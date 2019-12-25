Загрузка... Жадность или безалаберность? Бузову через суд обязали выплатить долги по коммуналке 🔊 Воспроизвести Фото © VK / Ольга Бузова



Певицу и ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову через суд обязали оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги за квартиру во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает



Журналистам стало известно, что звезда задолжала 10 тысяч рублей. Управляющая компания "Космосервис", недолго думая, подала на светскую львицу в суд и выиграла дело. Теперь Бузовой предстоит общение с приставами по поводу возврата задолженности. Певицу и ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову через суд обязали оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги за квартиру во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Mash.Журналистам стало известно, что звезда задолжала 10 тысяч рублей. Управляющая компания "Космосервис", недолго думая, подала на светскую львицу в суд и выиграла дело. Теперь Бузовой предстоит общение с приставами по поводу возврата задолженности. Загрузка... life.ru Категории: общество, культура, дом и быт Ключевые слова: суд, оплата, артистка, коммуналка География: Россия — статья прочитана 157 раз Комментарии