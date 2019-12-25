Ренессанса не произошло – население Литвы продолжает сокращаться 🔊 Воспроизвести В Вильнюсе. Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







После нескольких месяцев подряд роста населения Литвы в первой половине 2019 года, что дало властям страны повод провозгласить начало «эры возрождения», численность населения Литвы падает третий месяц подряд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.



Согласно новейшим данным департамента статистики Литвы, в начале ноября в Литве проживало 2,793 млн жителей, на 174 человека меньше, чем в начале октября. За год, с декабря 2018 по декабрь 2019 года, население сократилось на 2 тыс. жителей.



Как ранее сообщало ИА REGNUM, сокращение общей численности населения Литвы происходит даже на фоне высокой иммиграции в страну, в первую очередь гастарбайтеров с Украины. После нескольких месяцев подряд роста населения Литвы в первой половине 2019 года, что дало властям страны повод провозгласить начало «эры возрождения», численность населения Литвы падает третий месяц подряд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.Согласно новейшим данным департамента статистики Литвы, в начале ноября в Литве проживало 2,793 млн жителей, на 174 человека меньше, чем в начале октября. За год, с декабря 2018 по декабрь 2019 года, население сократилось на 2 тыс. жителей.Как ранее сообщало ИА REGNUM, сокращение общей численности населения Литвы происходит даже на фоне высокой иммиграции в страну, в первую очередь гастарбайтеров с Украины. ИА “Regnum” Категории: в странах Балтии Ключевые слова: население Литвы — статья прочитана 156 раз Комментарии