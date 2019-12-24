Загрузка... Марадона поведал о том, как его похитили инопланетяне 🔊 Воспроизвести © Gabriel Sotelo via www.imago-ima/www.imago-images.de globallookpress.com



Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона с юмором ответил на вопрос, верит ли он в НЛО, сообщает



«Верю ли я в НЛО? А зачем что-то выдумывать? Однажды, выпив слишком много, я отсутствовал дома три дня. Когда вернулся домой, сказал, что меня похитил НЛО. Так и сказал: «Они меня похитили, но я не могу об этом говорить», — приводит слова Марадоны Daily Mail со ссылкой TyC Sports.



59-летний аргентинец является чемпионом мира по футболу 1986 года, а также серебряным призёром мирового первенства 1990 года. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона с юмором ответил на вопрос, верит ли он в НЛО, сообщает RT «Верю ли я в НЛО? А зачем что-то выдумывать? Однажды, выпив слишком много, я отсутствовал дома три дня. Когда вернулся домой, сказал, что меня похитил НЛО. Так и сказал: «Они меня похитили, но я не могу об этом говорить», — приводит слова Марадоны Daily Mail со ссылкой TyC Sports.59-летний аргентинец является чемпионом мира по футболу 1986 года, а также серебряным призёром мирового первенства 1990 года. Загрузка... russian.rt.com Категории: общество, спорт, чп и криминал Ключевые слова: похищение, Марадона, иноплнетяне — статья прочитана 127 раз Комментарии