Настоятель Нотр-Дама заявил о большой вероятности обрушения собора 🔊 Воспроизвести



Здание древнее и хрупкое, и без крыши, которая защищала готические своды, оно стало очень уязвимым, сообщает



Строительные леса, установленные до апрельского пожара, могут обвалиться на своды, заявил настоятель собора Парижской Богоматери архипресвитер Патрик Шове.



Собор всё ещё настолько хрупок, что есть 50%-ная вероятность того, что строительные леса нанесут непоправимый ущерб. Соответственно, есть 50% шанса, что этого не произойдёт. Крыша, которая удерживала всю готическую структуру в равновесии, обвалилась внутрь во время пожара, а оставшиеся своды крайне уязвимы. Здание древнее и хрупкое, и без крыши, которая защищала готические своды, оно стало очень уязвимым, сообщает ЛАЙФ Строительные леса, установленные до апрельского пожара, могут обвалиться на своды, заявил настоятель собора Парижской Богоматери архипресвитер Патрик Шове.Собор всё ещё настолько хрупок, что есть 50%-ная вероятность того, что строительные леса нанесут непоправимый ущерб. Соответственно, есть 50% шанса, что этого не произойдёт. Крыша, которая удерживала всю готическую структуру в равновесии, обвалилась внутрь во время пожара, а оставшиеся своды крайне уязвимы. — На сегодняшний день можно предположить, что у нас есть 50%-ный шанс того, что нам удастся спасти собор. Но есть и 50%-ный риск того, что строительные леса рухнут на три свода. Как видите, здание очень хрупкое, — приводит слова настоятеля агентство "Ассошиэйтед пресс".



Также он сообщил, что реставрационные работы не начнутся, вероятно, до 2021 года. Самая сложная их часть — безопасно для здания убрать всё лишнее. Ещё через три года, как надеется Патрик Шове, посетители смогут наконец войти внутрь. Но полная реставрация займёт гораздо больше времени.



Печаль привносит и тот факт, что в соборе впервые за более чем 200 лет не будет вестись рождественская служба. В последний раз такое случилось в конце XVIII века из-за французской революции.



Напомним, что 15 апреля текущего года в соборе Парижской Богоматери случился страшный пожар, в результате которого полностью сгорела кровля и упал главный шпиль. При тушении сильно пострадал один пожарный. Лайф рассказал некоторые факты из истории древней святыни. life.ru Категории: культура, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: восстановление, пожар, Нотр-дам — статья прочитана 75 раз Комментарии