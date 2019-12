Загрузка... Скандал вокруг «Чернобыля». Людмила из сериала обвинила канал HBO в воровстве 🔊 Воспроизвести © HBO, 2019



Женщина, история которой легла в основу одного из ключевых сюжетов сериала «Чернобыль» утверждает, что не разрешала HBO ее экранизировать, и что после выхода сериала ее начали преследовать журналисты и травить окружающие.



Людмила Игнатенко, история которой находится в центре сюжетной линии сериала «Чернобыль» каналов HBO и Sky, заявила, что никогда не давала разрешения на экранизацию своей истории, и подробно рассказала о нападках, которые на нее обрушились после выхода сериала.



Людмила — жена Василия, одного из первых пожарных, погибших от смертельной дозы радиации в результате техногенной катастрофы. В сериале ее сыграла Джесси Бакли.



«Когда я узнала, что обо мне будет фильм, мне было очень обидно и неприятно, — рассказала Би-би-си Людмила. — Начались атаки на квартиру. Дошло до того, что журналисты вламывались в дом, подставляя ногу, чтобы заблокировать дверь, и записывали интервью».



Люди говорили, что это «я убила своего ребенка», — рассказала она. «Они спрашивали, почему я сидела рядом с мужем, зная, что я беременна? А как я могла оставить его? Я считала, что мой ребенок защищен внутри меня. Настолько мы были не осведомлены в том, что такое радиация».



Людмила также заявила, что ей предлагали деньги после того, как «Чернобыль» был снят. «Мне кажется, что телекомпания поступила неправильно, не встретившись со мной». «Был звонок из Москвы. Они сказали, что съемки проходят в Латвии и Киеве, они хотели связаться со мной, но не смогли. Они сказали, что хотели бы заплатить 3 тысячи долларов. К этому моменту фильм уже был снят».



Когда она спросила, за что ей хотят заплатить деньги, ей ответили: «Просто за то, что вы существуете».



«Я сказала им, что никто никому просто так деньги не дает», и повесила трубку. Конечно, я подумала, что это обман, какое-то мошенничество.



Телеканалы HBO и Sky опровергли жалобы Людмилы, заявив: «На протяжении всего процесса создания „Чернобыля“ продюсеры старались передать все события, включая историю Людмилы и Владимира Игнатенко, с максимальной точностью. Съемочная группа несколько раз общалась с Людмилой — до, во время и после съемок — с целью ознакомить ее с проектом и интерпретацией [в сериале] ее истории… Людмиле также была предоставлена возможность рассказать всю историю и высказать свои пожелания. Во время общения она ни разу не возразила против использования ее истории или истории ее мужа Василия [в сериале]. Режиссеры приложили все усилия, чтобы показать историю в целом и историю каждого, кого это коснулось…».



Бакли, которая в сериале сыграла Людмилу, прежде рассказала The Independent, что она бы очень хотела встретиться с женщиной, чью роль она исполнила, но уважает ее чувства и понимает, что «она должна продолжать жить своей жизнью».



Она добавила, что если бы они встретились «я бы просто обняла ее и сказала: „Надеюсь, у меня получилось передать Вашу историю настолько искренне, насколько возможно“».



