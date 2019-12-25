В Германии вспомнили о помощи моджахедам во время Афганской войны 🔊 Воспроизвести Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости



Федеральная разведывательная служба (BND) ФРГ во время войны в Афганистане проводила в зоне боевых действий секретную операцию, в ходе которой оказывала поддержку моджахедам. Об этом сообщает Deutsche Welle в материале, приуроченном к 40-й годовщине ввода советских войск в Афганистан.



Издание отмечает, что детали операции под названием «Летний дождь» стали известны еще в 2013 году, однако многие высокопоставленные чиновники до сих пор предпочитают не вспоминать о событиях тех лет. Так, журналистам удалось выяснить, что BND отправила своих разведчиков в Афганистан спустя два года после начала боевых действий — в 1981-м.



Целью сотрудников спецслужб был сбор подробной информации о новейших советских вооружениях. Для этого немецкие разведчики сопровождали моджахедов во время столкновений с боевыми частями советской армии и незаметно собирали необходимые образцы оружия. В частности, их интересовали новые виды брони на боевой технике, различные снаряды, боеголовки для ракет, приборы ночного видения, а также системы навигации. За содействие в проведении операции афганцы получали хорошие гонорары от немецкого правительства. Издание отмечает, что детали операции под названием «Летний дождь» стали известны еще в 2013 году, однако многие высокопоставленные чиновники до сих пор предпочитают не вспоминать о событиях тех лет. Так, журналистам удалось выяснить, что BND отправила своих разведчиков в Афганистан спустя два года после начала боевых действий — в 1981-м.Целью сотрудников спецслужб был сбор подробной информации о новейших советских вооружениях. Для этого немецкие разведчики сопровождали моджахедов во время столкновений с боевыми частями советской армии и незаметно собирали необходимые образцы оружия. В частности, их интересовали новые виды брони на боевой технике, различные снаряды, боеголовки для ракет, приборы ночного видения, а также системы навигации. За содействие в проведении операции афганцы получали хорошие гонорары от немецкого правительства.



Руководство BND требовало от сотрудников любой ценой избежать попадания в плен к советским военным. Из-за этого при себе у них не было опознавательных знаков. При этом маскировки под афганцев было мало, поскольку моджахеды требовали от немцев участия в боевых действиях, отмечает Deutsche Welle.



Операция обходилась Германии в 250 тысяч дойчмарок ежегодно, однако эти расходы не были согласованы с парламентом страны. Письменных свидетельств о проведении операции практически не осталось, поскольку руководство страны опасалось, что о ней узнают не только в Германии, но и в СССР. Миссия немецкой разведки в Афганистане длилась много лет и считается одной из самых успешных в истории BND.



СССР ввел войска в Афганистан в 1979 году. По официальным данным, за 10 лет (до 1989 года) там погибли более 15 тысяч советских военнослужащих. Ранения получили более 53 тысяч человек, в результате более 10 тысяч из них остались инвалидами. Гражданская война в Афганистане продолжилась и после вывода советских войск.



Источник: lenta.ru Собранные вооружения переправляли в Пакистан, где немецкий бундесвер оказывал помощь беженцам из Афганистана. Там были организованы мобильные госпитали, в которых переодетые санитарами специалисты анализировали полученное оружие. Затем технику отправляли для изучения в Германию — посылки с новыми образцами высылали практически каждую неделю.Руководство BND требовало от сотрудников любой ценой избежать попадания в плен к советским военным. Из-за этого при себе у них не было опознавательных знаков. При этом маскировки под афганцев было мало, поскольку моджахеды требовали от немцев участия в боевых действиях, отмечает Deutsche Welle.Операция обходилась Германии в 250 тысяч дойчмарок ежегодно, однако эти расходы не были согласованы с парламентом страны. Письменных свидетельств о проведении операции практически не осталось, поскольку руководство страны опасалось, что о ней узнают не только в Германии, но и в СССР. Миссия немецкой разведки в Афганистане длилась много лет и считается одной из самых успешных в истории BND.СССР ввел войска в Афганистан в 1979 году. По официальным данным, за 10 лет (до 1989 года) там погибли более 15 тысяч советских военнослужащих. Ранения получили более 53 тысяч человек, в результате более 10 тысяч из них остались инвалидами. Гражданская война в Афганистане продолжилась и после вывода советских войск. Категории: история Ключевые слова: моджахед, Афганская война — статья прочитана 78 раз Комментарии