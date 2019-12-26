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Трамп: «Я сделал для христианства больше, чем Иисус»

© AP Photo, Evan Vucci


В ответ на призывы отстранить его от власти Трамп заявил, что сделал для христианства больше, чем Иисус, пишет сатирическое издание. «Я это к тому, что журнал называется „Христианство сегодня", а кто сегодня делает больше для христиан? Не Иисус. Он исчез, и никто не знает, что с ним случилось».

В ответ на редакционную статью в Christianity Today, призывающую к отстранению президента от власти, Трамп назвал журнал «левой газетенкой» и заявил: «Я сделал для христианства больше, чем Иисус».

«Я это к тому, что журнал называется „Христианство сегодня", а кто сегодня делает больше для христиан? Не Иисус. Он исчез, и никто не знает, что с ним случилось. А я здесь каждый день защищаю церкви от сумасшедших либералов».
Хотя Трамп и признал, что в прошлом Иисус действительно кое-что делал для христианства, но сейчас сам Трамп делает больше, и это более существенно. «Я назначаю судей, чтобы помочь защитить религиозные права, — заявил Трамп. — А сколько судей назначил Иисус? Он что-то говорил о суде над людьми в будущем, но я этого не видел».

Кроме того, Трамп заявил, что он «спас Рождество». «Смотрите, что я сделал, — сказал он. — Теперь вы можете говорить: „Счастливого Рождества". И вообще, если вы скажете: „Счастливых праздников" и не уточните сразу же, что имеете в виду Рождество, вы попадете в тюрьму. А что Иисус вообще сделал для Рождества? Родился? И хочет, чтобы его за это благодарили? Ну-ну, как же».

Оригинал новости
inosmi.ru
Категории: в мире, политика
Ключевые слова: рождество, СМИ, Христос, Трамп
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добавлена сегодня, 26 декабря, 12:20

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