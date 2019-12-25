У границы с Венгрией на Закарпатье после пыток расстреляли опергруппу. В СБУ - опровергли 🔊 Воспроизвести



Целую группу оперативников СБУ, в которую входили четыре офицера, две недели назад обнаружили убитыми в окрестностях городка Виноградов на Закарпатье близ границы с Венгрией.



Об этом



По словам офицера спецслужбы, найдены мертвыми четверо сотрудников СБУ. По информации "Страны", оперативная группа СБУ из трех офицеров столичного главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы выполняла задание по документации трафика контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией. Целую группу оперативников СБУ, в которую входили четыре офицера, две недели назад обнаружили убитыми в окрестностях городка Виноградов на Закарпатье близ границы с Венгрией.Об этом "Стране" рассказал источник в СБУ.По словам офицера спецслужбы, найдены мертвыми четверо сотрудников СБУ. По информации "Страны", оперативная группа СБУ из трех офицеров столичного главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы выполняла задание по документации трафика контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией.



Видимо, СБУ в очередной раз попыталась выяснить, что происходит на этом участке границы. Но тут их ожидала ловушка: оперативную группу просто убили.



По информации источников "Страны" в СБУ, спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми, все тела были со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову.



В СБУ сначала официально не комментировали информацию о гибели своих сотрудников на Закарпатье. Однако около 23:00 спикер Службы Елена Гитлянская опровергла ее.



Скриншот: Facebook/ giolena11



"Уважаемые журналисты не распространяйте фейк о "расстреле группы СБУ в Закарпатье". Это полный бред!" - написала Гитлянская в Facebook. Об этом участке ранее много писали в центральных и региональных СМИ: дело в том, что непосредственно вдоль границы Украины местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений. Через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.Видимо, СБУ в очередной раз попыталась выяснить, что происходит на этом участке границы. Но тут их ожидала ловушка: оперативную группу просто убили.По информации источников "Страны" в СБУ, спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми, все тела были со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову.В СБУ сначала официально не комментировали информацию о гибели своих сотрудников на Закарпатье. Однако около 23:00 спикер Службы Елена Гитлянская опровергла ее."Уважаемые журналисты не распространяйте фейк о "расстреле группы СБУ в Закарпатье". Это полный бред!" - написала Гитлянская в Facebook. strana.ua Категории: чп и криминал Ключевые слова: СБУ, контрабанда География: Украина — статья прочитана 142 раза Комментарии