Главная >> Новости >> в России, культура >> Россияне увидят отреставрированную «Иронию судьбы»

Россияне увидят отреставрированную «Иронию судьбы»

«Ирония судьбы, или С легким паром!». Фото: кадр из фильма.


Телеканал «Россия 1» сделал картинку ярче и четче, чтобы еще не один год зрители могли наслаждаться любимым фильмом.

Обо всем рассказали в пресс-службе канала «Россия 1», передаёт РБК. Отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» можно будет увидеть за несколько часов до наступления 2020 года.

Отмечается, что ленту постарались сделать ярче и четче – теперь она доступна в качестве Full HD.

«Фильм будет представлен в качестве Full HD 31 декабря в 19:30 мск», — пишет ТАСС.

Напоминаем, что впервые россияне увидели художественный фильм в 1975 году. С тех пор без нее нельзя представить ни один Новый год – она стала символом праздника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ирония судьбы» снова лидирует в рейтинге любимых новогодних фильмов россиян.

Несколько лет подряд первую строчку рейтинга новогодних фильмов возглавляет работа режиссера Эльдара Рязанова «!Ирония судьбы, или С легким паром!», снятая в 1975 году. Вторую строчку занимает фильм Криса Коламбуса «Один дома». Замыкает тройку лидеров «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко. В этой картине актриса исполняет свою знаменитую песню «Пять минут».

Как сообщает Mail.ru, в ТОП-5 также попали «Чародеи» и «Реальная любовь».

Источник: gazeta.spb.ru
Категории: в России, культура
Ключевые слова: «Ирония судьбы»
статья прочитана 118 раз
добавлена сегодня, 24 декабря, 18:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка