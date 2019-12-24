Россияне увидят отреставрированную «Иронию судьбы» 🔊 Воспроизвести «Ирония судьбы, или С легким паром!». Фото: кадр из фильма.



Телеканал «Россия 1» сделал картинку ярче и четче, чтобы еще не один год зрители могли наслаждаться любимым фильмом.



Обо всем рассказали в пресс-службе канала «Россия 1», передаёт РБК. Отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» можно будет увидеть за несколько часов до наступления 2020 года.



Отмечается, что ленту постарались сделать ярче и четче – теперь она доступна в качестве Full HD.



«Фильм будет представлен в качестве Full HD 31 декабря в 19:30 мск», — пишет ТАСС.



Напоминаем, что впервые россияне увидели художественный фильм в 1975 году. С тех пор без нее нельзя представить ни один Новый год – она стала символом праздника.



Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ирония судьбы» снова лидирует в рейтинге любимых новогодних фильмов россиян.



Несколько лет подряд первую строчку рейтинга новогодних фильмов возглавляет работа режиссера Эльдара Рязанова «!Ирония судьбы, или С легким паром!», снятая в 1975 году. Вторую строчку занимает фильм Криса Коламбуса «Один дома». Замыкает тройку лидеров «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко. В этой картине актриса исполняет свою знаменитую песню «Пять минут».



Как сообщает Mail.ru, в ТОП-5 также попали «Чародеи» и «Реальная любовь».



Источник: gazeta.spb.ru Телеканал «Россия 1» сделал картинку ярче и четче, чтобы еще не один год зрители могли наслаждаться любимым фильмом.Обо всем рассказали в пресс-службе канала «Россия 1», передаёт РБК. Отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» можно будет увидеть за несколько часов до наступления 2020 года.Отмечается, что ленту постарались сделать ярче и четче – теперь она доступна в качестве Full HD.«Фильм будет представлен в качестве Full HD 31 декабря в 19:30 мск», — пишет ТАСС.Напоминаем, что впервые россияне увидели художественный фильм в 1975 году. С тех пор без нее нельзя представить ни один Новый год – она стала символом праздника.Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ирония судьбы» снова лидирует в рейтинге любимых новогодних фильмов россиян.Несколько лет подряд первую строчку рейтинга новогодних фильмов возглавляет работа режиссера Эльдара Рязанова «!Ирония судьбы, или С легким паром!», снятая в 1975 году. Вторую строчку занимает фильм Криса Коламбуса «Один дома». Замыкает тройку лидеров «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко. В этой картине актриса исполняет свою знаменитую песню «Пять минут».Как сообщает Mail.ru, в ТОП-5 также попали «Чародеи» и «Реальная любовь». Категории: в России, культура Ключевые слова: «Ирония судьбы» — статья прочитана 118 раз Комментарии