Архитектор побед Судувы покинул клуб 🔊 Воспроизвести Казахстанский специалист Владимир Чебурин не продолжит работу в мариямпольской "Судуве", которая в последние три года стала главным лидером клубного литовского футбола



Фото: fksuduva.lt



При Чебурине "Судува" впервые выиграла чемпионат страны в 2017 году и дважды защитила титул – в 2018-м и 2019-м. Также команда из Мариямполе выиграла Суперкубок Литвы (2018, 2019) и один раз Кубок Литвы (2019), сообщает



Заметны были успехи "Судувы" и на международной арене. Все три года мариямпольцы при Чебурине доходили до стадии плей-офф в Лиге Европы УЕФА и оставались в шаге от попадания в групповой турнир. При Чебурине "Судува" впервые выиграла чемпионат страны в 2017 году и дважды защитила титул – в 2018-м и 2019-м. Также команда из Мариямполе выиграла Суперкубок Литвы (2018, 2019) и один раз Кубок Литвы (2019), сообщает lt.sputniknews.ru Заметны были успехи "Судувы" и на международной арене. Все три года мариямпольцы при Чебурине доходили до стадии плей-офф в Лиге Европы УЕФА и оставались в шаге от попадания в групповой турнир. По словам президента "Судувы" Видмантаса Мураускаса, Чебурин после нескольких лет вдали от дома решил быть поближе к семье, так что уход связан с личными причинами.



Впрочем, совсем недавно казахстанский специалист вел активные переговоры с минским "Динамо", которые, правда, успехом не увенчались.



"Вклад Чебурина в историю мариямпольского футбола огромен, мы можем только поблагодарить этого специалиста за все его фантастические победы. Теперь у нас очень сложная задача – найти нового тренера. "Судува" хочет определиться с новым наставником к началу января, самое позднее – к середине месяца, когда команда выйдет из отпуска и соберется на первую тренировку", – отметил Мураускас. Категории: спорт Ключевые слова: "Судува", Владимир Чебурин География: Литва, Мариямполе — статья прочитана 47 раз Комментарии