощи против агрессивного соседа на востоке втянули ее в политический скандал в США, который и привел к импичменту президента.



Разумеется, мир полон могущественных экономических и политических игроков: США, Евросоюз, Китай, Россия, страны Ближнего Востока. Но Кремль отказывается видеть в глобальной политике что-то помимо собственной борьбы с Западом (то есть Европейским союзом и США).



Исходя из этого российское правительство сознательно и систематически проводит кампании по дезинформации — как, например, среди американских избирателей в преддверии президентских выборов 2016 года — и финансирует многочисленные провокации за рубежом, чтобы вызвать сбои в либеральных демократиях. Кремль травил людей химическим оружием на британских улицах Британии, из его оружия был сбит пассажирский лайнер с 298 людьми на борту, — и этот список можно продолжать и продолжать. Россия десятилетиями удерживает на своей орбите ряд стран — в основном, бывшие советские республики. Украина с ее 42 миллионами жителей — одна из них, хотя Киев последние годы упорно борется, чтобы освободиться от влияния Кремля.



Трамп вывел Украину в центр внимания



Когда Украина начала мелькать в заголовках американской прессы как средоточие скандала, приведшего в конце концов к импичменту Трампа, я встретилась с Юрием Шевчуком, преподавателем украинского языка и культуры Колумбийского университета, и попросила его поделиться впечатлениями. «Это ничем не отличается от того, как с Украиной обращаются все эти годы, — сказал мне Шевчук. — По сути, она остается в тени России — в политическом, экономическом и, что важнее всего, в культурном отношении».



То, как внезапно Украина ворвалась в американский политический дискурс, не улучшило знакомства со страной, ее культурой, языком или национальным характером. «Все эти люди, которые считаются специалистами по России, в одночасье провозгласили себя специалистами и по Украине тоже», — объясняет Шевчук. Хотя многие из них, добавляет он, не знают даже азов.



Несколько месяцев назад некий разоблачитель предупредил мир, что Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского возбудить расследование в отношении семьи Байденов в обмен на американскую помощь в 400 миллионов долларов и личную встречу. Замысел, судя по всему, заключался в том, чтобы выставить демократа Джо Байдена, основного соперника Трампа на грядущих выборах 2020 года, в дурном свете, — хотя никаких доказательств, что Байден и его сын где-то нарушили закон, нет.



Еще одно требование Трампа заключалось в том, чтобы Зеленский предоставил информацию в поддержку развенчанной теории заговора, что в выборы 2016 года якобы вмешивалась не Россия, а Украина. Почему Трамп в это верит? Похоже, ему об этом сообщил Путин — еще в 2017 году. И теперь эту теорию взяли на вооружение видные члены Республиканской партии, — чтобы выгородить Трампа, ведь улики лишь копятся.



Что до Зеленского, то из-за скандала вокруг импичмента он так и не встретился с президентом США один на один, хотя авторитарным лидерам вроде Виктора Орбана или Реджепа Тайипа Эрдогана честь позировать с Трампом в Овальном кабинете уже выпала, — равно как и российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.



Украина как союзник



Украине есть что предложить в качестве союзника и торгового партнера. Несколько лет назад страна провозгласила желание стать демократией западного образца, с рыночной экономикой и свободой передвижения по континенту. Политическая жизнь бьет ключом, а гражданское общество крепнет. Украина — восьмая страна Европы по численности населения, а по площади — крупнейшая, впереди Франции и Испании.



Из 15 бывших советских республик Украина — одна из немногих, где за двадцать восемь лет сменилось шесть демократически избранных президентов, одного из которых, пророссийского Виктора Януковича, свергла революция 2014 года как раз за сопротивление более тесной интеграции с Европой. Напомним, что в России с 2000 года было лишь два президента, Медведев и Путин, а сам Путин у власти уже почти двадцать лет. А соседней Белоруссией с 1994 года и вовсе единовластно управляет Александр Лукашенко.



С 1991 года, когда Украина провозгласила независимость от Советского Союза, Россия чувствует горечь утраты, и Кремль всячески пытается помешать соседу встать на западный путь в политике, экономике и общественной жизни.



В 2004 году на Украине вспыхнули прозападные протесты, так называемая «Оранжевая революция». В ответ Россия развернула целенаправленную политическую кампанию, чтобы замедлить движение страны навстречу западной демократии. И когда вернуть Украину не смог даже дружественный Кремлю президент Янукович (его избрали в 2010 году), Россия мобилизовала свои вооруженные силы и в 2014 году вторглась и аннексировала Крым — в ответ на Евромайдан.



В последние годы воля украинского народа в основном соответствует национальным интересам США. Опросы показывают, что поддержка НАТО выросла на Украине до 53%. Бывший посол США на Украине Мари Йованович (Marie Yovanovitch), администрация Трампа сняла ее с должности в мае, подчеркивала стратегическое расположение Украины: страна граничит с четырьмя союзниками по НАТО. Помимо интересов США, украинцы выказали сильное желание вести дела с европейскими странами, и страна подписала соглашение об ассоциации с ЕС, — оно предусматривает более тесные деловые связи и культурное сотрудничество с соседями.



У Украины были проблемы с коррупцией, — в 2018 году страна получила 32 балла по рейтингу коррупции «Трансперенси интернешнл» (Transparency International). Ноль означает повальную коррупцию, а 100 — безумную чистоту. Однако Россия расположилась еще ниже, набрав всего 28 баллов.



Постоянное давление со стороны России



Несмотря на стабилизацию экономики и прогноз роста на 2019 год в 3%, у Украины есть большие проблемы. Наиболее непредсказуемая из них — продолжающаяся война в восточных провинциях, которую разожгла Россия в 2014 году после Майдана. На сегодняшний день в результате боевых действий погибли более 13 тысяч человек, 28 тысяч получили ранения, 2 миллиона стали беженцами, и более 50 тысяч домов вдоль линий соприкосновения были повреждены или разрушены.



Вопреки всем фактам, можно нередко услышать, будто на Украине идет «гражданская война». Эта теория не заслуживает ничего кроме развенчания: война с сепаратистами в восточном регионе Украины Донбассе ведется против России. Это не что иное, как вооруженная операция, тщательно спланированная и проведенная Кремлем, — это он отправляет обученных солдат и оперативников для разжигания сепаратистского движения в районах вдоль украинско-российской границы. Россия шлет в зону конфликта оружие и бронетехнику и по сути контролирует оккупированные территории.



Украина же отстаивает свою территориальную целостность и независимость. Уже шесть лет целые города живут в состоянии постоянной войны — без водопровода, с перебоями в электроснабжении и нехваткой продовольствия. О конфликте немало сообщалось на английском языке, в том числе по радио «Свобода», и выходили документальные фильмы о жителях, оказавшихся в зоне боевых действий.



Можете не сомневаться: военная помощь, обещанная Украине США и европейскими партнерами, была крайне необходима. Своим решением заморозить военную помощь в размере 400 миллионов долларов в обмен на украинское расследование семьи Байденов Трамп поставил безопасность Украины под удар и подорвал ресурсы страны-союзника США, которая пытается отбить российское нападение.



Украина посередине



События последних лет научили Украину, что она в конечном счете предоставлена самой себе, но ей все же приходится просить помощи у западных стран, к которым она надеется присоединиться. Прошлый уговор — Будапештский меморандум, который подписали США, Россия и Великобритания 5 декабря 1994 года, — гарантировал Украине защиту в обмен на отказ от ядерного арсенала, наследства Советского Союза (с ним Украина стала бы третьей в мире ядерной державой). Соглашению сопутствовало обещание уважать «независимость, суверенитет и существующие границы Украины».



Сегодня один из этих гарантов безопасности — Россия — вторгся на территорию Украины и аннексировал ее земли. Другой, США, несмотря на двухпартийную поддержку в Конгрессе, отложил жизненно важную помощь Украине по приказу президента Трампа, который надеялся надавить Украину ради собственного переизбрания.



Украина — молодая демократия. Это красивая, образованная и талантливая европейская нация, у которой хватает политических и экономических проблем. В довершение всего она стала пешкой в политических играх США и имперских амбициях России.



«России выгодно превратить Украину в поле битвы», — говорит шведский экономист и старший научный сотрудник независимого аналитического центра «Атлантический совет» Андерс Ослунд (Anders Aslund).



Российские следы в недавнем скандале вокруг сделки Трампа с Украиной по принципу «ты мне, я тебе» в глаза не бросаются, но они везде. Знания об Украине Трамп и его личный адвокат Руди Джулиани (Rudy Giuliani) черпают от России либо от людей, тесно с нею связанных. Ранее обвиненный Лев Парнас, помощник адвоката Трампа Руди Джулиани и его помощник на Украине, получил перевод в размере 1 миллиона долларов из российского банка, — и часть денег потом попала Джулиани. Деньги эти поступили от Дмитрия Фирташа, украинского олигарха, связанного с Кремлем, которому грозит экстрадиция в США по обвинению во взяточничестве.



В ходе неожиданного визита в Киев на прошлой неделе Джулиани встретился с украинским законодателем Андреем Деркачом — выпускником академии КГБ и бывшим членом пророссийской политической партии, которую возглавлял свергнутый президент Украины Янукович. Кажется, что большинство источников информации и контактов Джулиани либо скомпрометированы, либо так или иначе связаны с Россией.



Если копнуть еще глубже, с Восточной Европой американского президента связывают и другие темы. Именно российские деньги финансировали бывшего руководителя штаба Трампа Пола Манафорта (Paul Manafort), — сейчас он отбывает срок за федеральные финансовые преступления, а раньше, в 2010 году, как оказывается, помог привести к власти бывшего президента Украины Виктора Януковича.



Рано или поздно появится больше подробностей, и у нас выстроится более четкая картина связей между всеми игроками.



Смотреть вперед, оглядываясь назад



Если встать у Мемориала Берлинской стены и поглядеть на восток, видно бывшую коммунистическую Германию, которой управлял СССР. Глядя на запад, видно Западный Берлин, который контролировали западные союзники — США, Великобритания и Франция. Четырехметровая стена разделяла два мира, между которыми раскинулась пропасть: капиталистическая, рыночная экономика и демократические ценности Запада с одной стороны — и коммунистический режим советского блока с его пропагандой, социалистической экономикой, притеснением этнических меньшинств, засильем шпиков и низким качеством жизни для миллионов людей с другой.



Противостояние России и Запада не исчезло, а вышло на следующий уровень. Бывшие оперативники КГБ закамуфлировались, но остались верны своей цели разрушить демократические системы на всех фронтах. В этом противостоянии важно не упустить из виду роль Украины в игре «разделяй и властвуй», развернувшейся после окончания холодной войны, а также ее попытки стать стабильной европейской страной, вдохновленной Западом. Украина должна стать уникальным и ценным союзником США и Западной Европы, но этому мешают действия Трампа и способность Кремля изо всего извлечь пользу для себя.



Автор: Катя Солдак (Katya Soldak) для Forbes, США, перевод Но взгляните поближе, и дело уже не покажется столь запутанным. Вступление Трампа в должность пришлось России на руку, так как на него оказалось легко влиять. Москва приложила руку к тому, чтобы испортить Трампу настроение на Украине, — и это один из многочисленных заговоров, которые Кремль вынашивал за последние годы, с участием Украины и других.С момента падения Берлинской стены, распада Советского Союза и окончания холодной войны прошло почти три десятилетия. А так и не скажешь, ведь бывшие оперативники КГБ, а именно они рулят Россией сегодня, продолжают свою глобальную игру против Запада.Важный фронт в этом поединке — Украина, неоперившаяся демократия, чьи мольбы о помощи против агрессивного соседа на востоке втянули ее в политический скандал в США, который и привел к импичменту президента.Разумеется, мир полон могущественных экономических и политических игроков: США, Евросоюз, Китай, Россия, страны Ближнего Востока. Но Кремль отказывается видеть в глобальной политике что-то помимо собственной борьбы с Западом (то есть Европейским союзом и США).Исходя из этого российское правительство сознательно и систематически проводит кампании по дезинформации — как, например, среди американских избирателей в преддверии президентских выборов 2016 года — и финансирует многочисленные провокации за рубежом, чтобы вызвать сбои в либеральных демократиях. Кремль травил людей химическим оружием на британских улицах Британии, из его оружия был сбит пассажирский лайнер с 298 людьми на борту, — и этот список можно продолжать и продолжать. Россия десятилетиями удерживает на своей орбите ряд стран — в основном, бывшие советские республики. Украина с ее 42 миллионами жителей — одна из них, хотя Киев последние годы упорно борется, чтобы освободиться от влияния Кремля.Когда Украина начала мелькать в заголовках американской прессы как средоточие скандала, приведшего в конце концов к импичменту Трампа, я встретилась с Юрием Шевчуком, преподавателем украинского языка и культуры Колумбийского университета, и попросила его поделиться впечатлениями. «Это ничем не отличается от того, как с Украиной обращаются все эти годы, — сказал мне Шевчук. — По сути, она остается в тени России — в политическом, экономическом и, что важнее всего, в культурном отношении».То, как внезапно Украина ворвалась в американский политический дискурс, не улучшило знакомства со страной, ее культурой, языком или национальным характером. «Все эти люди, которые считаются специалистами по России, в одночасье провозгласили себя специалистами и по Украине тоже», — объясняет Шевчук. Хотя многие из них, добавляет он, не знают даже азов.Несколько месяцев назад некий разоблачитель предупредил мир, что Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского возбудить расследование в отношении семьи Байденов в обмен на американскую помощь в 400 миллионов долларов и личную встречу. Замысел, судя по всему, заключался в том, чтобы выставить демократа Джо Байдена, основного соперника Трампа на грядущих выборах 2020 года, в дурном свете, — хотя никаких доказательств, что Байден и его сын где-то нарушили закон, нет.Еще одно требование Трампа заключалось в том, чтобы Зеленский предоставил информацию в поддержку развенчанной теории заговора, что в выборы 2016 года якобы вмешивалась не Россия, а Украина. Почему Трамп в это верит? Похоже, ему об этом сообщил Путин — еще в 2017 году. И теперь эту теорию взяли на вооружение видные члены Республиканской партии, — чтобы выгородить Трампа, ведь улики лишь копятся.Что до Зеленского, то из-за скандала вокруг импичмента он так и не встретился с президентом США один на один, хотя авторитарным лидерам вроде Виктора Орбана или Реджепа Тайипа Эрдогана честь позировать с Трампом в Овальном кабинете уже выпала, — равно как и российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.Украине есть что предложить в качестве союзника и торгового партнера. Несколько лет назад страна провозгласила желание стать демократией западного образца, с рыночной экономикой и свободой передвижения по континенту. Политическая жизнь бьет ключом, а гражданское общество крепнет. Украина — восьмая страна Европы по численности населения, а по площади — крупнейшая, впереди Франции и Испании.Из 15 бывших советских республик Украина — одна из немногих, где за двадцать восемь лет сменилось шесть демократически избранных президентов, одного из которых, пророссийского Виктора Януковича, свергла революция 2014 года как раз за сопротивление более тесной интеграции с Европой. Напомним, что в России с 2000 года было лишь два президента, Медведев и Путин, а сам Путин у власти уже почти двадцать лет. А соседней Белоруссией с 1994 года и вовсе единовластно управляет Александр Лукашенко.С 1991 года, когда Украина провозгласила независимость от Советского Союза, Россия чувствует горечь утраты, и Кремль всячески пытается помешать соседу встать на западный путь в политике, экономике и общественной жизни.В 2004 году на Украине вспыхнули прозападные протесты, так называемая «Оранжевая революция». В ответ Россия развернула целенаправленную политическую кампанию, чтобы замедлить движение страны навстречу западной демократии. И когда вернуть Украину не смог даже дружественный Кремлю президент Янукович (его избрали в 2010 году), Россия мобилизовала свои вооруженные силы и в 2014 году вторглась и аннексировала Крым — в ответ на Евромайдан.В последние годы воля украинского народа в основном соответствует национальным интересам США. Опросы показывают, что поддержка НАТО выросла на Украине до 53%. Бывший посол США на Украине Мари Йованович (Marie Yovanovitch), администрация Трампа сняла ее с должности в мае, подчеркивала стратегическое расположение Украины: страна граничит с четырьмя союзниками по НАТО. Помимо интересов США, украинцы выказали сильное желание вести дела с европейскими странами, и страна подписала соглашение об ассоциации с ЕС, — оно предусматривает более тесные деловые связи и культурное сотрудничество с соседями.У Украины были проблемы с коррупцией, — в 2018 году страна получила 32 балла по рейтингу коррупции «Трансперенси интернешнл» (Transparency International). Ноль означает повальную коррупцию, а 100 — безумную чистоту. Однако Россия расположилась еще ниже, набрав всего 28 баллов.Несмотря на стабилизацию экономики и прогноз роста на 2019 год в 3%, у Украины есть большие проблемы. Наиболее непредсказуемая из них — продолжающаяся война в восточных провинциях, которую разожгла Россия в 2014 году после Майдана. На сегодняшний день в результате боевых действий погибли более 13 тысяч человек, 28 тысяч получили ранения, 2 миллиона стали беженцами, и более 50 тысяч домов вдоль линий соприкосновения были повреждены или разрушены.Вопреки всем фактам, можно нередко услышать, будто на Украине идет «гражданская война». Эта теория не заслуживает ничего кроме развенчания: война с сепаратистами в восточном регионе Украины Донбассе ведется против России. Это не что иное, как вооруженная операция, тщательно спланированная и проведенная Кремлем, — это он отправляет обученных солдат и оперативников для разжигания сепаратистского движения в районах вдоль украинско-российской границы. Россия шлет в зону конфликта оружие и бронетехнику и по сути контролирует оккупированные территории.Украина же отстаивает свою территориальную целостность и независимость. Уже шесть лет целые города живут в состоянии постоянной войны — без водопровода, с перебоями в электроснабжении и нехваткой продовольствия. О конфликте немало сообщалось на английском языке, в том числе по радио «Свобода», и выходили документальные фильмы о жителях, оказавшихся в зоне боевых действий.Можете не сомневаться: военная помощь, обещанная Украине США и европейскими партнерами, была крайне необходима. Своим решением заморозить военную помощь в размере 400 миллионов долларов в обмен на украинское расследование семьи Байденов Трамп поставил безопасность Украины под удар и подорвал ресурсы страны-союзника США, которая пытается отбить российское нападение.События последних лет научили Украину, что она в конечном счете предоставлена самой себе, но ей все же приходится просить помощи у западных стран, к которым она надеется присоединиться. Прошлый уговор — Будапештский меморандум, который подписали США, Россия и Великобритания 5 декабря 1994 года, — гарантировал Украине защиту в обмен на отказ от ядерного арсенала, наследства Советского Союза (с ним Украина стала бы третьей в мире ядерной державой). Соглашению сопутствовало обещание уважать «независимость, суверенитет и существующие границы Украины».Сегодня один из этих гарантов безопасности — Россия — вторгся на территорию Украины и аннексировал ее земли. Другой, США, несмотря на двухпартийную поддержку в Конгрессе, отложил жизненно важную помощь Украине по приказу президента Трампа, который надеялся надавить Украину ради собственного переизбрания.Украина — молодая демократия. Это красивая, образованная и талантливая европейская нация, у которой хватает политических и экономических проблем. В довершение всего она стала пешкой в политических играх США и имперских амбициях России.«России выгодно превратить Украину в поле битвы», — говорит шведский экономист и старший научный сотрудник независимого аналитического центра «Атлантический совет» Андерс Ослунд (Anders Aslund).Российские следы в недавнем скандале вокруг сделки Трампа с Украиной по принципу «ты мне, я тебе» в глаза не бросаются, но они везде. Знания об Украине Трамп и его личный адвокат Руди Джулиани (Rudy Giuliani) черпают от России либо от людей, тесно с нею связанных. Ранее обвиненный Лев Парнас, помощник адвоката Трампа Руди Джулиани и его помощник на Украине, получил перевод в размере 1 миллиона долларов из российского банка, — и часть денег потом попала Джулиани. Деньги эти поступили от Дмитрия Фирташа, украинского олигарха, связанного с Кремлем, которому грозит экстрадиция в США по обвинению во взяточничестве.В ходе неожиданного визита в Киев на прошлой неделе Джулиани встретился с украинским законодателем Андреем Деркачом — выпускником академии КГБ и бывшим членом пророссийской политической партии, которую возглавлял свергнутый президент Украины Янукович. Кажется, что большинство источников информации и контактов Джулиани либо скомпрометированы, либо так или иначе связаны с Россией.Если копнуть еще глубже, с Восточной Европой американского президента связывают и другие темы. Именно российские деньги финансировали бывшего руководителя штаба Трампа Пола Манафорта (Paul Manafort), — сейчас он отбывает срок за федеральные финансовые преступления, а раньше, в 2010 году, как оказывается, помог привести к власти бывшего президента Украины Виктора Януковича.Рано или поздно появится больше подробностей, и у нас выстроится более четкая картина связей между всеми игроками.Если встать у Мемориала Берлинской стены и поглядеть на восток, видно бывшую коммунистическую Германию, которой управлял СССР. Глядя на запад, видно Западный Берлин, который контролировали западные союзники — США, Великобритания и Франция. Четырехметровая стена разделяла два мира, между которыми раскинулась пропасть: капиталистическая, рыночная экономика и демократические ценности Запада с одной стороны — и коммунистический режим советского блока с его пропагандой, социалистической экономикой, притеснением этнических меньшинств, засильем шпиков и низким качеством жизни для миллионов людей с другой.Противостояние России и Запада не исчезло, а вышло на следующий уровень. Бывшие оперативники КГБ закамуфлировались, но остались верны своей цели разрушить демократические системы на всех фронтах. В этом противостоянии важно не упустить из виду роль Украины в игре «разделяй и властвуй», развернувшейся после окончания холодной войны, а также ее попытки стать стабильной европейской страной, вдохновленной Западом. Украина должна стать уникальным и ценным союзником США и Западной Европы, но этому мешают действия Трампа и способность Кремля изо всего извлечь пользу для себя.Автор: Катя Солдак (Katya Soldak) для Forbes, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, Украина, аналитика, Трамп География: Украина — статья прочитана 159 раз Комментарии