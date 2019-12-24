Загрузка... Дед Мороз поведал, о чем его чаще всего просят россияне 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Павел Лисицын Всероссийский Дед Мороз. Архивное фото



Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области рассказал



"Не все просят технику - просят и здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек... Самая оригинальная (просьба) - это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться", - сообщил он журналистам.



Главный новогодний волшебник страны вспомнил несколько случаев, которые показались ему наиболее трогательными. Так, ребенок попросил у него куклу для сестры, новые валенки для дедушки, а для бабушки - "столько яблок, сколько не жалко". Также Деда Мороза растрогала просьба подростка из Алтайского края, занимающегося фигурным катанием и попросившего профессиональные коньки, чтобы достичь успеха в этом виде спорта. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области рассказал РИА Новости , какие просьбы поступают к нему чаще всего."Не все просят технику - просят и здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек... Самая оригинальная (просьба) - это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться", - сообщил он журналистам.Главный новогодний волшебник страны вспомнил несколько случаев, которые показались ему наиболее трогательными. Так, ребенок попросил у него куклу для сестры, новые валенки для дедушки, а для бабушки - "столько яблок, сколько не жалко". Также Деда Мороза растрогала просьба подростка из Алтайского края, занимающегося фигурным катанием и попросившего профессиональные коньки, чтобы достичь успеха в этом виде спорта. Зимний волшебник добавил также, что многие взрослые люди, несмотря на жизненные сложности, сохраняют веру в чудо. По его словам, он нередко сталкивался с ситуацией, когда "мужчины брутального вида", дождавшись отсутствия посторонних, просили сделать совместную фотографию с Дедом Морозом.



Как сообщалось, всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в субботу зажжет огни на главной городской елке Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, дав старт началу новогодних праздников. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, культура, в России, история Ключевые слова: Новый год, желания, праздники, дед мороз, елки География: Россия — статья прочитана 141 раз Комментарии