Загрузка... Черная Мадонна — законодательница мод 🔊 Воспроизвести



Айнзидельнское аббатство (Kloster Einsiedeln), мужской бенедиктинский монастырь, является крупнейшим центром паломничества на территории Швейцарии. У его истоков стоял немецкий монах Св. Мейнрад, который привёз с собою на место будущего монастыря чудотворную статую Мадонны. В 10 веке вокруг этой святыни один из преемников Мейнарда, Эберхард из Страсбурга, и учредил монастырь (SRF/ Айнзидельнское аббатство (Kloster Einsiedeln), мужской бенедиктинский монастырь, является крупнейшим центром паломничества на территории Швейцарии. У его истоков стоял немецкий монах Св. Мейнрад, который привёз с собою на место будущего монастыря чудотворную статую Мадонны. В 10 веке вокруг этой святыни один из преемников Мейнарда, Эберхард из Страсбурга, и учредил монастырь (SRF/ Чудотворная Мадонна сгорела в огне пожара в 1465 году, а годом позже ее заменили другой статуей, сохранившейся до наших дней. С 17 века она стала известна как «Мария Айнзидельнская», или «Чёрная Мадонна». Сейчас она установлена внутри «Покаянной часовни» («Gnadenkapelle») непосредственно в главном храме монастыря.



Существует мнение, что прообразом «Черной Богоматери» можно считать возлюбленную царя Соломона, которая говорит о себе: «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня…» (Песн. 1:5). По одной из гипотез «Чёрные Мадонны» появились в Европе во время Крестовых походов и были завезены из стран Ближнего Востока рыцарями — тамплиерами.



Все эти статуи были созданы до 13-го столетия и обладают рядом общих внешних примет: высота около 70 см, прямо сидящие, прямой взгляд больших глаз, устремлённый вдаль. Руки или пальцы — чрезмерно длинны. На коленях они держат также глядящего вдаль младенца. В более поздний период (барокко) Чёрная Мадонна изображается, как правило, стоя. Многие из древних изображений были уничтожены во время религиозных войн и революций.



В настоящее время культ Чёрной Мадонны весьма распространён в центральной и южной Франции (здесь они наиболее изучены), на западе и юго-западе Германии, в Испании, Италии и Швейцарии, где «Черная Мадонна» из Айнзидельна входит в число наиболее значимых местных святынь. Скульптура была создана неизвестным мастером. В 1798 году она серьезно пострадала от рук французских завоевателей, но в 1817 году ее восстановили в прежнем виде.



Черной скульптура стала, конечно же, не от ближневосточного солнца, но от пыли и коптящих свечей. Впрочем, и у нее есть своя интересная особенность, которая заключается в огромном количестве постоянно сменяющих друг друга внешних облачений, некоторые из которых порой выглядят очень экзотично. Этому феномену посвящена вышедшая недавно книга «Мода для Мадонны» («Madonnas Fashion»), написанная одним из монахов Айнзидельнского аббатства Герольдом Зенони (Gerold Zenoni).



Традиционная дата?



Праздник Рождества посвящен чуду Рождения Иисуса Христа, а потому он занимает очень важное место в христианском календаре. Однако никому доподлинно не известно, в каком году точно родился Христос, не говоря уже, в какой день.



В 4-ом веке н. э. западная христианская церковь остановилась на дате 25-е декабря. Она очень близка к дате зимнего солнцестояния в северном полушарии – то есть к самому короткому дню года. Не исключено, что церковь опиралась в своем выборе на существовавшие ранее языческие традиции праздников, устраивавшихся в соответствии с астрономическим календарем.



Большинство восточных христианских церквей праздновало Рождество 6 января, однако потом они синхронизировали свое Рождество с западным. Русская православная церковь так же сохранила у себя юлианский календарь, который в Европе в 16-ом веке был заменен на более точный грегорианский.



За несколько столетий между двумя календарями накопилась разница в 13 дней. В то время как западный мир праздновал Рождество 25 декабря, в России этот праздник пришелся на 7 января. В Швейцарии юлианский календарь действует в протестантском кантоне Аппенцель-Внешний, который в 1582 году отказался вводить у себя грегорианский календарь. Загрузка... swissinfo.ch Категории: общество, культура, история Ключевые слова: христианство, Швейцария, святыни — статья прочитана 144 раза Комментарии