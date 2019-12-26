Лукашенко назвал Белоруссию форпостом России и ... пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал Белоруссию форпостом России, сообщает RT.
По его словам, такое заявление он сделал на последних переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту вопрос: «Ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут?» Я говорю, что если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы же в сторону не отойдём», — заявил белорусский лидер.
Также Лукашенко назвал причины, по которым Белоруссия является ценным партнёром для России, обозначив среди них наличие на территории страны двух российских военных баз.
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Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
«Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешёвый маршрут) взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», — заявил Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Он отметил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией, при реализации реверсной схемы Минск готов будет забрать две трубы и «у России останется одна».
Также Лукашенко в шутку предложил России вступить в состав Белоруссии.
Глава «Транснефти» Николай Токарев прокомментировал слова белорусского лидера.
«Скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят», — приводит РБК слова Токарева.
По его словам, такие идеи требуют экономической проработки, никто не будет принимать нерациональные решения. Он добавил, что предложения Лукашенко «очень трудно реализуемы».
Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
«Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешёвый маршрут) взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», — заявил Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Он отметил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией, при реализации реверсной схемы Минск готов будет забрать две трубы и «у России останется одна».
Также Лукашенко в шутку предложил России вступить в состав Белоруссии.
Глава «Транснефти» Николай Токарев прокомментировал слова белорусского лидера.
«Скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят», — приводит РБК слова Токарева.
По его словам, такие идеи требуют экономической проработки, никто не будет принимать нерациональные решения. Он добавил, что предложения Лукашенко «очень трудно реализуемы».