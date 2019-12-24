Литва: «Маша и Медведь» — опасней русской водки и Достоевского 🔊 Воспроизвести В Вильнюсе боятся мультипликационных персонажей больше, чем «зеленых человечков»







Литовские консерваторы обнаружили врагов государственности в детском спектакле театра Domino в Паневежисе по мотивам российского мультсериала «Маша и Медведь». Постановку показали в Доме общин, называлась она «Маша и Медведь: рождественский баскетбол». И тут консерваторов понесло.



Паневежский еженедельник Sekundė посвятил читателей в мысли местного политика из партии консерваторов Юрги Гирдзияускене. На своей странице в социальной сети Facebook она написала: «В театре им. Ю. Мильтиниса — „Свои“ Ванагайте, а в Доме общины „Маша и медведь“… Неужели культура в Паневежисе деградирует? Напомню, что этот сериал множество экспертов признали самым ярким примером мягкой гибридной мощи Кремля. Печально». Паневежский еженедельник Sekundė посвятил читателей в мысли местного политика из партии консерваторов Юрги Гирдзияускене. На своей странице в социальной сети Facebook она написала: «В театре им. Ю. Мильтиниса — „Свои“ Ванагайте, а в Доме общины „Маша и медведь“… Неужели культура в Паневежисе деградирует? Напомню, что этот сериал множество экспертов признали самым ярким примером мягкой гибридной мощи Кремля. Печально».



Но если реакцию на постановку «Своих» в театре еще можно если не принять, то хотя бы как-то понять — литовские политики не хотят вспоминать страшные страницы своей истории, то при чем тут «Маша и Медведь»? Это - всего лишь веселый спектакль. Директор Дома общин Сандра Мишкене, как цитирует портал Delfi, так оценила зрелище: «Могу сказать, что была красивая сценография, освещение и вся постановка. Не понимаю, где пропаганда — детей ждали лесные жители, девочка, много приключений, хороший поучительный финал. Жаль, что человек, который не смотрел постановку, берется ее оценивать».



Действительно, Юрга Гирдзияускене не смотрела спектакль. «Я спектакль не видела, я на такое не хожу из принципа. Сам сериал многие эксперты признали пропагандистским, а во время спектакля — те же персонажи. Жаль, что люди этого не понимают», — сказала она.



На мнение какого-то местного политика, к тому же который «не видел, но осуждает», может быть, не стоило бы обращать внимание, только вот Гирдзияускене опирается на позицию одного из влиятельнейших деятелей Литвы из партии консерваторов. Еще в 2016 году глава Центра исследования Восточной Европы, ныне депутат Сейма Литвы Лауринас Кащюнас «разложил по полочкам» сериал «Маша и Медведь» в итальянской газете La Stampa, оценив его как скрытую «кремлевскую пропаганду», как часть «информационного воздействия России».



«Медведь, аллюзия на Россию, представлен как доброе, мирное существо, защищающее маленькую девочку», — сказал он. «Это самый популярный продукт российского производства в мире. Он даже популярнее, чем водка, газ, Достоевский, балет и икра. На данный момент доходы от него несколько ниже, но Bloomberg уже оценивает его в 300 миллионов долларов, а перспективы развития — футболки, рюкзаки, игры для телефона, портфели, игрушки, сладости — бесконечны, в отличие от нефти. Его закупили в 120 странах мира (к слову, автоматы Калашникова — только в 90). Это единственный российский фильм (и вообще единственный анимационный фильм), побивший рекорд по количеству просмотров на YouTube, обогнав американку немецкого происхождения Белоснежку и расположившись в двадцатке самых популярных видео наряду с Gangnam Style и Адель».



Итальянцам литовский депутат навязывал свое мнение, наверное, потому, что именно в Италии «Маша и Медведь» в 2014—2015 годах стал самым популярным мультсериалом. На местном детском телеканале Rai YoYo его смотрели одновременно 800 тысяч зрителей. Этот показатель считался в Италии рекордом для детских мультиков.



Литовский депутат не одинок в таких оценках. The Times приводит мнение преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги, который в 2017 году утверждал, будто мультсериал — часть гибридного воздействия, в котором якобы отрицательный образ России заменяется положительным. «Навязывание детям положительного образа России опасно для безопасности Эстонии», — считает эстонский педагог.



Да вот и сейчас после возмущения, высказанного паневежским консерватором Юргой Гирдзияускене, в полемику включилась депутат Европарламента от Литвы, бывший министр обороны балтийской республики Раса Юкнявичене. Портал Delfi приводит ее компетентное мнение. «Маша и Медведь», считает экс-глава минобороны, — это Троянский конь России. Гирдзияускене рада: «Если человек не видит и не понимает такие завуалированные пропагандистские вещи, ему сложно объяснить».



Да уж, конечно, сложно. Весь мир смотрит этот мультсериал. СМИ приводят данные: «Машу и Медведя» знают 95% индонезийских детей, более 90% чилийских и тайваньских, 88% итальянских, 33% китайских, 44% немецких. Считается, что в Европе в целом мультсериал знают более 70% детей. В США «Маша и Медведь» находится в первой десятке самых популярных мультиков среди детей до 12 лет. А вот в Литве и Эстонии в нем видят угрозу гибридной войны, прямо как якобы исходящую от «зеленых человечков» в Крыму.



Между тем, паневежский спектакль для детей — это творение литовских авторов по мотивам нашего мультсериала. Пресс-секретарь театра Domino Довиле Серапинайте рассказала, что спектакль был поставлен в 2017 году режиссером Дайнюсом Казлаускасом по сценарию Шарунаса Датяниса. «Мы создали проект, за содержание и качество которого мы спокойны. Наша цель — показать детям шоу с увлекательной и поучительной историей, с ценностями, которые важны для всех детей — дружба, честность, взаимопомощь и взаимовыручка. При создании литовского сценария это было главным», — сказала Серапинайте. По ее словам, «Маша и Медведь» выбрали потому, что он один из самых популярных брендов в мире.



А Сандра Мишкене заметила: «Если нельзя показывать, минкульт должен был его запретить по всей Литве. Я не увидела в нем ничего, что могло бы вызвать хотя бы малейшее сомнение»…



Источник: svpressa.ru «Свои» — это книга литовской писательницы Руты Ванагайте о массовом добровольном участии простых литовцев в убийствах евреев и грабеже их имущества. Так Холокост в Литве еще не освещали. В книге — ужасающие подробности кровавых расправ и дележа имущества убитых. После выхода «Своих» писательницу подвергли в Литве обструкции, от нее отвернулись некоторые родственники и друзья. Однако опровергать изложенное не стали.Но если реакцию на постановку «Своих» в театре еще можно если не принять, то хотя бы как-то понять — литовские политики не хотят вспоминать страшные страницы своей истории, то при чем тут «Маша и Медведь»? Это - всего лишь веселый спектакль. Директор Дома общин Сандра Мишкене, как цитирует портал Delfi, так оценила зрелище: «Могу сказать, что была красивая сценография, освещение и вся постановка. Не понимаю, где пропаганда — детей ждали лесные жители, девочка, много приключений, хороший поучительный финал. Жаль, что человек, который не смотрел постановку, берется ее оценивать».Действительно, Юрга Гирдзияускене не смотрела спектакль. «Я спектакль не видела, я на такое не хожу из принципа. Сам сериал многие эксперты признали пропагандистским, а во время спектакля — те же персонажи. Жаль, что люди этого не понимают», — сказала она.На мнение какого-то местного политика, к тому же который «не видел, но осуждает», может быть, не стоило бы обращать внимание, только вот Гирдзияускене опирается на позицию одного из влиятельнейших деятелей Литвы из партии консерваторов. Еще в 2016 году глава Центра исследования Восточной Европы, ныне депутат Сейма Литвы Лауринас Кащюнас «разложил по полочкам» сериал «Маша и Медведь» в итальянской газете La Stampa, оценив его как скрытую «кремлевскую пропаганду», как часть «информационного воздействия России».«Медведь, аллюзия на Россию, представлен как доброе, мирное существо, защищающее маленькую девочку», — сказал он. «Это самый популярный продукт российского производства в мире. Он даже популярнее, чем водка, газ, Достоевский, балет и икра. На данный момент доходы от него несколько ниже, но Bloomberg уже оценивает его в 300 миллионов долларов, а перспективы развития — футболки, рюкзаки, игры для телефона, портфели, игрушки, сладости — бесконечны, в отличие от нефти. Его закупили в 120 странах мира (к слову, автоматы Калашникова — только в 90). Это единственный российский фильм (и вообще единственный анимационный фильм), побивший рекорд по количеству просмотров на YouTube, обогнав американку немецкого происхождения Белоснежку и расположившись в двадцатке самых популярных видео наряду с Gangnam Style и Адель».Итальянцам литовский депутат навязывал свое мнение, наверное, потому, что именно в Италии «Маша и Медведь» в 2014—2015 годах стал самым популярным мультсериалом. На местном детском телеканале Rai YoYo его смотрели одновременно 800 тысяч зрителей. Этот показатель считался в Италии рекордом для детских мультиков.Литовский депутат не одинок в таких оценках. The Times приводит мнение преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги, который в 2017 году утверждал, будто мультсериал — часть гибридного воздействия, в котором якобы отрицательный образ России заменяется положительным. «Навязывание детям положительного образа России опасно для безопасности Эстонии», — считает эстонский педагог.Да вот и сейчас после возмущения, высказанного паневежским консерватором Юргой Гирдзияускене, в полемику включилась депутат Европарламента от Литвы, бывший министр обороны балтийской республики Раса Юкнявичене. Портал Delfi приводит ее компетентное мнение. «Маша и Медведь», считает экс-глава минобороны, — это Троянский конь России. Гирдзияускене рада: «Если человек не видит и не понимает такие завуалированные пропагандистские вещи, ему сложно объяснить».Да уж, конечно, сложно. Весь мир смотрит этот мультсериал. СМИ приводят данные: «Машу и Медведя» знают 95% индонезийских детей, более 90% чилийских и тайваньских, 88% итальянских, 33% китайских, 44% немецких. Считается, что в Европе в целом мультсериал знают более 70% детей. В США «Маша и Медведь» находится в первой десятке самых популярных мультиков среди детей до 12 лет. А вот в Литве и Эстонии в нем видят угрозу гибридной войны, прямо как якобы исходящую от «зеленых человечков» в Крыму.Между тем, паневежский спектакль для детей — это творение литовских авторов по мотивам нашего мультсериала. Пресс-секретарь театра Domino Довиле Серапинайте рассказала, что спектакль был поставлен в 2017 году режиссером Дайнюсом Казлаускасом по сценарию Шарунаса Датяниса. «Мы создали проект, за содержание и качество которого мы спокойны. Наша цель — показать детям шоу с увлекательной и поучительной историей, с ценностями, которые важны для всех детей — дружба, честность, взаимопомощь и взаимовыручка. При создании литовского сценария это было главным», — сказала Серапинайте. По ее словам, «Маша и Медведь» выбрали потому, что он один из самых популярных брендов в мире.А Сандра Мишкене заметила: «Если нельзя показывать, минкульт должен был его запретить по всей Литве. Я не увидела в нем ничего, что могло бы вызвать хотя бы малейшее сомнение»… Сергей Орлов Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, «Маша и медведь» — статья прочитана 163 раза Комментарии