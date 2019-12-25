Tygodnik TVP Польша : Москва хочет разорить порты стран Балтии и уничтожить проект «Рейл Балтика» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Тихонов



Страны Балтии зарабатывают на транзите товаров и сырья с востока на запад, но Москва намеревается лишить их дохода, переведя транзит в свои порты, пишет польское издание. Москва в отношении стран Балтии использует не военные, а экономические средства, которые могут оказаться действенными.



Американское министерство финансов в рамках так называемого Глобального закона Магнитского внесло в декабре в «черный список», заблокировав их активы в США, несколько высокопоставленных иностранных чиновников и политиков, которых подозревают в причастности к масштабным коррупционным преступлениям. Магнитский был юристом и аудитором, выяснившим, как представители российских силовых структур обкрадывают компании, в которые он вкладывал иностранный, в том числе американский капитал. За это его задержали на основании сфабрикованных обвинений и поместили в следственный изолятор, где он умер при невыясненных обстоятельствах, став международным символом борьбы с коррумпированными чиновниками. Американское министерство финансов в рамках так называемого Глобального закона Магнитского внесло в декабре в «черный список», заблокировав их активы в США, несколько высокопоставленных иностранных чиновников и политиков, которых подозревают в причастности к масштабным коррупционным преступлениям. Магнитский был юристом и аудитором, выяснившим, как представители российских силовых структур обкрадывают компании, в которые он вкладывал иностранный, в том числе американский капитал. За это его задержали на основании сфабрикованных обвинений и поместили в следственный изолятор, где он умер при невыясненных обстоятельствах, став международным символом борьбы с коррумпированными чиновниками.



Портовый олигарх и список его «стипендиатов»



Лембергс и его компании контролируют не только порт в том городе, где он занимает пост мэра, но и гораздо более крупный — в Риге. В целом его бизнес — это порты и транзит товаров, при этом стоит отметить, что латвийская столица выступает основным местом перегрузки, в частности, экспортирующегося в Европу российского угля.



Латвийские СМИ в последнее время публиковали копии страниц из записных книжек Лембергса со списками его «стипендиатов». Рядом с фамилиями политиков из разных движений были указаны цифры, которые отдельные комментаторы считают суммами, выплаченными этим людям олигархом.



Сейчас он возглавляет созданную им самим региональную партию «Латвии и Вентспилсу», которая заняла доминирующее положение на локальной политической сцене, но, как полагают журналисты Русской службы «Би-би-си», его влияние простирается гораздо дальше. Лембергс считается серым кардиналом латвийского Союза зеленых и крестьян — образования, вот уже почти 20 лет (оно появилась в 2002 году) входящего в состав каждой очередной правящей коалиции.



При этом Лембергс выступает решительным критиком политики нынешнего руководства Латвии и его стратегии продвижения латышского языка в системе школьного образования в ущерб русскому, а также сторонником сближения с Россией и углубления экономического сотрудничества с восточным соседом. Между тем Латвия уже много лет не может справиться с проблемой хорошо организованного и занимающего пророссийскую позицию крупного (40% от населения страны) русскоязычного меньшинства, в лояльности которого латвийскому государству многие высказывают сомнения.



Профессор Латвийского университета Оярс Скудра (Ojārs Skudra) заявил прессе, что «в Латвии никто не понимает, почему американцы обратили внимание на Лембергса только сейчас, ведь о нем пишут и говорят уже лет 15». Однако произошедшее кажется частью более широкой картины. Возможно, именно сейчас начинается игра, ставка в которой — независимость Латвии и ее соседей, а также их место в американских планах обороны восточного фланга НАТО. Управлением портами в Риге и Вентспилсе уже занялось государство, но все указывает на то, что это лишь начало битвы за контроль над стратегической инфраструктурой в странах Балтии.



Россияне усиливают давление



Страны Балтии много лет жили за счет транзита российских товаров и сырья, которое экспортировалось из Содружества Независимых Государств на рынки западных стран. Заниматься этим позволяли созданные еще в советские времена транспортные сети (дороги, железнодорожные пути, трубопроводы) и развитая портовая инфраструктура. Однако Москва, судя по всему, пришла к выводу, что следует «перекрыть вентиль» и направить экспортные потоки в собственные порты, лишив таким образом маленькие страны Балтии существенного источника доходов.



Для Латвии, где треть бюджетных поступлений обеспечивают субсидии ЕС, которые могут сократить на фоне Брексита и проблем с балансированием европейского бюджета, потеря 600 миллионов долларов (в такую сумму оценивается доход от транзита российских товаров) станет болезненным ударом. Под вопросом окажется как стабильность экономики, так и увеличение расходов, например, на военные цели.



По официальным данным российского министерства транспорта, через прибалтийские порты Россия в 2018 году импортировала 3 миллиона тонн товаров, а экспортировала 33 миллиона тонн. Местные предприниматели, как говорят российские специалисты, заработали на портовых сборах и других оплатах примерно 30 миллиардов рублей, то есть около 480 миллионов долларов.



Москва даже не скрывает, что она уже приступила к претворению в жизнь своего плана. В начале декабря Пол Гобл (Paul A. Goble), сотрудник американского аналитического центра «Джеймстаунский фонд», написал, что Кремль методично перенаправляет потоки импорта и экспорта из портов стран Балтии (которые, как считаются, относятся к России враждебно) в свои порты на Балтийском море, например, в Усть-Лугу и Петербург. Россияне не только вкладывают огромные средства в развитие собственной инфраструктуры, но и оказывают административное давление на российские компании, вынуждая их отказаться от услуг прибалтийских государств. Кроме того, в ходе ведшихся в этом году переговоров между Россией и Белоруссией на тему их экономической интеграции московские чиновники потребовали, чтобы Минск перестал экспортировать и импортировать товары через литовскую Клайпеду и начал пользоваться портами в Калининградской области. Требования были отвергнуты, но это не останавливает Кремль, который постепенно старается лишить страны Балтии важного источника доходов.



Первые эффекты уже ощущаются. Как сообщил СМИ директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс (Juris Iesalnieks), российские экспортеры, пользовавшиеся услугами латвийских железных дорог, под давлением кремлевского руководства начали подписывать соглашения об уменьшении объема транзита через порты стран Балтии. В результате в первом полугодии этого года объем грузооборота в портах Литвы, Латвии и Эстонии уменьшился на 12,4%, а в российских портах увеличился. Хотя есть и исключения. Московская политика «вознаграждения союзников» имеет конкретную финансовую составляющую: находящийся под контролем Лембергса порт в Вентспилсе в этом году увеличил объем грузооборота на 7%.



В результате русскоязычные порталы уже начали писать о том, что «Рейл Балтика» окажется нерентабельным проектом. Эта строящаяся в том числе за средства Евросоюза железнодорожная ветка со стандартной европейской колеей должна была стать элементом трансъевропейского транспортного коридора, который соединяет Варшаву, Каунас, Ригу, Таллин и Хельсинки. Российские тезисы призваны убедить чиновников из Брюсселя в том, что инвестиции в регионе — пустая трата денег.



Независимость от Кремля обходится дорого



Россия начинает претворять в жизнь свою стратегию по оказанию экономического давления на регион. Об этом свидетельствует принятое в июне Владимиром Путиным решение о строительстве в поселке Янтарный Калининградской области морского порта грузовой мощностью 48 миллионов тонн. Этот проект обсуждался в течение 20 лет, но сейчас процесс его претворения в жизнь ускорился. Предполагается, что создание нового порта обойдется как минимум в 200 миллиардов рублей (примерно 3 миллиарда евро). Российский бюджет выделит только 50 миллиардов, а остальные расходы покроют частные инвесторы.



В течение многих лет проектом не занимались, поскольку с экономической точки зрения он не имел смысла, тем более что неподалеку находится порт в литовской Клайпеде, однако, сейчас он приобрел стратегическое значение. Московское руководство уже склонило компанию «Уралхим» Дмитрия Мазепина перевести свой экспорт из Клайпеды в новый порт и вложить в его строительство крупную сумму. Недавно своим решением отказаться от использования прибалтийских портов хвалился также российский топливный гигант «Транснефть».



Речь идет не только о портовой и железнодорожной инфраструктуре. Российский Газпром сообщил о намерении продать пакет акций в компании «Латвийский газ», которая выступает оператором транспортной инфраструктуры и подземных газохранилищ в Латвии. Ранее желание выйти из предприятия высказал немецкий партнер россиян «ЭОН Рургас». Вполне возможно, что латвийское правительство воспользуется своим преимущественным правом покупки. Это будет очередная проблема, очередной расход, из-за которого останется меньше денег в том числе на военные цели, а одновременно недвусмысленное послание обществу и политическим партиям: политика обретения независимости от России обходится дорого.



Российское экономическое давление может привести и к другим, гораздо более серьезным последствиям. За те годы, которые страны Балтии провели в составе ЕС, мы увидели, что коренные латыши, литовцы и эстонцы чаще уезжают в поисках лучшей жизни в Европу, чем живущие в этих государствах русские. Особенно сильно такое явление дало о себе знать в Латвии, где русскоязычное меньшинство может со временем превратиться в большинство. Экономический кризис лишь ускорит этот процесс.



Россия, по всей видимости, решила несколько модифицировать свою политику и сделать ставку, скорее, не на военные угрозы, а на экономическое давление и пропаганду. Не случайно Владимир Путин недавно заявил, что уже через несколько лет страны Центральной Европы перестанут получать щедрые европейские дотации и всерьез задумаются о смысле своего дальнейшего членства в Евросоюзе.



Русскоязычное меньшинство, как «евреи во время войны»?



Из доклада латвийской разведки, посвященного основным угрозам на 2018 год, следует, что Рига продолжает считать Россию ревизионистским государством, которое стремится сохранить свои влияния в регионе и оказывает воздействие на политическую жизнь стран Балтии посредством дезинформационных компаний, призванных «внести раскол в общество, а также снизить доверие граждан как к демократическим процессам, так и к государственным органам и институтам».



Одним из проявлений такого рода деятельности стала развернутая российской делегацией на посвященном правам национальных меньшинств форуме ООН, который проходил в декабре в Женеве, кампании по обвинению стран Балтии (в первую очередь Литвы и Латвии) в том, что они проводят дискриминационную политику в отношении русского меньшинства, в частности, в сфере образования. Этот шаг служит продолжением действий, которые в мае прошлого года привели к принятию Европейским парламентом специальной резолюции, осуждающей Латвию за продвижение стратегии обучения на латышском языке, якобы дискриминирующей русское меньшинство.



Проект резолюции подготовили два латвийских европарламентария: один из клуба социалистов (представитель «Русского союза Латвии»), а второй из фракции «зеленых» (член дружественной Лембергсу партии). Следует отметить, что поддержали ее 115 европарламентариев из, как гордо сообщили авторы протеста, всех стран ЕС, то есть в том числе и Польши. Депутаты от «Русского союза Латвии» также устраивают в Европейском парламенте конференции, становящиеся одним из инструментов дискредитации стран Балтии: российские политики, которые выступают на этих мероприятиях, рассказывают, что в Прибалтике к русскоязычным согражданам относятся, как к евреям во время Второй мировой войны.



Все это происходит в ситуации, когда американские военные эксперты призывают государства региона приложить дополнительные усилия к адаптации инфраструктуры для быстрой переброски натовских войск. Специальный доклад, посвященный перспективе защиты стран Балтии силами НАТО, написал Ричард Хукер — младший (Richard D. Hooker) — ветеран войн в Руанде, Косово, Ираке и Афганистане, бывший профессор Военной академии Вест-Пойнт, сотрудник Оборонного колледжа НАТО в Риме, специальный советник президента США и член американского Совета по иностранным делам. Он указал, что если Вильнюс, Рига и Таллин не увеличат расходы как на собственные вооруженные силы, так и на строительство мостов, дорог и складов, о возможности дать гарантии безопасности не будет и речи, поскольку Альянс сейчас стал слабее, а Россия усилилась.



Таким образом экономическое давление, которое Москва оказывает на страны региона, имеет и конкретные военные последствия. Этот аспект российской политики, пожалуй, лучше заметен из Вашингтона, чем из Берлина или Парижа и, возможно, именно поэтому верный друг России олигарх Лембергс попал в американский «черный список», в то время как в Европе (которая тоже вроде бы борется с коррупцией), он чувствует себя совершенно вольготно.



Автор: Марек Будзиш (Marek Budzisz) для Tygodnik TVP, Польша, перевод На этот раз в американский санкционный список попали два высокопоставленных функционера из Венесуэлы, бизнесмен из Камбоджи, а также Айварс Лембергс (Aivars Lembergs) из Латвии — предприниматель, а одновременно мэр портового города Вентспилс (с 1988 года он переизбирался на этот пост уже пять раз) и самый популярный латвийский политик.Лембергс и его компании контролируют не только порт в том городе, где он занимает пост мэра, но и гораздо более крупный — в Риге. В целом его бизнес — это порты и транзит товаров, при этом стоит отметить, что латвийская столица выступает основным местом перегрузки, в частности, экспортирующегося в Европу российского угля.Латвийские СМИ в последнее время публиковали копии страниц из записных книжек Лембергса со списками его «стипендиатов». Рядом с фамилиями политиков из разных движений были указаны цифры, которые отдельные комментаторы считают суммами, выплаченными этим людям олигархом.Сейчас он возглавляет созданную им самим региональную партию «Латвии и Вентспилсу», которая заняла доминирующее положение на локальной политической сцене, но, как полагают журналисты Русской службы «Би-би-си», его влияние простирается гораздо дальше. Лембергс считается серым кардиналом латвийского Союза зеленых и крестьян — образования, вот уже почти 20 лет (оно появилась в 2002 году) входящего в состав каждой очередной правящей коалиции.При этом Лембергс выступает решительным критиком политики нынешнего руководства Латвии и его стратегии продвижения латышского языка в системе школьного образования в ущерб русскому, а также сторонником сближения с Россией и углубления экономического сотрудничества с восточным соседом. Между тем Латвия уже много лет не может справиться с проблемой хорошо организованного и занимающего пророссийскую позицию крупного (40% от населения страны) русскоязычного меньшинства, в лояльности которого латвийскому государству многие высказывают сомнения.Профессор Латвийского университета Оярс Скудра (Ojārs Skudra) заявил прессе, что «в Латвии никто не понимает, почему американцы обратили внимание на Лембергса только сейчас, ведь о нем пишут и говорят уже лет 15». Однако произошедшее кажется частью более широкой картины. Возможно, именно сейчас начинается игра, ставка в которой — независимость Латвии и ее соседей, а также их место в американских планах обороны восточного фланга НАТО. Управлением портами в Риге и Вентспилсе уже занялось государство, но все указывает на то, что это лишь начало битвы за контроль над стратегической инфраструктурой в странах Балтии.Страны Балтии много лет жили за счет транзита российских товаров и сырья, которое экспортировалось из Содружества Независимых Государств на рынки западных стран. Заниматься этим позволяли созданные еще в советские времена транспортные сети (дороги, железнодорожные пути, трубопроводы) и развитая портовая инфраструктура. Однако Москва, судя по всему, пришла к выводу, что следует «перекрыть вентиль» и направить экспортные потоки в собственные порты, лишив таким образом маленькие страны Балтии существенного источника доходов.Для Латвии, где треть бюджетных поступлений обеспечивают субсидии ЕС, которые могут сократить на фоне Брексита и проблем с балансированием европейского бюджета, потеря 600 миллионов долларов (в такую сумму оценивается доход от транзита российских товаров) станет болезненным ударом. Под вопросом окажется как стабильность экономики, так и увеличение расходов, например, на военные цели.По официальным данным российского министерства транспорта, через прибалтийские порты Россия в 2018 году импортировала 3 миллиона тонн товаров, а экспортировала 33 миллиона тонн. Местные предприниматели, как говорят российские специалисты, заработали на портовых сборах и других оплатах примерно 30 миллиардов рублей, то есть около 480 миллионов долларов.Москва даже не скрывает, что она уже приступила к претворению в жизнь своего плана. В начале декабря Пол Гобл (Paul A. Goble), сотрудник американского аналитического центра «Джеймстаунский фонд», написал, что Кремль методично перенаправляет потоки импорта и экспорта из портов стран Балтии (которые, как считаются, относятся к России враждебно) в свои порты на Балтийском море, например, в Усть-Лугу и Петербург. Россияне не только вкладывают огромные средства в развитие собственной инфраструктуры, но и оказывают административное давление на российские компании, вынуждая их отказаться от услуг прибалтийских государств. Кроме того, в ходе ведшихся в этом году переговоров между Россией и Белоруссией на тему их экономической интеграции московские чиновники потребовали, чтобы Минск перестал экспортировать и импортировать товары через литовскую Клайпеду и начал пользоваться портами в Калининградской области. Требования были отвергнуты, но это не останавливает Кремль, который постепенно старается лишить страны Балтии важного источника доходов.Первые эффекты уже ощущаются. Как сообщил СМИ директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс (Juris Iesalnieks), российские экспортеры, пользовавшиеся услугами латвийских железных дорог, под давлением кремлевского руководства начали подписывать соглашения об уменьшении объема транзита через порты стран Балтии. В результате в первом полугодии этого года объем грузооборота в портах Литвы, Латвии и Эстонии уменьшился на 12,4%, а в российских портах увеличился. Хотя есть и исключения. Московская политика «вознаграждения союзников» имеет конкретную финансовую составляющую: находящийся под контролем Лембергса порт в Вентспилсе в этом году увеличил объем грузооборота на 7%.В результате русскоязычные порталы уже начали писать о том, что «Рейл Балтика» окажется нерентабельным проектом. Эта строящаяся в том числе за средства Евросоюза железнодорожная ветка со стандартной европейской колеей должна была стать элементом трансъевропейского транспортного коридора, который соединяет Варшаву, Каунас, Ригу, Таллин и Хельсинки. Российские тезисы призваны убедить чиновников из Брюсселя в том, что инвестиции в регионе — пустая трата денег.Россия начинает претворять в жизнь свою стратегию по оказанию экономического давления на регион. Об этом свидетельствует принятое в июне Владимиром Путиным решение о строительстве в поселке Янтарный Калининградской области морского порта грузовой мощностью 48 миллионов тонн. Этот проект обсуждался в течение 20 лет, но сейчас процесс его претворения в жизнь ускорился. Предполагается, что создание нового порта обойдется как минимум в 200 миллиардов рублей (примерно 3 миллиарда евро). Российский бюджет выделит только 50 миллиардов, а остальные расходы покроют частные инвесторы.В течение многих лет проектом не занимались, поскольку с экономической точки зрения он не имел смысла, тем более что неподалеку находится порт в литовской Клайпеде, однако, сейчас он приобрел стратегическое значение. Московское руководство уже склонило компанию «Уралхим» Дмитрия Мазепина перевести свой экспорт из Клайпеды в новый порт и вложить в его строительство крупную сумму. Недавно своим решением отказаться от использования прибалтийских портов хвалился также российский топливный гигант «Транснефть».Речь идет не только о портовой и железнодорожной инфраструктуре. Российский Газпром сообщил о намерении продать пакет акций в компании «Латвийский газ», которая выступает оператором транспортной инфраструктуры и подземных газохранилищ в Латвии. Ранее желание выйти из предприятия высказал немецкий партнер россиян «ЭОН Рургас». Вполне возможно, что латвийское правительство воспользуется своим преимущественным правом покупки. Это будет очередная проблема, очередной расход, из-за которого останется меньше денег в том числе на военные цели, а одновременно недвусмысленное послание обществу и политическим партиям: политика обретения независимости от России обходится дорого.Российское экономическое давление может привести и к другим, гораздо более серьезным последствиям. За те годы, которые страны Балтии провели в составе ЕС, мы увидели, что коренные латыши, литовцы и эстонцы чаще уезжают в поисках лучшей жизни в Европу, чем живущие в этих государствах русские. Особенно сильно такое явление дало о себе знать в Латвии, где русскоязычное меньшинство может со временем превратиться в большинство. Экономический кризис лишь ускорит этот процесс.Россия, по всей видимости, решила несколько модифицировать свою политику и сделать ставку, скорее, не на военные угрозы, а на экономическое давление и пропаганду. Не случайно Владимир Путин недавно заявил, что уже через несколько лет страны Центральной Европы перестанут получать щедрые европейские дотации и всерьез задумаются о смысле своего дальнейшего членства в Евросоюзе.Из доклада латвийской разведки, посвященного основным угрозам на 2018 год, следует, что Рига продолжает считать Россию ревизионистским государством, которое стремится сохранить свои влияния в регионе и оказывает воздействие на политическую жизнь стран Балтии посредством дезинформационных компаний, призванных «внести раскол в общество, а также снизить доверие граждан как к демократическим процессам, так и к государственным органам и институтам».Одним из проявлений такого рода деятельности стала развернутая российской делегацией на посвященном правам национальных меньшинств форуме ООН, который проходил в декабре в Женеве, кампании по обвинению стран Балтии (в первую очередь Литвы и Латвии) в том, что они проводят дискриминационную политику в отношении русского меньшинства, в частности, в сфере образования. Этот шаг служит продолжением действий, которые в мае прошлого года привели к принятию Европейским парламентом специальной резолюции, осуждающей Латвию за продвижение стратегии обучения на латышском языке, якобы дискриминирующей русское меньшинство.Проект резолюции подготовили два латвийских европарламентария: один из клуба социалистов (представитель «Русского союза Латвии»), а второй из фракции «зеленых» (член дружественной Лембергсу партии). Следует отметить, что поддержали ее 115 европарламентариев из, как гордо сообщили авторы протеста, всех стран ЕС, то есть в том числе и Польши. Депутаты от «Русского союза Латвии» также устраивают в Европейском парламенте конференции, становящиеся одним из инструментов дискредитации стран Балтии: российские политики, которые выступают на этих мероприятиях, рассказывают, что в Прибалтике к русскоязычным согражданам относятся, как к евреям во время Второй мировой войны.Все это происходит в ситуации, когда американские военные эксперты призывают государства региона приложить дополнительные усилия к адаптации инфраструктуры для быстрой переброски натовских войск. Специальный доклад, посвященный перспективе защиты стран Балтии силами НАТО, написал Ричард Хукер — младший (Richard D. Hooker) — ветеран войн в Руанде, Косово, Ираке и Афганистане, бывший профессор Военной академии Вест-Пойнт, сотрудник Оборонного колледжа НАТО в Риме, специальный советник президента США и член американского Совета по иностранным делам. Он указал, что если Вильнюс, Рига и Таллин не увеличат расходы как на собственные вооруженные силы, так и на строительство мостов, дорог и складов, о возможности дать гарантии безопасности не будет и речи, поскольку Альянс сейчас стал слабее, а Россия усилилась.Таким образом экономическое давление, которое Москва оказывает на страны региона, имеет и конкретные военные последствия. Этот аспект российской политики, пожалуй, лучше заметен из Вашингтона, чем из Берлина или Парижа и, возможно, именно поэтому верный друг России олигарх Лембергс попал в американский «черный список», в то время как в Европе (которая тоже вроде бы борется с коррупцией), он чувствует себя совершенно вольготно.Автор: Марек Будзиш (Marek Budzisz) для Tygodnik TVP, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, нато, договор, Балтия, расторжение, РСМД — статья прочитана 124 раза Комментарии