Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом» 🔊 Воспроизвести



Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».



Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает







Отмечается, что таким образом он отреагировал на информацию, что в принадлежавшем Порошенко спортклубе обнаружили скрытые видеокамеры в раздевалках. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает RT Отмечается, что таким образом он отреагировал на информацию, что в принадлежавшем Порошенко спортклубе обнаружили скрытые видеокамеры в раздевалках. «Никогда не понимал и не уважал Порошенко. Был уверен, что пасть ниже просто невозможно и уже некуда, но новость о камерах в раздевалках и душевых клуба «Пятый элемент», ему принадлежащем, удивила даже меня... Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо. А ведь если мысли возмущённых граждан справедливо материализуются, то персонаж будет кричать на каждом углу, что членовредительство произошло на политической почве», — отметил он.



По его словам, можно лишь размышлять о том, зачем он «в одиночестве или с кем-то в компании» смотрел соответствующие видеозаписи.



Ранее СМИ сообщали, что сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в принадлежавшем Порошенко спортклубе «Пятый элемент». В вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли соединённые с сетевым кабелем линзы видеокамер, собиравших негласную информацию, подслушивавших и снимавших посетителей прямо в раздевалках.



20 декабря в партии Порошенко заявили об обысках ГБР в офисе политсилы. russian.rt.com Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, коррупция, армия, Порошенко, ВСУ География: Украина — статья прочитана 143 раза Комментарии