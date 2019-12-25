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Жадность или безалаберность? Бузову через суд обязали выплатить долги по коммуналке
Певицу и ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову через суд обязали оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги за квартиру во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Mash.
Журналистам стало известно, что звезда задолжала 10 тысяч рублей. Управляющая компания "Космосервис", недолго думая, подала на светскую львицу в суд и выиграла дело. Теперь Бузовой предстоит общение с приставами по поводу возврата задолженности.
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life.ru
Ключевые слова: суд, оплата, артистка, коммуналка
География: Россия
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