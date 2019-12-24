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Вильнюс увидел «Winter Classic» - турнир по хоккею под открытым небом





В воскресенье на Рождественском катке, залитом на столичной площади Лукишкес, впервые состоялся Рождественский детский хоккейный турнир «Hockey Punks».

По словам одного из основателей и тренера Вильнюсской хоккейной академии «Hockey Punks» Миндаугаса Кераса, известного в недавнем прошлом хоккеиста, этот турнир под открытым небом является воплощением давней мечты.

«У нашей академии была мечта организовать «Winter Classic». Площадь Лукишкес - очень удобное место для этой цели. Поскольку водоемы в Литве в настоящее время замерзают с большим трудом, то такой ариант был отличной возможностью. Этот Рождественский каток идеально подходит для детей, которые не бьют очень сильно и не поднимают шайбу очень высоко.

Качество льда также неплохое, когда его очищают после каждого матча. Я представляю, как весело играть на улице, где нет крыши и стен. Детям было очень весело», - цитирует М.Кераса общественное предприятие «Sveikas miestas» в своём пресс-релизе.
В Рождественском хоккейном турнире команды соревновались в усечённых составах - три на три - в двух возрастных группах, до девяти и до одиннацати лет (U9 и U11). Все матчи были полны прекрасных эпизодов и эмоций, юных хоккеистов активно поддерживали их родные и близкие. Хоккейные баталии привлекли внимание многих прохожих, прогуливавшихся с детьми по центру литовской столицы.

В турнире приняли участие воспитанники трёх вильнюсских клубов - Столичной хоккейной академии, вильнюсского клуба «Geležinio vilkas» и «Hockey Punks Academy», а также юные таланты клайпедской «Baltijа». Все команды были награждены медалями и призами.

«Хоккей - это очень веселый вид спорта, поэтому все в этом турнире являются победителями. Накануне праздников я хочу пожелать всем любить то, что вы делаете, и стараться делать как можно лучше», - добавил М.Керас.

Фото: Мантас Репечка

Инф. «Обзора»
Категории: спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: «Winter Classic», Вильнюсская хоккейная академия, «Hockey Punks», Миндаугас Керас
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 24 декабря, 10:20

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