Dagens Industri Швеция : ЕС и Россия выступили единым фронтом против США 🔊 Воспроизвести © страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter



ЕС критикует новые санкции США, направленные на компании, которые работают с российским газопроводом «Северный поток — 2». Эти санкции ударят по немецким и европейским компаниям, и это вмешательство в наши внутренние дела, написал, например, официальный представитель Ангелы Меркель.



ЕС критикует новые санкции США, направленные на компании, которые работают с российским газопроводом «Северный поток — 2».



«ЕС выступает против санкций, направленных на компании ЕС, ведущих законный бизнес», — объявил официальный представитель Европейской комиссии.



Санкции против строительства одобрил в пятницу президент США Дональд Трамп. За газопроводом, который обойдется примерно в 100 миллиардов крон (более 700 миллиардов рублей — прим. перев.), в первую очередь стоит российское государственное предприятие «Газпром». Однако в проекте участвуют не только российские компании, но и, например, Shell, Uniper, Wintershall и Engie. ЕС критикует новые санкции США, направленные на компании, которые работают с российским газопроводом «Северный поток — 2».«ЕС выступает против санкций, направленных на компании ЕС, ведущих законный бизнес», — объявил официальный представитель Европейской комиссии.Санкции против строительства одобрил в пятницу президент США Дональд Трамп. За газопроводом, который обойдется примерно в 100 миллиардов крон (более 700 миллиардов рублей — прим. перев.), в первую очередь стоит российское государственное предприятие «Газпром». Однако в проекте участвуют не только российские компании, но и, например, Shell, Uniper, Wintershall и Engie.



«Они ударят по немецким и европейским компаниям, и это вмешательство в наши внутренние дела», — написал официальный представитель канцлера Ангелы Меркель.



Благодаря газопроводу поставки российского природного газа в Германию могут удвоиться. Члены американского Конгресса, которые добились принятия санкций, беспокоятся, что проект газопровода обогатит российское правительство и усилит влияние президента Владимира Путина в Европе.



Естественно, санкции критикует и Россия, которая обвиняет США в стремлении помешать экономическому развитию других стран.



«Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции. Скоро они потребуют немедленно прекратить дышать», — написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в Фейсбуке.







В октябре Энергетическое агентство Дании разрешило проложить газопровод через датскую экономическую зону в Балтийском море к юго-востоку от Борнхольма. Шведское правительство еще летом 2018 года неохотно согласилось на строительство трубопровода в пределах шведской экономической зоны.



Оригинал ИноСМИ Немецкое правительство тоже высказалось против санкций.«Они ударят по немецким и европейским компаниям, и это вмешательство в наши внутренние дела», — написал официальный представитель канцлера Ангелы Меркель.Благодаря газопроводу поставки российского природного газа в Германию могут удвоиться. Члены американского Конгресса, которые добились принятия санкций, беспокоятся, что проект газопровода обогатит российское правительство и усилит влияние президента Владимира Путина в Европе.Естественно, санкции критикует и Россия, которая обвиняет США в стремлении помешать экономическому развитию других стран.«Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции. Скоро они потребуют немедленно прекратить дышать», — написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в Фейсбуке.В октябре Энергетическое агентство Дании разрешило проложить газопровод через датскую экономическую зону в Балтийском море к юго-востоку от Борнхольма. Шведское правительство еще летом 2018 года неохотно согласилось на строительство трубопровода в пределах шведской экономической зоны. inosmi.ru Категории: экономика, политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа, СП-2 — статья прочитана 144 раза Комментарии