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В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста «нарушает государственный суверенитет Украины», говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитической службой Евросоюза, сообщает RT.
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
Как указывается, это является «ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России.
«Железнодорожное сообщение — это ещё один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией», — считают в ЕС.
Также подчёркивается, что открытие железнодорожной части моста ведёт к «изоляции Крыма от Украины», а сам мост «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море».
23 декабря российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, проехав по сооружению в кабине машиниста.
Позднее Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за запуска железнодорожной части Крымского моста и визита Путина на полуостров.
russian.rt.com
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