Виртуальный Дед Мороз лично поздравит детей с 2020 годом 🔊 Воспроизвести В Москве снова заработал уникальный волшебный сервис по созданию Персонализированного видеопоздравления от Деда Мороза и Снегурочки «Новогоднее Чудо», в котором главные символы Нового года несколько раз назовут ребенка по имени и обратятся с пожеланиями, которые соответствуют его характеру и поведению.



Главная задача сервиса — сделать так, чтобы Дед Мороз мог оказаться в каждом доме. Поэтому видеопоздравление приходит уже через 20 минут после заказа. Сам ролик представляет собой настоящий фильм, в котором одним из центральных героев сказки становится ребенок.



Роль Деда Мороза играет не простой аниматор, а Заслуженный артист России Анатолий Владимирович Нагогин, роль Снегурочки — юная артистка драматического театра, сообщается в пресс-релизе Главная задача сервиса — сделать так, чтобы Дед Мороз мог оказаться в каждом доме. Поэтому видеопоздравление приходит уже через 20 минут после заказа. Сам ролик представляет собой настоящий фильм, в котором одним из центральных героев сказки становится ребенок.Роль Деда Мороза играет не простой аниматор, а Заслуженный артист России Анатолий Владимирович Нагогин, роль Снегурочки — юная артистка драматического театра, сообщается в пресс-релизе pronline.ru



Стоит отметить, что похожие сервисы работают в России уже не первый год, но только команде проекта «Новогоднее чудо» удалось разработать уникальную облачную систему, благодаря которой ролик получается максимально персонализированным.



В 2019 году проект получил признание экспертного сообщества, став Победителем IX Национальной премии в области детских товаров и услуг «Золотой медвежонок» в номинации «Специальные сервисы и услуги для детей».



Ежегодно сервис получает тысячи отзывов о своем продукте, а на страницы проекта в социальных сетях подписано более 150 000 родителей!



«Идея видеопоздравления — продлить веру ребенка в чудеса, объединить перед экраном всю семью, создать новую добрую семейную традицию, — объясняет основатель сервиса Максим Шуваев. — К сожалению, при вызове Деда Мороза на дом невозможно гарантировать, что всё пройдёт спокойно и безопасно. В нашем случае безопасность гарантирована. К тому же, услуга «онлайн Деда Мороза» на порядок дешевле вызова актёра на дом».Стоит отметить, что похожие сервисы работают в России уже не первый год, но только команде проекта «Новогоднее чудо» удалось разработать уникальную облачную систему, благодаря которой ролик получается максимально персонализированным.В 2019 году проект получил признание экспертного сообщества, став Победителем IX Национальной премии в области детских товаров и услуг «Золотой медвежонок» в номинации «Специальные сервисы и услуги для детей».Ежегодно сервис получает тысячи отзывов о своем продукте, а на страницы проекта в социальных сетях подписано более 150 000 родителей! Категории: общество Ключевые слова: дед мороз, «Новогоднее чудо», «онлайн Дед Мороз» — статья прочитана 126 раз Комментарии