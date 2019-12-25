Окрылённость души 🔊 Воспроизвести







В ноябре в Литве широко отмечался Всемирный День толерантности. Отличным подарком к этому празднику явилось проведение Республиканским обществом Международной ассоциации писателей и публицистов (РО МАПП ) заключительного этапа III-го международного литературного фестиваля "Балтийский гамаюн", посвящённого 80-летию со дня рождения первого президента МАПП Марата Ахмедовича Каландарова, о чём уже рассказывал "Обзор".



Именно толерантность и профессионализм лежат в основе издаваемого в Литве региональным отделением МАПП литературного альманаха «Ступени». Вот уже в пятый раз он представляется суду широкой литературной общественности в Литве и далеко за её пределами. Именно толерантность и профессионализм лежат в основе издаваемого в Литве региональным отделением МАПП литературного альманаха «Ступени». Вот уже в пятый раз он представляется суду широкой литературной общественности в Литве и далеко за её пределами.



Дора Месенгисер создала и продемонстрировала короткометражный видеоролик «Ретроспектива деятельности РО МАПП» о знаменательных вехах в работе общества со дня его основания в 2008 году.



Являясь автором дизайна яркой, красочной обложки Международного альманаха «Ступени» с видами Вильнюса, Дора Месенгисер стала одним из творцов связующей нити русской пишущей диаспоры, протянутой из Литвы в другие страны.











На мероприятии, прошедшем в еврейской общине по поводу презентации «Поэмы об Анне Ахматовой», а также на презентации книги «Иудеи в судьбе Анны Ахматовой» по материалам научно-практической конференции, посвящённой 130-летию Анны Ахатовой, прошедшей в Доме национальных общин 5 декабря с.г., ею был создан визуальный фон – слайды на темы всех докладов, впечатляющий информационный плакат на русском и литовском языках а, кроме того, был сделан и продемонстрирован собравшимся фильм о жизни и деятельности незаурядной исторической личности Исайи Берлина «Гость из будущего. Исайя Берлин».



В творческом багаже Доры Месенгисер есть и впечатляющий своим артистизмом и красотой фильм о докторе гуманитарных наук, поэте Эляне Суодене, в котором на фотографиях прослеживался весь творческий путь МАПП и других литературных организаций. На конкретном жизненном материале – судьбе одного автора д-ра Эляны Суодене ощущалась историческая значимость ассоциации в развитии русской литературы в Литве и за рубежом.



На недавней презентации авторских книг главного редактора издания МАПП «Ступени - 2019» Эльвиры Поздней, прошедшей в рамках заключительного этапа фестиваля «Балтийский Гамаюн» был представлен фильм о творческом пути поэта, также мастерски и талантливо созданный Дорой Месенгисер. И это лишь отдельные примеры её подвижнического и ответственного труда во имя искусства и культуры - на благо МАПП.











В 2018 году Генеральный секретарь МАПП Олег Михалевич вручил Доре Месенгисер как активной участнице Международной ассоциации писателей и публицистов Почётную грамоту за многогранный творческий труд по освещению жизни и деятельности МАПП с использованием средств массовой информации, кино- и фотодокументов, за дизайн обложки Международного литературно-публицистического альманаха «Ступени», а также за пропаганду лучших произведений членов Ассоциации.



В 2019 году администрацией Вильнюсского городского самоуправления Д. Месенгисер – преподавателю информационных технологий Вильнюсской прогимназии Св.Христофора, была вручена благодарность за многолетнюю ответственную и полную самоотдачи работу с учащимися.











Вполне оправдано и закономерно, что на заключительном этапе третьего Международного литературного фестиваля «Балтийский Гамаюн» журналист, писатель и публицист Владимир Вахрамеев ( Калининград ) вручил Доре Месенгисер почётную награду - медаль «За заслуги в культуре и искусстве».



Своей деятельностью в области информационного поля и технологий Д. Месенгисер вносит неоценимый вклад в популяризацию МАПП, оформление его мероприятий и изданий, оставаясь при этом очень скромным, не привлекающим к себе особого внимания человеком.



Хочется верить, что, благодаря высокому поэтическому и писательскому уровню изданий МАПП и таким подвижникам, как Дора Месенгисер, его участники и в дальнейшем будут достойно нести знамя МАПП в контексте культуры и литературы.



Галина ИВАНОВА



поэт, член МАПП



Триумф альманаха «Ступени» трудно представить без требовательности редакторов и консультантов, без подвижнического служения мировой культуре всех его участников, но и, несомненно, без сердечности и утончённой художественности мироощущения руководителя секретариата РО МАПП Доры Месенгисер. Её роль в информационной поддержке проводимых РО МАПП мероприятий неоспорима - хочется вспомнить лишь некоторые тому подтверждения:На мероприятии, прошедшем в еврейской общине по поводу презентации «Поэмы об Анне Ахматовой», а также на презентации книги «Иудеи в судьбе Анны Ахматовой» по материалам научно-практической конференции, посвящённой 130-летию Анны Ахатовой, прошедшей в Доме национальных общин 5 декабря с.г., ею был создан визуальный фон – слайды на темы всех докладов, впечатляющий информационный плакат на русском и литовском языках а, кроме того, был сделан и продемонстрирован собравшимся фильм о жизни и деятельности незаурядной исторической личности Исайи Берлина «Гость из будущего. Исайя Берлин».В творческом багаже Доры Месенгисер есть и впечатляющий своим артистизмом и красотой фильм о докторе гуманитарных наук, поэте Эляне Суодене, в котором на фотографиях прослеживался весь творческий путь МАПП и других литературных организаций. На конкретном жизненном материале – судьбе одного автора д-ра Эляны Суодене ощущалась историческая значимость ассоциации в развитии русской литературы в Литве и за рубежом.На недавней презентации авторских книг главного редактора издания МАПП «Ступени - 2019» Эльвиры Поздней, прошедшей в рамках заключительного этапа фестиваля «Балтийский Гамаюн» был представлен фильм о творческом пути поэта, также мастерски и талантливо созданный Дорой Месенгисер. И это лишь отдельные примеры её подвижнического и ответственного труда во имя искусства и культуры - на благо МАПП.В 2018 году Генеральный секретарь МАПП Олег Михалевич вручил Доре Месенгисер как активной участнице Международной ассоциации писателей и публицистов Почётную грамоту за многогранный творческий труд по освещению жизни и деятельности МАПП с использованием средств массовой информации, кино- и фотодокументов, за дизайн обложки Международного литературно-публицистического альманаха «Ступени», а также за пропаганду лучших произведений членов Ассоциации.В 2019 году администрацией Вильнюсского городского самоуправления Д. Месенгисер – преподавателю информационных технологий Вильнюсской прогимназии Св.Христофора, была вручена благодарность за многолетнюю ответственную и полную самоотдачи работу с учащимися.Вполне оправдано и закономерно, что на заключительном этапе третьего Международного литературного фестиваля «Балтийский Гамаюн» журналист, писатель и публицист Владимир Вахрамеев ( Калининград ) вручил Доре Месенгисер почётную награду - медаль «За заслуги в культуре и искусстве».Своей деятельностью в области информационного поля и технологий Д. Месенгисер вносит неоценимый вклад в популяризацию МАПП, оформление его мероприятий и изданий, оставаясь при этом очень скромным, не привлекающим к себе особого внимания человеком.Хочется верить, что, благодаря высокому поэтическому и писательскому уровню изданий МАПП и таким подвижникам, как Дора Месенгисер, его участники и в дальнейшем будут достойно нести знамя МАПП в контексте культуры и литературы. специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: МАПП, Всемирный День толерантности, Дора Месенгисер География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 116 раз Комментарии