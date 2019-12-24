В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту 🔊 Воспроизвести © most.life / vk.com



Открытие железнодорожной части Крымского моста «нарушает государственный суверенитет Украины», говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитической службой Евросоюза, сообщает



«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.



Как указывается, это является «ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России.



«Железнодорожное сообщение — это ещё один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией», — считают в ЕС.



Также подчёркивается, что открытие железнодорожной части моста ведёт к «изоляции Крыма от Украины», а сам мост «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море».



23 декабря российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, проехав по сооружению в кабине машиниста.



Позднее Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за запуска железнодорожной части Крымского моста и визита Путина на полуостров. Открытие железнодорожной части Крымского моста «нарушает государственный суверенитет Украины», говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитической службой Евросоюза, сообщает RT «Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.Как указывается, это является «ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России.«Железнодорожное сообщение — это ещё один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией», — считают в ЕС.Также подчёркивается, что открытие железнодорожной части моста ведёт к «изоляции Крыма от Украины», а сам мост «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море».23 декабря российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, проехав по сооружению в кабине машиниста.Позднее Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за запуска железнодорожной части Крымского моста и визита Путина на полуостров. russian.rt.com Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: протест, Путин, ЕС, движение, Крым, мост, поезда — статья прочитана 213 раз Комментарии