В столице Литвы вывоз мусора в 2020 году подорожает сразу на 70% 🔊 Воспроизвести Фото "Обзора"







Вывоз коммунальных отходов для жителей многоквартирных домов в Вильнюсе с 1 января 2020 года подорожает сразу на 70%, а для собственников индивидуальных домов — на 60%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.



Повышение тарифов уже одобрены столичными властями, а аргументировали чиновники резкий рост тем, что тариф якобы долгое время оставался неизменным, коммунальные службы отказывались работать по низким тарифам, а город постоянно дотировал вывоз мусора и дальше не может позволить себе этого из-за отсутствия средств.



Если житель квартиры площадью 60 квадратных метров в многоквартирном доме в Вильнюсе в 2019 году платил за вывоз мусора почти 3 евро в месяц, то с 1 января будет платить почти 5 евро в месяц.



Источник: ИА REGNUM Повышение тарифов уже одобрены столичными властями, а аргументировали чиновники резкий рост тем, что тариф якобы долгое время оставался неизменным, коммунальные службы отказывались работать по низким тарифам, а город постоянно дотировал вывоз мусора и дальше не может позволить себе этого из-за отсутствия средств.Если житель квартиры площадью 60 квадратных метров в многоквартирном доме в Вильнюсе в 2019 году платил за вывоз мусора почти 3 евро в месяц, то с 1 января будет платить почти 5 евро в месяц. Категории: дом и быт Ключевые слова: вывоз мусора География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 127 раз Комментарии