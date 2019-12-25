Британский премьер исключает перезагрузку отношений с Россией 🔊 Воспроизвести Борис Джонсон на Красной площади в Москве



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ошибся, допуская возможность перезагрузки отношений Лондона и Москвы. "Я очень сильно разочарован", - приводит слова политика Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ошибся, допуская возможность перезагрузки отношений Лондона и Москвы. "Я очень сильно разочарован", - приводит слова политика DW со ссылкой на британское издание The Spectator. По словам главы правительства, он "действительно считал", что отношения двух стран "можно начать снова", но "был неправ". При этом Джонсон назвал Россию "великой страной, с которой мы сообща боролись с фашизмом". Четыре эпизода отравления "Новичком"



"Ужасные проблемы" в отношениях Лондона и Москвы связаны с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, заявил Джонсон несколькими днями ранее в интервью эстонскому порталу ERR. Они были отравлены в марте 2018 года. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома бывшего двойного агента в Солсбери. После длительного лечения Скрипали покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.



В июне в городе Эймсбери были госпитализированы граждане Великобритании Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Спустя несколько дней Стёрджес скончалась. Российская сторона отрицает причастность к обоим инцидентам.



Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), Руслана Боширова и Александра Петрова. Следствие указало, что их имена могут быть вымышленными.



Позднее в деле появился третий подозреваемый - представитель военной разведки России, прибывший в Великобританию с паспортом на имя Сергея Федотова. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова, Петрова и Федотова и назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев. Категории: в Европе, политика Ключевые слова: Россия, перезагрузка, Британия, Джонсон — статья прочитана 170 раз Комментарии