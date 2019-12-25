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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать и хранить красную икру, сообщает RT и газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
Эксперты отметили, что икринки натурального продукта должны быть мелкими, однородными, рассыпчатыми и цельными, без плёнок и трещин.
Цвет может различаться в зависимости от породы рыбы и степени зрелости.
Яркий окрас и сильный селёдочный аромат говорят об испорченности продукта или о том, что икра искусственная.
В Роспотребнадзоре призвали всегда обращать внимание на упаковку и внимательно изучать этикетку. На банке должны быть указаны: дата изготовления, номер завода, номер и индекс рыбной промышленности.
Подделку также выдаёт некачественная полиграфия и отсутствие подробной информации об изготовителе.
Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6 °С, желательно в стеклянной таре.
russian.rt.com
Ключевые слова: рекомендации, икра, контрафакт
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