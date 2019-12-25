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Dagens Industri Швеция : ЕС и Россия выступили единым фронтом против США

© страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter


ЕС критикует новые санкции США, направленные на компании, которые работают с российским газопроводом «Северный поток — 2». Эти санкции ударят по немецким и европейским компаниям, и это вмешательство в наши внутренние дела, написал, например, официальный представитель Ангелы Меркель.

ЕС критикует новые санкции США, направленные на компании, которые работают с российским газопроводом «Северный поток — 2».

«ЕС выступает против санкций, направленных на компании ЕС, ведущих законный бизнес», — объявил официальный представитель Европейской комиссии.

Санкции против строительства одобрил в пятницу президент США Дональд Трамп. За газопроводом, который обойдется примерно в 100 миллиардов крон (более 700 миллиардов рублей — прим. перев.), в первую очередь стоит российское государственное предприятие «Газпром». Однако в проекте участвуют не только российские компании, но и, например, Shell, Uniper, Wintershall и Engie.
Немецкое правительство тоже высказалось против санкций.

«Они ударят по немецким и европейским компаниям, и это вмешательство в наши внутренние дела», — написал официальный представитель канцлера Ангелы Меркель.

Благодаря газопроводу поставки российского природного газа в Германию могут удвоиться. Члены американского Конгресса, которые добились принятия санкций, беспокоятся, что проект газопровода обогатит российское правительство и усилит влияние президента Владимира Путина в Европе.

Естественно, санкции критикует и Россия, которая обвиняет США в стремлении помешать экономическому развитию других стран.

«Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции. Скоро они потребуют немедленно прекратить дышать», — написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в Фейсбуке.



В октябре Энергетическое агентство Дании разрешило проложить газопровод через датскую экономическую зону в Балтийском море к юго-востоку от Борнхольма. Шведское правительство еще летом 2018 года неохотно согласилось на строительство трубопровода в пределах шведской экономической зоны.

Оригинал ИноСМИ
inosmi.ru
Категории: экономика, политика, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа, СП-2
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добавлена сегодня, 25 декабря, 16:20

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