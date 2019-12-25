Виртуальный Дед Мороз лично поздравит детей с 2020 годом

Главная задача сервиса — сделать так, чтобы Дед Мороз мог оказаться в каждом доме. Поэтому видеопоздравление приходит уже через 20 минут после заказа. Сам ролик представляет собой настоящий фильм, в котором одним из центральных героев сказки становится ребенок.
Роль Деда Мороза играет не простой аниматор, а Заслуженный артист России Анатолий Владимирович Нагогин, роль Снегурочки — юная артистка драматического театра, сообщается в пресс-релизе pronline.ru.
«Идея видеопоздравления — продлить веру ребенка в чудеса, объединить перед экраном всю семью, создать новую добрую семейную традицию, — объясняет основатель сервиса Максим Шуваев. — К сожалению, при вызове Деда Мороза на дом невозможно гарантировать, что всё пройдёт спокойно и безопасно. В нашем случае безопасность гарантирована. К тому же, услуга «онлайн Деда Мороза» на порядок дешевле вызова актёра на дом».
Стоит отметить, что похожие сервисы работают в России уже не первый год, но только команде проекта «Новогоднее чудо» удалось разработать уникальную облачную систему, благодаря которой ролик получается максимально персонализированным.
В 2019 году проект получил признание экспертного сообщества, став Победителем IX Национальной премии в области детских товаров и услуг «Золотой медвежонок» в номинации «Специальные сервисы и услуги для детей».
Ежегодно сервис получает тысячи отзывов о своем продукте, а на страницы проекта в социальных сетях подписано более 150 000 родителей!
Стоит отметить, что похожие сервисы работают в России уже не первый год, но только команде проекта «Новогоднее чудо» удалось разработать уникальную облачную систему, благодаря которой ролик получается максимально персонализированным.
В 2019 году проект получил признание экспертного сообщества, став Победителем IX Национальной премии в области детских товаров и услуг «Золотой медвежонок» в номинации «Специальные сервисы и услуги для детей».
Ежегодно сервис получает тысячи отзывов о своем продукте, а на страницы проекта в социальных сетях подписано более 150 000 родителей!