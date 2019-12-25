|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Ренессанса не произошло – население Литвы продолжает сокращаться
После нескольких месяцев подряд роста населения Литвы в первой половине 2019 года, что дало властям страны повод провозгласить начало «эры возрождения», численность населения Литвы падает третий месяц подряд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно новейшим данным департамента статистики Литвы, в начале ноября в Литве проживало 2,793 млн жителей, на 174 человека меньше, чем в начале октября. За год, с декабря 2018 по декабрь 2019 года, население сократилось на 2 тыс. жителей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сокращение общей численности населения Литвы происходит даже на фоне высокой иммиграции в страну, в первую очередь гастарбайтеров с Украины.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: население Литвы
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|