Главная >> Новости >> в странах Балтии >> Ренессанса не произошло – население Литвы продолжает сокращаться

Ренессанса не произошло – население Литвы продолжает сокращаться

В Вильнюсе. Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас




После нескольких месяцев подряд роста населения Литвы в первой половине 2019 года, что дало властям страны повод провозгласить начало «эры возрождения», численность населения Литвы падает третий месяц подряд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно новейшим данным департамента статистики Литвы, в начале ноября в Литве проживало 2,793 млн жителей, на 174 человека меньше, чем в начале октября. За год, с декабря 2018 по декабрь 2019 года, население сократилось на 2 тыс. жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сокращение общей численности населения Литвы происходит даже на фоне высокой иммиграции в страну, в первую очередь гастарбайтеров с Украины.
ИА “Regnum”
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: население Литвы
статья прочитана 156 раз
добавлена сегодня, 25 декабря, 10:01

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка