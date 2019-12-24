Критики Hollywood Reporter выбрали худшие фильмы 2019 года 🔊 Воспроизвести







Критики Hollywood Reporter отобрали десять худших лент 2019 года, сообщает РИА Новости на сайте американского издания.



В список вошли два фильма с участием Джона Траволты, экранизация "Кошек" и последняя работа Сталлоне.



Сами эксперты посоветовали всем, кто хочет стать кинокритиком, обязательно для тренировки посмотреть все десять, потому что конкуренция в профессии очень высокая, а плохих картин приходится смотреть очень много.



В тройке лидеров мультфильм "Стражи Арктики", экранизация мюзикла "Кошки", которая начала получать негативные отклики сразу после первого трейлера. На третьем месте — "Темный Феникс", очередная часть франшизы про людей Икс.



На четвертом месте "Домино" - "скучный" триллер Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау в главной роли, на пятом – "неубедительный" "Фанат" с Джоном Траволтой.



Замыкают десятку "Призраки Шэрон Тейт", "Миллион мелких осколков", "Рэмбо: Последняя кровь", "Спокойствие" и "Бок о бок" снова с Джоном Траволтой. В список вошли два фильма с участием Джона Траволты, экранизация "Кошек" и последняя работа Сталлоне.Сами эксперты посоветовали всем, кто хочет стать кинокритиком, обязательно для тренировки посмотреть все десять, потому что конкуренция в профессии очень высокая, а плохих картин приходится смотреть очень много.В тройке лидеров мультфильм "Стражи Арктики", экранизация мюзикла "Кошки", которая начала получать негативные отклики сразу после первого трейлера. На третьем месте — "Темный Феникс", очередная часть франшизы про людей Икс.На четвертом месте "Домино" - "скучный" триллер Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау в главной роли, на пятом – "неубедительный" "Фанат" с Джоном Траволтой.Замыкают десятку "Призраки Шэрон Тейт", "Миллион мелких осколков", "Рэмбо: Последняя кровь", "Спокойствие" и "Бок о бок" снова с Джоном Траволтой. Категории: культура Ключевые слова: худшие фильмы, Hollywood Reporter — статья прочитана 106 раз Комментарии