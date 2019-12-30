13 лет после казни Саддама Хусейна 🔊 Воспроизвести © AFP 2019, DAVID FURST



30 декабря 2006 года смертный приговор, вынесенный бывшему президенту Ирака Саддаму Хусейну, был приведен в исполнение. Это событие разделило мир на два лагеря: тех, кто был рад наказанию, и тех, кто считал приговор несправедливым. По прошествии 13 лет со дня казни иракского лидера судья, председательствующий на процессе, сделал признание.



Иракский судья Ризгар Мухаммед Амин (Rizgar Muhammed Amin), первый судья на процессе по делу покойного президента Ирака Саддама Хусейна, заявил, что он не был сторонником смертного приговора, вынесенного иракскому лидеру.



Объясняя свою позицию в эксклюзивном интервью телеканалу «Курдистан 24», Амин заявил: «Я и тогда не поддерживал вынесение смертного приговора Саддаму Хусейну, потому что я против смертной казни в принципе».



Однако иракский судья отказался дать личную оценку казни Саддама Хусейна: было это справедливо по отношению к нему или нет.



Мухаммед Амин заявил, что стремился быть беспристрастным при вынесении решения, каким должен быть, по его мнению, профессионал, поэтому он избегал любых контактов с Саддамом Хусейном вне зала суда.



Саддам Хусейн был казнен на рассвете 30 декабря 2006 года.



Сообщает издание Sabq, Саудовская Аравия, перевод Иракский судья Ризгар Мухаммед Амин (Rizgar Muhammed Amin), первый судья на процессе по делу покойного президента Ирака Саддама Хусейна, заявил, что он не был сторонником смертного приговора, вынесенного иракскому лидеру.Объясняя свою позицию в эксклюзивном интервью телеканалу «Курдистан 24», Амин заявил: «Я и тогда не поддерживал вынесение смертного приговора Саддаму Хусейну, потому что я против смертной казни в принципе».Однако иракский судья отказался дать личную оценку казни Саддама Хусейна: было это справедливо по отношению к нему или нет.Мухаммед Амин заявил, что стремился быть беспристрастным при вынесении решения, каким должен быть, по его мнению, профессионал, поэтому он избегал любых контактов с Саддамом Хусейном вне зала суда.Саддам Хусейн был казнен на рассвете 30 декабря 2006 года.Сообщает издание Sabq, Саудовская Аравия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: президент, Ирак, приговор, казнь, Саддам Хусейн — статья прочитана 127 раз Комментарии