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Виртуальный Дед Мороз лично поздравит детей с 2020 годом

В Москве снова заработал уникальный волшебный сервис по созданию Персонализированного видеопоздравления от Деда Мороза и Снегурочки «Новогоднее Чудо», в котором главные символы Нового года несколько раз назовут ребенка по имени и обратятся с пожеланиями, которые соответствуют его характеру и поведению.

Главная задача сервиса — сделать так, чтобы Дед Мороз мог оказаться в каждом доме. Поэтому видеопоздравление приходит уже через 20 минут после заказа. Сам ролик представляет собой настоящий фильм, в котором одним из центральных героев сказки становится ребенок.

Роль Деда Мороза играет не простой аниматор, а Заслуженный артист России Анатолий Владимирович Нагогин, роль Снегурочки — юная артистка драматического театра, сообщается в пресс-релизе pronline.ru.
«Идея видеопоздравления — продлить веру ребенка в чудеса, объединить перед экраном всю семью, создать новую добрую семейную традицию, — объясняет основатель сервиса Максим Шуваев. — К сожалению, при вызове Деда Мороза на дом невозможно гарантировать, что всё пройдёт спокойно и безопасно. В нашем случае безопасность гарантирована. К тому же, услуга «онлайн Деда Мороза» на порядок дешевле вызова актёра на дом».

Стоит отметить, что похожие сервисы работают в России уже не первый год, но только команде проекта «Новогоднее чудо» удалось разработать уникальную облачную систему, благодаря которой ролик получается максимально персонализированным.

В 2019 году проект получил признание экспертного сообщества, став Победителем IX Национальной премии в области детских товаров и услуг «Золотой медвежонок» в номинации «Специальные сервисы и услуги для детей».

Ежегодно сервис получает тысячи отзывов о своем продукте, а на страницы проекта в социальных сетях подписано более 150 000 родителей!

Категории: общество
Ключевые слова: дед мороз, «Новогоднее чудо», «онлайн Дед Мороз»
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добавлена сегодня, 25 декабря, 10:20

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