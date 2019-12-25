Директор СВР РФ: детальный план первой атомной бомбы был у Сталина за 12 дней до ее сборки в США 🔊 Воспроизвести Председатель Российского исторического общества (РИО), руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин © Владимир Гердо/ТАСС



Также директор Службы внешней разведки России рассказал, что "еще Петр I занимался агентурной разведкой, не называя это этим термином, направлял своих подчиненных на стажировки в различные европейские страны"



Детальное описание первой атомной бомбы легло на стол Сталина за 12 дней до того, как ее изготовили в США, пишет Детальное описание первой атомной бомбы легло на стол Сталина за 12 дней до того, как ее изготовили в США, пишет ТАСС . Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного предстоящему в 2020 году 100-летию отечественной внешней разведки. "Напомню, детальное описание первой атомной бомбы, которую разработали американские ученые и военные, легло на стол Сталина еще за 12 дней до того, как американцы собрали первый экземпляр бомбы", - сказал Нарышкин, говоря о роли разведки.



Он отметил, что в истории России разведывательная деятельность велась и ранее. Так, по его словам, "еще Петр I занимался агентурной разведкой, не называя это этим термином, направлял своих подчиненных на стажировки в различные европейские страны". "Да и сам лично, как сейчас говорят, под прикрытием Великого посольства добывал значительный объем и научно-технической, и экономической, и политической информации", - заметил Нарышкин. Но лишь 20 декабря 1920 года, когда председатель ВЧК Феликс Дзержинский подписал приказ о создании иностранного отдела (ИНО) ВЧК, "отечественная внешняя разведка оформилась в качестве самостоятельного постоянно действующего подразделения".



Начало разведки



Нарышкин напомнил, что в условиях дипломатической изоляции созданного советского государства ИНО ВЧК приступил к созданию разветвленной агентурной сети в Европе. "И внешняя разведка стала практически единственным каналом, через который руководство страны получало сведения об истинных планах и замыслах западных правительств в отношении Советского Союза, - отметил он. - В конце 1930-х годов возникла угроза прямого гитлеровского вторжения, и политика умиротворения агрессора, проводимая частью западных элит, позволила нацистским войскам пройти пол-Европы и расположиться непосредственно поблизости от наших границ".



Донесения внешней разведки стали не последним фактором, позволившим руководству СССР "выйти из сложнейшего международного кризиса и не дать втянуть себя в войну на заведомо проигрышных условиях". Но после подписания договора о ненападении с Германией многочисленные предупреждения и донесения разведки об планах нацистов часто не воспринимались руководством страны. "Кроме того, в конце 1930-х годов многие сотрудники внешней разведки пали жертвами необоснованных репрессий. Чистка коснулась почти 60% личного состава службы", - сказал Нарышкин, напомнив, что был расстрелян и первый руководитель ИНО ВЧК Яков Давтян.



Восстановление разведки



Глава СВР заявил, что необходимо отдать дань уважения руководителю внешней разведки предвоенных и военных лет Павлу Фитину, который сумел реорганизовать разведку, которая "за короткий период начала войны сумела восстановить свои позиции в большинстве европейских стран, в том числе и в фашистской Германии".



"Большую роль в оперативном информировании дали и наши друзья за рубежом, в том числе и знаменитая "кембриджская пятерка". Так, например, донесение Кима Филби, имевшего доступ к секретной информации британских спецслужб, позволило Красной Армии успешно контратаковать врага под Курском и завершить тем самым коренной перелом войны", - отметил Нарышкин.



Ядерная эра



А уже на завершающем этапе разгрома нацистских сил в Европе подробные агентурные сведения позволяли руководству СССР узнавать уже о планах партнеров по антигитлеровской коалиции и реагировать на новые стратегические вызовы. "Атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки продемонстрировали, что американские элиты не колеблясь применят это разрушительное оружие против мирного населения, и над Советским Союзом нависла реальная угроза", - напомнил Нарышкин.



Создание ракетно-ядерного щита, на которое были брошены лучшие силы физиков-ядерщиков, позволило обеспечить блестяще проведенная операция советской разведки "Энормоз". "Сведения, добытые нашим выдающимися разведчиками Владимиром Барковским, Леонидом Квасниковым, Александром Феклисовым, Анатолием Яцко (в 1995-1996 годах они были удостоены званий Героев России - прим. ТАСС), стали серьезным подспорьем для советских ученых, и в 1949 году Советский Союз успешно испытал собственное атомное оружие", - напомнил Нарышкин.



"Служба внешней разведки вступила свой вековой юбилейный год, - подчеркнул Нарышкин. - Современная обстановка выдвигает к СВР повышенные требования, возлагает на нас особую ответственность за обеспечение безопасности и нашего государства, и наших граждан".



В то же время он убежден, что необходимо максимально, насколько это возможно без ущерба для национальной безопасности, рассказывать о роли, которую сыграла в истории страны разведка, которая была и остается эффективным инструментом государства в защите национальных интересов. ТАСС Категории: политика, в мире, технологии, история Ключевые слова: Сталин, бомба, чертежи, СВР — статья прочитана 133 раза Комментарии