Главная >> Новости >> политика, общество >> Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»



Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает RT.



Отмечается, что таким образом он отреагировал на информацию, что в принадлежавшем Порошенко спортклубе обнаружили скрытые видеокамеры в раздевалках.
«Никогда не понимал и не уважал Порошенко. Был уверен, что пасть ниже просто невозможно и уже некуда, но новость о камерах в раздевалках и душевых клуба «Пятый элемент», ему принадлежащем, удивила даже меня... Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо. А ведь если мысли возмущённых граждан справедливо материализуются, то персонаж будет кричать на каждом углу, что членовредительство произошло на политической почве», — отметил он.

По его словам, можно лишь размышлять о том, зачем он «в одиночестве или с кем-то в компании» смотрел соответствующие видеозаписи.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в принадлежавшем Порошенко спортклубе «Пятый элемент». В вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли соединённые с сетевым кабелем линзы видеокамер, собиравших негласную информацию, подслушивавших и снимавших посетителей прямо в раздевалках.

20 декабря в партии Порошенко заявили об обысках ГБР в офисе политсилы.
russian.rt.com
Категории: политика, общество
Ключевые слова: выборы, коррупция, армия, Порошенко, ВСУ
География: Украина
статья прочитана 143 раза
добавлена сегодня, 24 декабря, 09:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка