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Последнее солнечное затмение в 2019 году произойдет 26 декабря



Ученые считают, что последнее солнечное затмение этого года, которое будет происходить 26 декабря, является одним из самых опасных для человека. Такого же мнения придерживаются и астрологи, рассматривая эту проблему со своей стороны.

Где и во сколько будет происходить солнечное затмение 26 декабря 2019 года

Солнечное затмение, которое будет происходить 26 декабря 2019 года является последним в уходящем году и самым мощным за последние 250 лет.

Затмение начнется в 4 часа 30 минут по московскому времени и достигнет максимальной фазы в 8 часов 18 минут.

Лучше всего наблюдать затмение солнца можно будет на востоке Африки и севере Австралии, захватит оно и часть территории Азии. В частности, его хорошо будет видно на территории Японии, Китая, Северной и Южной Кореи. Наблюдать солнечное затмение в этих регионах можно будет в течение 3 минут и 40 секунд.
На территории Российской Федерации будут видны только отдельные фазы этого затмения в Нижнем Поволжье, в южной части Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Почему солнечное затмение, происходящее 26 декабря 2019 года считается опасным



Солнечное затмение – это явление, во время которого Луна полностью или частично закрывает Солнце. Затмение 26 декабря 2019 года будет происходить в период Сароса – повторяемости солнечных затмений. Оно будет выглядеть в виде огненного кольца.

Это случается, когда Луна находится на таком расстоянии от Земли, которое не позволяет ей полностью перекрыть Солнце. В результате картина затмения выглядит как яркое огненное кольцо, на которое нельзя смотреть невооруженным глазом, иначе это может привести к серьезным проблемам со зрением, вплоть до слепоты.

В частности, затмение 26 декабря 2019 года будет повторением затмения, произошедшего 14 декабря 2001 года, а следующее затмение этого Сароса произойдет 5 января 2038 года.

Астрологический прогноз солнечного затмения 26 декабря 2019 года



Солнечное затмение 26 декабря 2019 года будет происходить в знаке Козерога, а значит само по себе сулит проблемы. Каждый может оказаться во власти этого знака, проявив упрямство в самый неподходящий момент.

Кроме того, этот знак считается знаком власти, покровительствующим королям, президентам и императорам.

По астрологическим прогнозам, последнее солнечное затмение 2019 года может существенно повлиять на грядущие события из-за разрушения привычной структуры мира, когда одни политические лидеры могут оказаться под большим покровительством Козерога, чем другие. В результате первые укрепят свое влияние в мире, вторые его потеряют.

Астрологи считают, что удача будет сопутствовать Рыбам, Тельцам, Ракам, Девам, Скорпионам и Стрельцам, опасаться потери влияния следует Козерогам, Водолеям, Овнам, Близнецам, Львам и Весам.

Источник: 1rre.ru
Категории: в мире
Ключевые слова: Солнечное затмение
статья прочитана 91 раз
добавлена сегодня, 25 декабря, 12:20

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