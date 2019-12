Совет экономиста: откажитесь от рождественских подарков 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Владимир Астапкович



Рождественская гонка идет полным ходом, и по всей стране люди в панике бегают, пытаясь придумать, что купить для дяди Карстена и тети Оды. Но не отчаивайтесь — у экономистов есть хороший совет: откажитесь вообще от рождественских подарков. А если все-таки очень надо что-то подарить, просто переведите какую-то сумму через Mobilepay. Рождественская гонка идет полным ходом, и по всей стране люди в панике бегают, пытаясь придумать, что купить для дяди Карстена и тети Оды. Но не отчаивайтесь — у экономистов есть хороший совет: откажитесь вообще от рождественских подарков. А если все-таки очень надо что-то подарить, просто переведите какую-то сумму через Mobilepay.



Когда в любом серьезном экономическом исследовании нам объясняют, что такое микроэкономика, мы быстро знакомимся с понятием, которое экономисты называют суверенитет потребителя (потребительская независимость). Оно подразумевает, что каждый человек сам знает, что для него лучше, и что выбор каждого потребителя отражает именно его субъективные предпочтения.



А что же насчет подарков? Дело в том, что в них выражаются предпочтения не того, кто их получает, а того, кто дарит. Проще говоря, идея рождественских подарков идет вразрез с представлениями о суверенитете потребителя.



По крайней мере так считает американский профессор экономики Джоэл Вальдфогель (Joel Waldfogel). Он написал книгу под названием «Скрудженомика: почему не надо покупать подарки на праздники» (Scroogenomics: Why You Shouldn't Buy Presents for the Holidays). В ней он, например, объясняет, каким образом обмен подарками на Рождество становится причиной того, что экономисты называют «безвозвратными потерями».



Если несколько все упростить, можно сказать, что безвозвратные потери возникают, когда цена подарка выше, чем его ценность для получателя.



И какова величина этих потерь в пересчете на всю датскую экономику?



В своей книге Вальдфогель утверждает, что безвозвратные потери американского потребителя из-за рождественских подарков составляют 20%, поэтому если предположить, что средний датчанин дарит подарков на 1000 крон (более 9000 рублей — прим. перев.), а также если простоты ради принять, что в стране живут 5 миллионов человек, которые празднуют Рождество, получается, что общие безвозвратные потери составят примерно миллиард крон (более девяти миллиардов рублей). Немаленькие деньги.



Но, возможно, оно того стоит. Ведь Вальдфогель не принимает в расчет радость, которую мы испытываем, даря подарки, а также забывает, что обмен подарками — это важное рождественское развлечение.



Кроме того, есть много способов снизить безвозвратные потери. Например, можно составлять виш-листы, а в последнее время стало очень популярно дарить подарочные сертификаты, которые по большому счету сводят безвозвратные потери к нулю.



Так что да, экономисты вроде Вальдфогеля могут возражать против предпраздничного «подарочного безумия», но даже полные циники не хотят отказываться от подарков полностью. Ведь это так приятно. И экономистам тоже!



Общественное потребление как рождественские подарки



Тем не менее история о безвозвратных потерях позволяет нам сделать важный вывод: за ограничение суверенитета потребителя приходится платить. При этом очень мало говорится о том, что у нас в Дании суверенитет потребителя сильно ограничивается и в другой значимой области, а именно в сфере общественного потребления.



Общественное потребление — это услуги в форме детских садов, школ, больниц, домов престарелых и так далее.



Все это во многом напоминает рождественские подарки. С одной стороны, мы обязуемся отдавать что-то другим — платить налог. С другой стороны, у нас есть право получить за это «подарок» — общественные услуги.



Но, в отличие от рождественских подарков от кого-то, кого мы знаем и для кого можем, например, написать виш-лист, чтобы подарок был более подходящим, подарок от совершенно незнакомого человека (налогоплательщика) мы получаем без всякого права обменять его или выбрать что-то другое.



Вот почему есть все основания полагать, что в сфере общественного потребления мы несем очень значительные безвозвратные потери. Это особенно печально, учитывая, что на общественное потребление ежегодно уходит около 500 миллиардов крон (более 4,5 триллионов рублей). И если мы осторожно предположим, что размер безвозвратных потерь тут такой же, как с рождественскими подарками, то получим цифру около 100 миллиардов крон ежегодно (более 900 миллиардов рублей).



