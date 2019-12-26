«Северный поток — 2»: Газпром в поисках плана Б 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Stine Jacobsen



Санкции США против газопровода «Северный поток — 2» нарушили планы Газпрома. Как российский газовый гигант выпутается из этой ситуации, швейцарской газете не ясно. Компания Allseas уже приостановила работы, но у России есть и свое судно для прокладки труб — «Академик Черский».



Санкции США против газопровода «Северный поток — 2» нарушили планы Газпрома. Как российский газовый гигант выпутается из этой ситуации, совсем не ясно.



Еще несколько дней назад в Москве царило демонстративное спокойствие, несмотря на грозящие американские санкции против «Северного потока — 2». Казалось, газопровод уже почти достроен. Кремль заявил, что строительство продолжится, несмотря ни на что. И даже критики проекта в Москве уверены: на этой стадии санкции уже не смогут остановить российский престижный проект. Только газовый монополист Газпром, которому принадлежит газопровод, хранил молчание. Санкции США против газопровода «Северный поток — 2» нарушили планы Газпрома. Как российский газовый гигант выпутается из этой ситуации, совсем не ясно.Еще несколько дней назад в Москве царило демонстративное спокойствие, несмотря на грозящие американские санкции против «Северного потока — 2». Казалось, газопровод уже почти достроен. Кремль заявил, что строительство продолжится, несмотря ни на что. И даже критики проекта в Москве уверены: на этой стадии санкции уже не смогут остановить российский престижный проект. Только газовый монополист Газпром, которому принадлежит газопровод, хранил молчание. Allseas нарушил планы Газпрома



Как только соответствующий закон в пятницу вступил в силу, в Москве наступило отрезвление. Многие инсайдеры отрасли надеялись, что лазейки в санкционном законе будут достаточно велики, чтобы можно было достроить трубопровод. Так, текст документа предполагает наказание только для работ глубиной от 30 м. Кроме того, затронутым компаниям дается срок в 30 дней на завершение работ. Но после того как Allseas приостановил работы в прошедшие выходные, стало понятно, что компания ни в коем случае не пойдет на риски. Следовательно, оба упомянутых пункта на данный момент роли не играют.



Официально говорится, что Allseas хочет дождаться заявления ответственных ведомств в США. То, что США дадут компании время на завершение строительных работ, стало бы неожиданностью.



Дьявол в деталях



Остановка строительных работ в датских территориальных водах грозит Газпрому большими проблемами. Во-первых, россияне, по всей видимости, надеялись, что смогут в случае необходимости задействовать собственные трубоукладочные платформы. Они уже применялись при укладке труб «Северного потока — 2» на участке у российского побережья. Однако в выданном Данией разрешении четко обозначено, что речь идет о судне с динамичной системой позиционирования. Как говорится в документе, она должна обеспечивать более точный курс судна и минимизировать риски контакта с боеприпасами времен Второй мировой войны, которые могут лежать на дне. Как оказалось, это незначительная оговорка может стоить Газпрому, по крайней мере, нескольких месяцев.



«Академик Черский» под большим вопросом



Единственное судно, принадлежащее российской компании, способное прокладывать трубы и соответствующее датским требованиям, — это «Академик Черский». Он находится сейчас в порту Находки на тихоокеанском побережье России. Там несколько месяцев назад он был модернизирован, что обошлось в сумму более десяти миллионов евро. Однако судну потребуется до двух месяцев, чтобы прибыть в Балтийское море. Кроме того, совсем не ясно, для чего действительно пригоден «Академик Черский».



Вместе с тем неколько отраслевых экспертов отметили, что у них нет информации о состоянии судна. Изначально «Академик Черский» был построен под именем Jascon 18 для сервисной компании Sea Trucks Group. В 2014 году его должны были передать для эксплуатации у побережья Нигерии в Западной Африке. Однако этого не произошло. В начале 2016 года, вскоре после затянувшегося завершения строительства, судно было арестовано в порту Сингапура, поскольку бывший владелец оказался вовлечен в финансовые споры с китайской верфью. Через некоторое время специальное судно приобрел Газпром. По данным российских СМИ, стоимость «Академика Черского» составила чуть более одного миллиарда франков.



Россия пытается обойти Украину



После этого шум вокруг судна, приобретенного явно для того, чтобы гарантировать независимость Газпрома от иностранных строительных концернов, утих. По крайней мере, на бумаге судно соответствует всем требованиям, обладает современной системой позиционирования и может прокладывать трубы диаметром до 60 дюймов — этого достаточно для «Северного потока — 2». Осенью Газпром заявил, что судно может незамедлительно отправиться в Балтийское море. Необходимо только дооснастить сварочную установку, тендер по которой уже запущен.



Газпрому грозят санкции



Однако «Академик Черский» не спешит отправляться в Балтийское море. Кроме того, юристы Газпрома заняты анализом возможных санкций против самой компании. Если Газпром продолжит строительство при помощи собственного судна, он может также оказаться под санкциями, как и Allseas, который остановил работы. Единственным надежным вариантом, с российской точки зрения, остается смягчение недавних санкций, которого можно добиться путем переговоров с США.



Аргументом в этих переговорах может стать и сделка о транзите газа между Газпромом и Украиной. Ее детали были зафиксированы в тот же день, когда Дональд Трамп в США утвердил новые санкции. Ранее ЕС много месяцев безуспешно пытался выступать в роли посредника между сторонами. Новый договор предусматривает, что Газпром в следующем году будет проводить через Украину в Европу как минимум 65 миллиардов кубометров газа. С 2021 году этот объем сократится до 40 миллиардов кубометров. Это станет возможным только после окончания строительства «Северного потока — 2».



Также это означает, что Газпром в среднесрочной перспективе должен дистанцироваться от своей цели полного отказа от транзита через Украину. Эта цель ранее была основным пунктом критики газопровода, которая и привела к нынешним американским ограничениям.



Автор: Максим Киреев для Neue Zürcher Zeitung, Швейцария, перевод Как только соответствующий закон в пятницу вступил в силу, в Москве наступило отрезвление. Многие инсайдеры отрасли надеялись, что лазейки в санкционном законе будут достаточно велики, чтобы можно было достроить трубопровод. Так, текст документа предполагает наказание только для работ глубиной от 30 м. Кроме того, затронутым компаниям дается срок в 30 дней на завершение работ. Но после того как Allseas приостановил работы в прошедшие выходные, стало понятно, что компания ни в коем случае не пойдет на риски. Следовательно, оба упомянутых пункта на данный момент роли не играют.Официально говорится, что Allseas хочет дождаться заявления ответственных ведомств в США. То, что США дадут компании время на завершение строительных работ, стало бы неожиданностью.Остановка строительных работ в датских территориальных водах грозит Газпрому большими проблемами. Во-первых, россияне, по всей видимости, надеялись, что смогут в случае необходимости задействовать собственные трубоукладочные платформы. Они уже применялись при укладке труб «Северного потока — 2» на участке у российского побережья. Однако в выданном Данией разрешении четко обозначено, что речь идет о судне с динамичной системой позиционирования. Как говорится в документе, она должна обеспечивать более точный курс судна и минимизировать риски контакта с боеприпасами времен Второй мировой войны, которые могут лежать на дне. Как оказалось, это незначительная оговорка может стоить Газпрому, по крайней мере, нескольких месяцев.«Академик Черский» под большим вопросомЕдинственное судно, принадлежащее российской компании, способное прокладывать трубы и соответствующее датским требованиям, — это «Академик Черский». Он находится сейчас в порту Находки на тихоокеанском побережье России. Там несколько месяцев назад он был модернизирован, что обошлось в сумму более десяти миллионов евро. Однако судну потребуется до двух месяцев, чтобы прибыть в Балтийское море. Кроме того, совсем не ясно, для чего действительно пригоден «Академик Черский».Вместе с тем неколько отраслевых экспертов отметили, что у них нет информации о состоянии судна. Изначально «Академик Черский» был построен под именем Jascon 18 для сервисной компании Sea Trucks Group. В 2014 году его должны были передать для эксплуатации у побережья Нигерии в Западной Африке. Однако этого не произошло. В начале 2016 года, вскоре после затянувшегося завершения строительства, судно было арестовано в порту Сингапура, поскольку бывший владелец оказался вовлечен в финансовые споры с китайской верфью. Через некоторое время специальное судно приобрел Газпром. По данным российских СМИ, стоимость «Академика Черского» составила чуть более одного миллиарда франков.После этого шум вокруг судна, приобретенного явно для того, чтобы гарантировать независимость Газпрома от иностранных строительных концернов, утих. По крайней мере, на бумаге судно соответствует всем требованиям, обладает современной системой позиционирования и может прокладывать трубы диаметром до 60 дюймов — этого достаточно для «Северного потока — 2». Осенью Газпром заявил, что судно может незамедлительно отправиться в Балтийское море. Необходимо только дооснастить сварочную установку, тендер по которой уже запущен.Однако «Академик Черский» не спешит отправляться в Балтийское море. Кроме того, юристы Газпрома заняты анализом возможных санкций против самой компании. Если Газпром продолжит строительство при помощи собственного судна, он может также оказаться под санкциями, как и Allseas, который остановил работы. Единственным надежным вариантом, с российской точки зрения, остается смягчение недавних санкций, которого можно добиться путем переговоров с США.Аргументом в этих переговорах может стать и сделка о транзите газа между Газпромом и Украиной. Ее детали были зафиксированы в тот же день, когда Дональд Трамп в США утвердил новые санкции. Ранее ЕС много месяцев безуспешно пытался выступать в роли посредника между сторонами. Новый договор предусматривает, что Газпром в следующем году будет проводить через Украину в Европу как минимум 65 миллиардов кубометров газа. С 2021 году этот объем сократится до 40 миллиардов кубометров. Это станет возможным только после окончания строительства «Северного потока — 2».Также это означает, что Газпром в среднесрочной перспективе должен дистанцироваться от своей цели полного отказа от транзита через Украину. Эта цель ранее была основным пунктом критики газопровода, которая и привела к нынешним американским ограничениям.Автор: Максим Киреев для Neue Zürcher Zeitung, Швейцария, перевод ИноСМИ Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа, СП-2 — статья прочитана 103 раза Комментарии