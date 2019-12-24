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Дед Мороз поведал, о чем его чаще всего просят россияне

© РИА Новости / Павел Лисицын Всероссийский Дед Мороз. Архивное фото


Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области рассказал РИА Новости, какие просьбы поступают к нему чаще всего.

"Не все просят технику - просят и здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек... Самая оригинальная (просьба) - это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться", - сообщил он журналистам.

Главный новогодний волшебник страны вспомнил несколько случаев, которые показались ему наиболее трогательными. Так, ребенок попросил у него куклу для сестры, новые валенки для дедушки, а для бабушки - "столько яблок, сколько не жалко". Также Деда Мороза растрогала просьба подростка из Алтайского края, занимающегося фигурным катанием и попросившего профессиональные коньки, чтобы достичь успеха в этом виде спорта.
Зимний волшебник добавил также, что многие взрослые люди, несмотря на жизненные сложности, сохраняют веру в чудо. По его словам, он нередко сталкивался с ситуацией, когда "мужчины брутального вида", дождавшись отсутствия посторонних, просили сделать совместную фотографию с Дедом Морозом.

Как сообщалось, всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в субботу зажжет огни на главной городской елке Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, дав старт началу новогодних праздников.
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РИА Новости
Категории: общество, культура, в России, история
Ключевые слова: Новый год, желания, праздники, дед мороз, елки
География: Россия
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добавлена сегодня, 24 декабря, 16:40

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