Он вернулся!

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» дома в минувшее воскресенье обыграл «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата, несмотря на успешную игру латвийского легионера «Далласа» Кристапса Порзингиса, на счету которого 19 очков и 12 подборов. Окончательный счёт — 110:107 в пользу «Рэпторс».



Но главная сенсация вовсе не в победе «Торонто», идущего на четвёртой позиции в Восточной конференции, над «Далласом», пятой командой «Запада».



Дело в том, что в какой-то момент в ходе матча отставание «Торонто» в счёте составляло 30 очков, и это первый случай за последние 10 лет, когда какой-либо из команд ассоциации удалось отыграть такое отставание, сообщает ESPN. Но главная сенсация вовсе не в победе «Торонто», идущего на четвёртой позиции в Восточной конференции, над «Далласом», пятой командой «Запада».Дело в том, что в какой-то момент в ходе матча отставание «Торонто» в счёте составляло 30 очков, и это первый случай за последние 10 лет, когда какой-либо из команд ассоциации удалось отыграть такое отставание, сообщает ESPN. НБА. Регулярный чемпионат 2019/2020 года



Положение на 26 декабря



Восточная конференция



1. «Милуоки Бакс» - 27 побед в 32 матчах, 2. «Бостон Селтикс» - 21 (28), 3. «Майами Хит» - 22 (30), 4. «Филадельфия Сиксерс» - 23 (33), 5. «Индиана Пэйсерс» - 21 (31), 6. «Торонто Рэпторс» - 21 (31), 7. «Бруклин Нетс» - 16 (29), 8. «Орландо Мэджик» - 13 (30), 9. «Шарлотт Хорнетс» - 13 (33),10. «Чикаго Буллз» - 12 (32), 11. «Детройт Пистонс» - 11 (31), 12. «Вашингтон Уизардс» - 9 (29), 13. «Кливленд Кавальерс» - 9 (30), 14. «Нью-Йорк Никс» - 7 (31), 15. «Атланта Хоукс» - 6 (31).



Западная конференция



1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 24 победы в 31 матче, 2. «Денвер Наггетс» - 21 (30), 3. «Лос-Анджелес Клипперс» - 23 (33), 4. «Хьюстон Рокетс» - 21 (31), 5. «Даллас Маверикс» - 19 (29), 6. «Юта Джаз» - 18 (30), 7. «Оклахома-Сити Тандер» - 15 (29), 8. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 14 (31), 9. «Сан-Антонио Спёрс» - 12 (30), 10. «Сакраменто Кингз» - 12 (30), 11. «Финикс Санз» - 11 (30), 12. «Мемфис Гриззлиз» - 11 (31), 13. «Миннесота Тимбервулвз» - 10 (29), 14. «Нью-Орлеан Пеликанс» - 9 (32), 15. «Голден Стэйт Уорриорз» - 8 (32). 1. «Милуоки Бакс» - 27 побед в 32 матчах, 2. «Бостон Селтикс» - 21 (28), 3. «Майами Хит» - 22 (30), 4. «Филадельфия Сиксерс» - 23 (33), 5. «Индиана Пэйсерс» - 21 (31), 6. «Торонто Рэпторс» - 21 (31), 7. «Бруклин Нетс» - 16 (29), 8. «Орландо Мэджик» - 13 (30), 9. «Шарлотт Хорнетс» - 13 (33),10. «Чикаго Буллз» - 12 (32), 11. «Детройт Пистонс» - 11 (31), 12. «Вашингтон Уизардс» - 9 (29), 13. «Кливленд Кавальерс» - 9 (30), 14. «Нью-Йорк Никс» - 7 (31), 15. «Атланта Хоукс» - 6 (31).1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 24 победы в 31 матче, 2. «Денвер Наггетс» - 21 (30), 3. «Лос-Анджелес Клипперс» - 23 (33), 4. «Хьюстон Рокетс» - 21 (31), 5. «Даллас Маверикс» - 19 (29), 6. «Юта Джаз» - 18 (30), 7. «Оклахома-Сити Тандер» - 15 (29), 8. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 14 (31), 9. «Сан-Антонио Спёрс» - 12 (30), 10. «Сакраменто Кингз» - 12 (30), 11. «Финикс Санз» - 11 (30), 12. «Мемфис Гриззлиз» - 11 (31), 13. «Миннесота Тимбервулвз» - 10 (29), 14. «Нью-Орлеан Пеликанс» - 9 (32), 15. «Голден Стэйт Уорриорз» - 8 (32). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, НБА, Регулярный чемпионат, «Голден Стэйт Уорриорз» — статья прочитана 158 раз Комментарии