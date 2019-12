Россия подготовила рождественский подарок ВМС США — свою самую смертоносную подлодку 🔊 Воспроизвести © Пресс-служба Северного флота (г. Североморск)



Подводная лодка класса «Ясень-М» способна причинить противнику значительный ущерб в ходе войны. Автор весьма сумбурно рассказывает о программе модернизации этого проекта, предполагая, что речь идет об уменьшении акустической заметности, модернизации оборудования и расширении комплекса вооружений.



Объединенная судостроительная корпорация рассчитывает позднее на этой неделе заложить (так в тексте; на самом деле речь идет о спуске на воду — прим. редакции ИноСМИ) вторую подводную лодку класса «Ясень-М» и таким образом продвинуться вперед в осуществлении самого значительного по затратам постсоветского проекта по строительству подводных ракетоносцев.



Директор судостроительной компании «Севмаш» Михаил Будниченко в беседе с корреспондентом государственного новостного агентства ТАСС сообщил, что церемония закладки (на самом деле речь идет о спуске на воду — прим. редакции ИноСМИ) АПЛ «Новосибирск», второй подводной лодки класса «Ясень-М», состоится 25 декабря. По его словам, еще две подводные лодки класса «Ясень-М» будут заложены в 2020 году в День победы, когда, в соответствии с традицией, будет отмечаться капитуляция Германии во Второй мировой войне. Закладка этих двух подводных кораблей будет осуществлена в рамках контракта на поставку, подписанного летом 2019 года.



В сообщении ТАСС субмарина «Новосибирск» названа «первой серийной АПЛ проекта 885М «Ясень-М», хотя «Казань», флагманская подводная лодка проекта «Ясень-М», была заложена еще в 2017 году. В настоящее время она проходит испытания, а ее передача Военно-морскому флоту России запланирована на декабрь 2020 года. Следует отметить два обстоятельства по поводу указанного расхождения. Во-первых, до сих пор продолжаются споры о том, следует ли считать «Казань» серийной подводной лодкой проекта «Ясень-М», или ее нужно рассматривать как промежуточную модель между первоначальным «Северодвинском» и новой линейкой кораблей проекта «Ясень-М», который был начат с подлодки «Новосибирск». Во-вторых, агентство ТАСС, возможно, право по духу, если не по букве. Дело в том, что подлодка «Новосибирск» будет принята на вооружение раньше «Казани», которая в настоящее время проходит дополнительные испытания из-за обнаруженных «конструктивных недочетов» в ее «комплексной системе управления».



Истинные масштабы программы модернизации проекта «Ясень-М» продолжают оставаться неясными, и они могут быть отличными для всех восьми подводных кораблей, строительство которых запланировано на ближайшие десять лет, однако многие специалисты считают, что речь идет об уменьшении акустической заметности, модернизации бортового электронного оборудования, уменьшении длины корпуса, а также о расширении комплекса вооружений. На АПЛ проекта «Ясень-М» будут устанавливаться новые крылатые ракеты «Калибр-М», радиус действия которых, по имеющимся данным, почти в два раза превосходит радиус действия первоначальной крылатой ракеты 3М14 «Калибр», на основе которой они и были созданы (4500 километров и 1500 — 2500 километров соответственно).



Как было прежде указано на страницах журнала «Нейшнл интерест», линейка подводных лодок «Ясень-М», если говорить об их возможностях, займет такое же место, как и быстроходные ударные американские подводные лодки класса «Вирджиния» (US Virginia). Однако в одной области «Ясени», судя по всему, будут иметь явное превосходство — это соотношение цена/эффективность. В соответствии с принятыми планами, серийная подводная лодка класса «Ясень-М» будет стоить не более 50 миллиардов рублей или приблизительно 1,6 миллиарда долларов, тогда как средняя стоимость субмарины «Вирджиния» составляет около 2,8 миллиарда долларов. Это явная победа в относительных показателях, однако она не кажется столь убедительной с учетом того факта, что Военно-морской флот России располагает значительно меньшим бюджетом, чем Военно-морские силы США. 1,6 миллиарда долларов за одну подлодку «Ясень-М» может оказаться конкурентной ценой в глобальном масштабе, однако она, тем не менее, будет оказывать значительное давление на российский оборонный бюджет, который составляет примерно 70 — 90 миллиардов долларов.



Подлодки класса «Ясень-М» ведут борьбу за ресурсы с кораблями класса «Борей-А», то есть с линейкой оснащенных тяжелыми ракетами субмарин, которые значительно дешевле и стоят всего 700 — 800 миллионов долларов за единицу. Ранее высказывалось мнение о том, что строительство подлодок «Ясень-М» может быть остановлено по финансовым соображениям, однако российское министерство обороны, судя по всему, настолько уверено в устойчивости этого проекта, что его руководство ранее в этом году решило увеличить запланированную линейку подводных лодок «Ясень — М» с шести до восьми. Разработка ударных подводных лодок в течение последних десятилетий, как правило, оставалась на втором плане по сравнению с другими более амбициозными проектами российского Военно-морского флота, однако Кремль в настоящее время посылает ясный сигнал о том, что он полон решимости завершить строительство всех запланированных подлодок класса «Ясень-М».



Автор: Марк Эпископос (Mark Episkopos) для The National Interest, США, перевод ИноСМИ