Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры 🔊 Воспроизвести © Victor Lisitsyn/Global Look Press



Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать и хранить красную икру, сообщает



Эксперты отметили, что икринки натурального продукта должны быть мелкими, однородными, рассыпчатыми и цельными, без плёнок и трещин.



Цвет может различаться в зависимости от породы рыбы и степени зрелости.



Яркий окрас и сильный селёдочный аромат говорят об испорченности продукта или о том, что икра искусственная.



В Роспотребнадзоре призвали всегда обращать внимание на упаковку и внимательно изучать этикетку. На банке должны быть указаны: дата изготовления, номер завода, номер и индекс рыбной промышленности.



Подделку также выдаёт некачественная полиграфия и отсутствие подробной информации об изготовителе.



Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6 °С, желательно в стеклянной таре. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать и хранить красную икру, сообщает RT и газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.Эксперты отметили, что икринки натурального продукта должны быть мелкими, однородными, рассыпчатыми и цельными, без плёнок и трещин.Цвет может различаться в зависимости от породы рыбы и степени зрелости.Яркий окрас и сильный селёдочный аромат говорят об испорченности продукта или о том, что икра искусственная.В Роспотребнадзоре призвали всегда обращать внимание на упаковку и внимательно изучать этикетку. На банке должны быть указаны: дата изготовления, номер завода, номер и индекс рыбной промышленности.Подделку также выдаёт некачественная полиграфия и отсутствие подробной информации об изготовителе.Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6 °С, желательно в стеклянной таре. russian.rt.com Категории: экономика, общество, дом и быт Ключевые слова: рекомендации, икра, контрафакт — статья прочитана 158 раз Комментарии