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В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

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Открытие железнодорожной части Крымского моста «нарушает государственный суверенитет Украины», говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитической службой Евросоюза, сообщает RT.

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.

Как указывается, это является «ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России.

«Железнодорожное сообщение — это ещё один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией», — считают в ЕС.

Также подчёркивается, что открытие железнодорожной части моста ведёт к «изоляции Крыма от Украины», а сам мост «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море».

23 декабря российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, проехав по сооружению в кабине машиниста.

Позднее Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за запуска железнодорожной части Крымского моста и визита Путина на полуостров.
russian.rt.com
Категории: экономика, общество, в Европе
Ключевые слова: протест, Путин, ЕС, движение, Крым, мост, поезда
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добавлена сегодня, 24 декабря, 00:08

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