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Жадность или безалаберность? Бузову через суд обязали выплатить долги по коммуналке

Фото © VK / Ольга Бузова


Певицу и ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову через суд обязали оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги за квартиру во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Mash.

Журналистам стало известно, что звезда задолжала 10 тысяч рублей. Управляющая компания "Космосервис", недолго думая, подала на светскую львицу в суд и выиграла дело. Теперь Бузовой предстоит общение с приставами по поводу возврата задолженности.
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life.ru
Категории: общество, культура, дом и быт
Ключевые слова: суд, оплата, артистка, коммуналка
География: Россия
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добавлена сегодня, 25 декабря, 15:00

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