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Лукашенко назвал Белоруссию форпостом России и ... пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»



Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал Белоруссию форпостом России, сообщает RT.

По его словам, такое заявление он сделал на последних переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту вопрос: «Ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут?» Я говорю, что если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы же в сторону не отойдём», — заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко назвал причины, по которым Белоруссия является ценным партнёром для России, обозначив среди них наличие на территории страны двух российских военных баз.
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Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».

«Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешёвый маршрут) взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», — заявил Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией, при реализации реверсной схемы Минск готов будет забрать две трубы и «у России останется одна».

Также Лукашенко в шутку предложил России вступить в состав Белоруссии.

Глава «Транснефти» Николай Токарев прокомментировал слова белорусского лидера.

«Скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят», — приводит РБК слова Токарева.

По его словам, такие идеи требуют экономической проработки, никто не будет принимать нерациональные решения. Он добавил, что предложения Лукашенко «очень трудно реализуемы».
russian.rt.com
Категории: в Беларуси, экономика, политика
Ключевые слова: Россия, нефть, нефтепровод, реверс
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добавлена сегодня, 26 декабря, 16:20

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