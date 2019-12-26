Загрузка... В Каталонии анонимусы «зарядили горяченьким» рождественского оленя 🔊 Воспроизвести



Неизвестные личности заставили оленя исполнять вместо традиционных праздничных песенок совершенно хулиганский «концерт», сообщает



Виладеканс – муниципалитет в провинции Барселона с населением 65 тысяч человек – накануне Рождества стал известен всей Испании. Местные власти серьезно подошли к вопросу подготовки вверенной им территории к празднику. Зажгли разноцветные лампочки, установили на одной из главных улиц, Рамбла Малдонелл, трехметровой высоты фигуру рождественского оленя, который, по задумке авторов, должен был исполнять традиционные рождественские песенки. Но «что-то пошло не так». Если коротко – оленя талантливо хакнули. Неизвестные личности заставили оленя исполнять вместо традиционных праздничных песенок совершенно хулиганский «концерт», сообщает Испания в новос­­­­тях, событиях и фактах Виладеканс – муниципалитет в провинции Барселона с населением 65 тысяч человек – накануне Рождества стал известен всей Испании. Местные власти серьезно подошли к вопросу подготовки вверенной им территории к празднику. Зажгли разноцветные лампочки, установили на одной из главных улиц, Рамбла Малдонелл, трехметровой высоты фигуру рождественского оленя, который, по задумке авторов, должен был исполнять традиционные рождественские песенки. Но «что-то пошло не так». Если коротко – оленя талантливо хакнули. Во всяком случае, так все сразу решили. Таинственные анонимусы заменили аудиофайлы рождественских песенок. И олень вдруг из милого праздничного символа превратился в ярого пропагандиста и стал во всю мощь установленных в нем динамиков ругаться, хамить и произносить пассионарные лозунги, причем далеко не всегда толерантные и политкорректные.



Началось с того, что Рудольф (или Родольфо – в испанском звучании), как зовут этого северного парнокопытного, всей гуляющей публике представился в качестве персоны с низкой социальной ответственностью, сообщив о себе: "Soy Rodolfo y soy un golfo" (последний термин на сленге, если перевести это максимально близко к цензурному звучанию, означает лицо, ведущее беспорядочный образ жизни, любящее предаваться удовлетворению своих пороков и грехов).



Дальше пошло круче – Рудольф начал выкрикивать здравницы («Да здравствует Испания!», «Великая Испания – свободная Испания!», «Испания жива, пока едина!») – надо понимать, для каталонцев это хуже соли с уксусом на свежую рану, а после перешел к проклятиям, причем не особо заботясь о соблюдении культурно-лингвистических норм. Из оленя посыпалось: «Смерть красным!», «Гребаные мавры!» и это – еще самые мягкие из его перлов.



Мэрия, естественно, написала заявление в полицию с требованием найти хакера, который взломал систему и вложил в уста оленя непотребные реплики, а также те, которые, в общем, потребные, но в данном случае – неуместные. Испанские СМИ с удовольствием рассказали всей стране о случившемся и выложили видеосюжеты, записанные неленивыми прохожими на свои телефоны.



Специалисты бросились обсуждать шансы поимки хакера, но тут возникло мнение, что компьютерные дела не имеют никакого отношения к случившемуся. По мнению одного эксперта, приведенному изданием El Español, «компьютерную систему оленя нельзя было взломать, поскольку ее в нем не было. Скорее всего, кто-то установил внутрь фигуры акустическую колонку, воспроизводящую сигналы, посылаемые ей с помощью устройства Bluetooth. Этот кто-то и контролировал все, что «говорил» Родольфо».



В случае, если бы в фигуре стоял компьютер, управляемый через интернет, хакера можно было бы вычислить. А если прав эксперт El Español, то шалость останется безнаказанной, поскольку «диктор» наверняка позаботился, чтобы ни одна камера видеонаблюдения не смогла зафиксировать его в «работе».



Загрузка... ispani-ya.com Категории: общество, в Европе Ключевые слова: рождество, Испания, Хулиганство, иллюминация — статья прочитана 192 раза Комментарии