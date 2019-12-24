|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Россияне увидят отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал «Россия 1» сделал картинку ярче и четче, чтобы еще не один год зрители могли наслаждаться любимым фильмом.
Обо всем рассказали в пресс-службе канала «Россия 1», передаёт РБК. Отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» можно будет увидеть за несколько часов до наступления 2020 года.
Отмечается, что ленту постарались сделать ярче и четче – теперь она доступна в качестве Full HD.
«Фильм будет представлен в качестве Full HD 31 декабря в 19:30 мск», — пишет ТАСС.
Напоминаем, что впервые россияне увидели художественный фильм в 1975 году. С тех пор без нее нельзя представить ни один Новый год – она стала символом праздника.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ирония судьбы» снова лидирует в рейтинге любимых новогодних фильмов россиян.
Несколько лет подряд первую строчку рейтинга новогодних фильмов возглавляет работа режиссера Эльдара Рязанова «!Ирония судьбы, или С легким паром!», снятая в 1975 году. Вторую строчку занимает фильм Криса Коламбуса «Один дома». Замыкает тройку лидеров «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко. В этой картине актриса исполняет свою знаменитую песню «Пять минут».
Как сообщает Mail.ru, в ТОП-5 также попали «Чародеи» и «Реальная любовь».
Источник: gazeta.spb.ru
Ключевые слова: «Ирония судьбы»
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|