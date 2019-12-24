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В столице Литвы вывоз мусора в 2020 году подорожает сразу на 70%
Вывоз коммунальных отходов для жителей многоквартирных домов в Вильнюсе с 1 января 2020 года подорожает сразу на 70%, а для собственников индивидуальных домов — на 60%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Повышение тарифов уже одобрены столичными властями, а аргументировали чиновники резкий рост тем, что тариф якобы долгое время оставался неизменным, коммунальные службы отказывались работать по низким тарифам, а город постоянно дотировал вывоз мусора и дальше не может позволить себе этого из-за отсутствия средств.
Если житель квартиры площадью 60 квадратных метров в многоквартирном доме в Вильнюсе в 2019 году платил за вывоз мусора почти 3 евро в месяц, то с 1 января будет платить почти 5 евро в месяц.
Источник: ИА REGNUM
Категории: дом и быт
Ключевые слова: вывоз мусора
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