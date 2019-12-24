На литовской сцене премьера «Щелкунчика» в постановке лауреата Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Кирилла Симонова! 🔊 Воспроизвести







Давно литовская публика не видела такой красоты! 20 декабря на сцене вильнюсской Simiens арены (даже это помещение, не совсем удачное для балета, не испортило общего впечатления!) был показан спектакль П.И.Чайковского «Щелкунчик» в постановке ярчайшего хореографа современности - лауреата Национальной театральной Премии «Золотая Маска», заслуженного деятеля искусств Республики Карелия, художественного руководителя балета Театра Наталии Сац - Кирилла Симонова!



Кирилл Симонов окончил Санкт-Петербургскую государственную Академию русского балета им. А.Я. Вагановой как артист балета, затем там же окончил отделение хореографии. В 1995–2004 годах – солист Мариинского театра; исполнял сольные партии в балетах “Лебединое озеро”, “Щелкунчик”, “Спящая красавица”, “Ромео и Джульетта”, “Легенда о любви”, “Кармен”, “Весна священная” и др. В 1999–2000 годах – солировал в Australian Dancers Company, в Австралии он занимался и современной хореографией. Кирилл Симонов окончил Санкт-Петербургскую государственную Академию русского балета им. А.Я. Вагановой как артист балета, затем там же окончил отделение хореографии. В 1995–2004 годах – солист Мариинского театра; исполнял сольные партии в балетах “Лебединое озеро”, “Щелкунчик”, “Спящая красавица”, “Ромео и Джульетта”, “Легенда о любви”, “Кармен”, “Весна священная” и др. В 1999–2000 годах – солировал в Australian Dancers Company, в Австралии он занимался и современной хореографией.



Кирилл Симонов - член жюри премии «Золотая маска»! Сегодня с ним работают мастера с мировыми именами – Михаил Шемякин, Теодор Курентзис, Эмиль Капелюш, Стефания фон Граурок, Вячеслав Окунев. Он ставит на сценах Петербурга, Новосибирска, Вильнюса, Лондона, Токио…











Счастливчики, которым удалось посмотреть невероятной красоты балет «Щелкунчик» Михаила Шемякина в постановке Кирилла Симонова в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, воскликнут: «Неужели может быть «Щелкунчик» красивее, красочнее?» Со всей ответственностью можно сказать, что премьера в Вильнюсе- это совсем другой очень яркий, современный, оригинальный , достойный особого внимания спектакль! Смесь стилей поражает и восхищает!



Балет «Щелкунчик» — самый популярный семейный балет. Согласно статистике, он ставится чаще, чем все другие балеты в мире. И чаще других спектаклей собирает аншлаги.



Секрет прост: этот балет красив своим визуальным рядом, хореографией, радует волшебной музыкой и захватывающей историей. В Вильнюсе в ЛНОБТ поставлен великолепный спектакль «Щелкунчик» Кшиштофом Пастырем, который с удовольствие можно смотреть каждый год!



И вот Клайпедский государственный музыкальный театр бросает вызов! Они приглашают хореографа с мировым именем – Кирилла Симонова, который ставит спектакль (на который выделяется очень солидный бюджет) , предлагая невиданную и неслыханную доселе версию! И получилось настоящее рождественское чудо!











В премьере участвовал и симфонический оркестр Клайпедского театра ( звучал очень редкий инструмент челеста, звук которого напоминает колокольчики) , а также детский хор! Всего более 120 участников: музыкантов, танцоров, хористов!



Гигантские декорации! Огромный дом, множество снежинок , впечатляющие маски, и ,конечно, огромная Новогодняя елка! Необыкновенные визуальные эффекты создал четырежды номинированный на «Золотую маску» художник по свету Евгений Виноградов. Евгений Виноградов, как художник по свету, оформил более 160 спектаклей.



Он работал в Государственном академическом Большом театре России, МХАТ им. А.П.Чехова (Москва), Московском академическом Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, театре «Ленком» (Москва), Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь, драматическом театре «Студия театрального искусства под руководством С. Женовача» (Москва), Московском и Санкт-Петербургском театре юного зрителя, в театре «Латвийская Национальная опера и балет», театре «Дайлес»/Dailes (Рига), Театре Наций (Москва), Екатеринбургском академическом театре оперы и балета, Омском академическом театре драмы, Бурятском театре оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова, (Улан-Уде), Хабаровском краевом музыкальном театре, Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус», Пермском академическом Театре-Театре, театре «Et Cetera» под руководством А. Калягина (Москва), Российском академическом Молодежном театре (Москва), театре «Современник» (Москва), Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург) и других.











C 2011 г. – главный художник по свету театра «Ленком».



Он работал с режиссерами, среди которых Марк Захаров, Александр Титель, Сергей Женовач, Эдмундс Фрейбергс, Евгений Каменькович, Алвис Херманис, Константин Богомолов, Юрий Бутусов, Роман Самгин, Борис Мильграм, Виктор Рыжаков, Тадеуш Штрасбергер, Борис Юхананов.



И наконец - его первая работа в Литве!



Евгений Виноградов - лауреат премии «Музыкальное сердце театра» за лучшее световое оформление, лауреат премии Е.П. Леонова за работы в театре «Ленком», номинант Латвийской национальной театральной премии «Ночь лицедеев» (спектакль «Кармен).



Уникальные костюмы созданы хорошо известными московскими художниками Екатериной Злой и Александром Барменковым. Александр Барменков дважды номинировался как художник на «Золотую маску». Работы этих художников можно видеть и в постановках Дмитрия Крымова, и в Театре Наций Евгения Миронова, и во многих других театрах. Костюмы - просто шедевры: яркие, изящные, легкие!



Очень тщательно в процессе подготовки костюмов шла подборка тканей, подготовка по каждому отдельному персонажу. Несколько месяцев 8 портных работали над тем, чтобы получить нужный эффект. При этом все костюмы - завлекающие и интересные, соответствуют эпохе, времени, отраженном в спектакле.



Кроме 100 различных костюмов, созданы 35 особенных масок, материалы для создания которых были привезены из Амстердама. Вся эта постановка вызвала восторг и у детей, и у взрослых!











Особенно хочется отметить, что в роли Королевы мышей, крестной матери Дроселмаер блистала прима-балерина ЛНОБТ Ольга Коношенко! Это ее третий вариант «Щелкунчика»! Напомним, что Ольга Коношенко награждена «сценическим золотым крестом» и два года подряд – лучшая солистка года в Литве в области балета!



Прекрасное исполнение всей труппы Клайпедского музыкального театра произвело неизгладимое впечатление!



Низкий поклон и громкое «Браво! Брависимо!» - всем участникам этого дерзкого проекта!



Ну, а тем, кто не посмотрел этот шедевр, можно только посочувствовать!



И напомнить, что есть еще один шанс: спектакль «Щелкунчик» Кирилла Симонова будет показан 27 декабря в Клайпеде, в „Švyturio“ арене.



Билеты продаются в системе Tiketa



Не пропустите!



Фото из архива организаторов







КИРИЛЛ СИМОНОВ - Лауреат Международного конкурса Vaganova Prix , конкурса хореографов имени Федора Лопухова , международной премии “Zegna Mariinsky New Talents Award” ,лауреат Российской национальной театральной премии “Арлекин”.Кирилл Симонов - член жюри премии «Золотая маска»! Сегодня с ним работают мастера с мировыми именами – Михаил Шемякин, Теодор Курентзис, Эмиль Капелюш, Стефания фон Граурок, Вячеслав Окунев. Он ставит на сценах Петербурга, Новосибирска, Вильнюса, Лондона, Токио…Счастливчики, которым удалось посмотреть невероятной красоты балет «Щелкунчик» Михаила Шемякина в постановке Кирилла Симонова в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, воскликнут: «Неужели может быть «Щелкунчик» красивее, красочнее?» Со всей ответственностью можно сказать, что премьера в Вильнюсе- это совсем другой очень яркий, современный, оригинальный , достойный особого внимания спектакль! Смесь стилей поражает и восхищает!Балет «Щелкунчик» — самый популярный семейный балет. Согласно статистике, он ставится чаще, чем все другие балеты в мире. И чаще других спектаклей собирает аншлаги.Секрет прост: этот балет красив своим визуальным рядом, хореографией, радует волшебной музыкой и захватывающей историей. В Вильнюсе в ЛНОБТ поставлен великолепный спектакль «Щелкунчик» Кшиштофом Пастырем, который с удовольствие можно смотреть каждый год!И вот Клайпедский государственный музыкальный театр бросает вызов! Они приглашают хореографа с мировым именем – Кирилла Симонова, который ставит спектакль (на который выделяется очень солидный бюджет) , предлагая невиданную и неслыханную доселе версию! И получилось настоящее рождественское чудо!В премьере участвовал и симфонический оркестр Клайпедского театра ( звучал очень редкий инструмент челеста, звук которого напоминает колокольчики) , а также детский хор! Всего более 120 участников: музыкантов, танцоров, хористов!Гигантские декорации! Огромный дом, множество снежинок , впечатляющие маски, и ,конечно, огромная Новогодняя елка! Необыкновенные визуальные эффекты создал четырежды номинированный на «Золотую маску» художник по свету Евгений Виноградов. Евгений Виноградов, как художник по свету, оформил более 160 спектаклей.Он работал в Государственном академическом Большом театре России, МХАТ им. А.П.Чехова (Москва), Московском академическом Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, театре «Ленком» (Москва), Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь, драматическом театре «Студия театрального искусства под руководством С. Женовача» (Москва), Московском и Санкт-Петербургском театре юного зрителя, в театре «Латвийская Национальная опера и балет», театре «Дайлес»/Dailes (Рига), Театре Наций (Москва), Екатеринбургском академическом театре оперы и балета, Омском академическом театре драмы, Бурятском театре оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова, (Улан-Уде), Хабаровском краевом музыкальном театре, Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус», Пермском академическом Театре-Театре, театре «Et Cetera» под руководством А. Калягина (Москва), Российском академическом Молодежном театре (Москва), театре «Современник» (Москва), Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург) и других.C 2011 г. – главный художник по свету театра «Ленком».Он работал с режиссерами, среди которых Марк Захаров, Александр Титель, Сергей Женовач, Эдмундс Фрейбергс, Евгений Каменькович, Алвис Херманис, Константин Богомолов, Юрий Бутусов, Роман Самгин, Борис Мильграм, Виктор Рыжаков, Тадеуш Штрасбергер, Борис Юхананов.И наконец - его первая работа в Литве!Евгений Виноградов - лауреат премии «Музыкальное сердце театра» за лучшее световое оформление, лауреат премии Е.П. Леонова за работы в театре «Ленком», номинант Латвийской национальной театральной премии «Ночь лицедеев» (спектакль «Кармен).Уникальные костюмы созданы хорошо известными московскими художниками Екатериной Злой и Александром Барменковым. Александр Барменков дважды номинировался как художник на «Золотую маску». Работы этих художников можно видеть и в постановках Дмитрия Крымова, и в Театре Наций Евгения Миронова, и во многих других театрах. Костюмы - просто шедевры: яркие, изящные, легкие!Очень тщательно в процессе подготовки костюмов шла подборка тканей, подготовка по каждому отдельному персонажу. Несколько месяцев 8 портных работали над тем, чтобы получить нужный эффект. При этом все костюмы - завлекающие и интересные, соответствуют эпохе, времени, отраженном в спектакле.Кроме 100 различных костюмов, созданы 35 особенных масок, материалы для создания которых были привезены из Амстердама. Вся эта постановка вызвала восторг и у детей, и у взрослых!Особенно хочется отметить, что в роли Королевы мышей, крестной матери Дроселмаер блистала прима-балерина ЛНОБТ Ольга Коношенко! Это ее третий вариант «Щелкунчика»! Напомним, что Ольга Коношенко награждена «сценическим золотым крестом» и два года подряд – лучшая солистка года в Литве в области балета!Прекрасное исполнение всей труппы Клайпедского музыкального театра произвело неизгладимое впечатление!Низкий поклон и громкое «Браво! Брависимо!» - всем участникам этого дерзкого проекта!Ну, а тем, кто не посмотрел этот шедевр, можно только посочувствовать!И напомнить, что есть еще один шанс: спектакль «Щелкунчик» Кирилла Симонова будет показан 27 декабря в Клайпеде, в „Švyturio“ арене.Билеты продаются в системе TiketaНе пропустите! Люция ИВАНАУСКАЙТЕ , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: спектакль, «Щелкунчик», Кирилл Симонов — статья прочитана 122 раза Комментарии