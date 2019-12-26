Вопреки санкциям: норвежские рождественские ребрышки из российской свинины 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Павел Львов



Жители Северной Норвегии уже не первый год в канун Рождества пересекают российскую границу, чтобы в Мурманске устроить праздничный пир из российских продуктов. Главное рождественское блюдо в Норвегии — свиные ребрышки, но в России они вкуснее, говорит норвежский повар газете VG.



Жители Финнмарка пересекают российскую границу, чтобы полакомиться норвежскими рождественскими угощениями. Ребрышки вкуснее в России, считают они.



Уже пять лет прошло с тех пор, как ввели санкции, из-за которых на российских прилавках теперь не найти норвежских продуктов вроде лосося и сыра.



Но креативным жителям Восточного Финнмарка большая политика не помешала устроить великолепный норвежский пир в самом северном мегаполисе России. Жители Финнмарка пересекают российскую границу, чтобы полакомиться норвежскими рождественскими угощениями. Ребрышки вкуснее в России, считают они.Уже пять лет прошло с тех пор, как ввели санкции, из-за которых на российских прилавках теперь не найти норвежских продуктов вроде лосося и сыра.Но креативным жителям Восточного Финнмарка большая политика не помешала устроить великолепный норвежский пир в самом северном мегаполисе России.



Но главное блюдо — это свиные ребрышки, причем свинина используется исключительно российская.



«На самом деле местная свинина намного лучше, чем та, из которой мы готовим в Норвегии. Она жирнее, прямо как в старые добрые времена. Норвежские ребрышки в последние годы стали такими постными», — говорит VG повар-преподаватель Бенгт Стоквольд (Bengt Stokvold), пока его студенты снуют туда-сюда, подавая блюда.



Норвежский праздник лучше всего удается в России



Большинство сидящих за столом гостей — норвежцы. Они проделали трехчасовой путь из Киркенеса через границу, чтобы поучаствовать в настоящем норвежском празднике.



Вот уже восьмой год подряд поварской факультет Киркенесского училища приглашает гостей в отель Park Inn Radisson в центре Мурманска. Происходит обмен: норвежские студенты работают в России, а российские — в отелях Киркенеса. Для них это ценный международный опыт.



«Мы знакомимся с новыми людьми и кулинарными традициями, и это очень хорошо, ведь я потом надеюсь найти работу за границей», — сообщает 17-летняя Беттина Юхансен (Bettina Johansen). На голове у нее поварской колпак, а в руках — традиционное норвежское печенье, которое называется крансекаке.



Все 90 мест за столом заняты. Рыбак Эйвинд Гутторм (Eivind Guttorm) из Таны приезжает сюда уже в пятый раз.



«Сюда и товарищи мои приезжают. Это ведь совсем недалеко от нас. Еда тут очень вкусная, напитков вдоволь, и все гораздо дешевле, чем в Норвегии», — рассказывает довольный Гутторм во время смены блюд.



Проблемы с желтками



Бараньи ребра для традиционного жаркого — единственное, что повара привозят с собой из Норвегии. Поскольку мясо уже обработано, по словам организаторов праздника, им разрешено провозить через таможню по 15 кг на человека, чего вполне достаточно, ведь в Россию едут восемь студентов и три учителя.



Но порой возникают проблемы с приготовлением холодных закусок, привычных для норвежцев.



«Желтки у здешних яиц гораздо более бледные, поэтому когда мы готовим майонез и омлет, то добавляем в них немного пищевого красителя, чтобы все выглядело как дома», — рассказывает учитель Стоквольд.



Каникулы в большом городе



Норвежской едой и российскими напитками наслаждается и шумная компания из десяти женщин, приехавших из Сёр-Варангера. Как только российская группа начинает играть танцевальную музыку, они сразу пускаются в пляс.



Дамы довольны возможностью побывать в большом городе и отдохнуть от повседневности, тем более что до ужина они провели день в спа.



Лисбет Рённинг (Lisbeth Rønning) подтверждает заявление организаторов.



«Это лучшие ребрышки, что я когда-либо пробовала! Такие хрустящие и вкусные», — говорит довольная Рённинг.



Автор: Нора Торп Бьёрнстад (Nora Thorp Bjørnstad) для VG, Норвегия, перевод И вот студенты поварского отделения Киркенесского училища приглашают к рождественскому столу, который ломится от вкуснятины: тут есть и традиционное жаркое из бараньих ребер, и медовое печенье, и лосось, и торт с глазуревой надписью «Счастливого Рождества» на марципане.Но главное блюдо — это свиные ребрышки, причем свинина используется исключительно российская.«На самом деле местная свинина намного лучше, чем та, из которой мы готовим в Норвегии. Она жирнее, прямо как в старые добрые времена. Норвежские ребрышки в последние годы стали такими постными», — говорит VG повар-преподаватель Бенгт Стоквольд (Bengt Stokvold), пока его студенты снуют туда-сюда, подавая блюда.Большинство сидящих за столом гостей — норвежцы. Они проделали трехчасовой путь из Киркенеса через границу, чтобы поучаствовать в настоящем норвежском празднике.Вот уже восьмой год подряд поварской факультет Киркенесского училища приглашает гостей в отель Park Inn Radisson в центре Мурманска. Происходит обмен: норвежские студенты работают в России, а российские — в отелях Киркенеса. Для них это ценный международный опыт.«Мы знакомимся с новыми людьми и кулинарными традициями, и это очень хорошо, ведь я потом надеюсь найти работу за границей», — сообщает 17-летняя Беттина Юхансен (Bettina Johansen). На голове у нее поварской колпак, а в руках — традиционное норвежское печенье, которое называется крансекаке.Все 90 мест за столом заняты. Рыбак Эйвинд Гутторм (Eivind Guttorm) из Таны приезжает сюда уже в пятый раз.«Сюда и товарищи мои приезжают. Это ведь совсем недалеко от нас. Еда тут очень вкусная, напитков вдоволь, и все гораздо дешевле, чем в Норвегии», — рассказывает довольный Гутторм во время смены блюд.Бараньи ребра для традиционного жаркого — единственное, что повара привозят с собой из Норвегии. Поскольку мясо уже обработано, по словам организаторов праздника, им разрешено провозить через таможню по 15 кг на человека, чего вполне достаточно, ведь в Россию едут восемь студентов и три учителя.Но порой возникают проблемы с приготовлением холодных закусок, привычных для норвежцев.«Желтки у здешних яиц гораздо более бледные, поэтому когда мы готовим майонез и омлет, то добавляем в них немного пищевого красителя, чтобы все выглядело как дома», — рассказывает учитель Стоквольд.Норвежской едой и российскими напитками наслаждается и шумная компания из десяти женщин, приехавших из Сёр-Варангера. Как только российская группа начинает играть танцевальную музыку, они сразу пускаются в пляс.Дамы довольны возможностью побывать в большом городе и отдохнуть от повседневности, тем более что до ужина они провели день в спа.Лисбет Рённинг (Lisbeth Rønning) подтверждает заявление организаторов.«Это лучшие ребрышки, что я когда-либо пробовала! Такие хрустящие и вкусные», — говорит довольная Рённинг.Автор: Нора Торп Бьёрнстад (Nora Thorp Bjørnstad) для VG, Норвегия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, Норвегия — статья прочитана 188 раз Комментарии