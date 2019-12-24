Загрузка... Американская балерина обвинила Большой театр в расизме 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Mary Altaffer



Использование российскими балеринами Большого театра грима для изображения персонажей с темным цветом кожи вызвало необоснованное возмущение американской балерины. По ее мнению, это проявление расизма, а Большой театр должен приглашать на подобные партии темнокожих танцовщиц.



Знаменитый российский Большой театр отверг критические замечания американской балерины Мисти Коупленд (Misty Copeland) по поводу использования «блэкфейса» (разновидность театрального грима для изображения лица чернокожего человека — прим. ред.) его танцовщицами.



Коупленд, вошедшая в историю, как первая темнокожая прима Американского театра балета, Знаменитый российский Большой театр отверг критические замечания американской балерины Мисти Коупленд (Misty Copeland) по поводу использования «блэкфейса» (разновидность театрального грима для изображения лица чернокожего человека — прим. ред.) его танцовщицами.Коупленд, вошедшая в историю, как первая темнокожая прима Американского театра балета, разместила на прошлой неделе в Instagram фотографию двух белых балерин из Большого театра в черном гриме. Фотография была сделана во время репетиции «Баядерки» — трагической любовной истории, действие которой происходит в Индии. Коупленд сочла ее расистской. «Таковы реалии балетного мира», — написала она.



«Мне надоело делать скидки угнетателям. Их нужно, выявлять и выводить на чистую воду. Им нужно все откровенно объяснять. Я 25 лет живу в балетном мире. Я держалась тихо, была удобной и молча страдала. Сейчас мне 37, и я чувствую, что пора это прекратить», — добавила он.



Коупленд также заявила в Твиттере: «Я понимаю, что это ОЧЕНЬ деликатная тема для балетного мира. Но пока мы не начнем говорить откровенно, как бы это многих ни смущало, перемены не наступят. Больно думать, что многие видные театры не нанимают темнокожих танцовщиц и вместо этого используют блэкфейс».



Со своей стороны, Большой театр отверг критику Коупленд, заявив российскому информационному агентству РИА Новости, что балет ставился тысячи раз в России и за рубежом.



«Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет, — заявил директор театра Владимир Урин. — Находить в этом какие-то глубинные обиды просто смешно: никогда к нам никаких претензий никто не предъявлял и не рассматривал… как акт оскорбления» (так в тексте, в действительности Урину принадлежит только первая часть высказывания, вторая часть взята из заявления руководителя балетной труппы Большого театра Вазеева «Известиям», — прим. ред.).



Российская балерина Светлана Захарова заявила телеканалу «Москва 24», что в блэкфейсе нет «ничего такого странного, для нас это абсолютно норма… Это искусство».



Коупленд в течение всей своей карьеры открыто высказывалась о малом количестве темнокожих танцовщиц в балете. Тем временем в Нью-Йорк сити балете в новой постановке «Щелкунчика» впервые партию Мари будет танцевать темнокожая девочка — 11-летняя Шарлотта Небрес (Charlotte Nebres).



Прочие исполнители ведущих партий в постановке также отличаются расовым разнообразием. Партию Принца вместе с Небрес танцует Таннер Квирк (Tanner Quirk), наполовину китаец. Во втором составе Мари танцует София Томопулос (Sophia Thomopoulos), полукореянка, полугречанка, а Принца — Кай Мисра-Стоун (Kai Misra-Stone), танцовщик частично южноазиатского происхождения.



Автор: Лусия Суарес Сан (Lucia I. Suarez Sang) для Fox News, США, перевод Далее, в комментариях под следующей записью, она подчеркнула: «Мы активно присутствуем в СМИ и социальных сетях. Мы рассказываем о себе и открыты миру. С учетом этого они просто не могут быть настолько слепы и невежественны, чтобы не понимать, насколько неприемлемы такие вещи».«Мне надоело делать скидки угнетателям. Их нужно, выявлять и выводить на чистую воду. Им нужно все откровенно объяснять. Я 25 лет живу в балетном мире. Я держалась тихо, была удобной и молча страдала. Сейчас мне 37, и я чувствую, что пора это прекратить», — добавила он.Коупленд также заявила в Твиттере: «Я понимаю, что это ОЧЕНЬ деликатная тема для балетного мира. Но пока мы не начнем говорить откровенно, как бы это многих ни смущало, перемены не наступят. Больно думать, что многие видные театры не нанимают темнокожих танцовщиц и вместо этого используют блэкфейс».Со своей стороны, Большой театр отверг критику Коупленд, заявив российскому информационному агентству РИА Новости, что балет ставился тысячи раз в России и за рубежом.«Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет, — заявил директор театра Владимир Урин. — Находить в этом какие-то глубинные обиды просто смешно: никогда к нам никаких претензий никто не предъявлял и не рассматривал… как акт оскорбления» (так в тексте, в действительности Урину принадлежит только первая часть высказывания, вторая часть взята из заявления руководителя балетной труппы Большого театра Вазеева «Известиям», — прим. ред.).Российская балерина Светлана Захарова заявила телеканалу «Москва 24», что в блэкфейсе нет «ничего такого странного, для нас это абсолютно норма… Это искусство».Коупленд в течение всей своей карьеры открыто высказывалась о малом количестве темнокожих танцовщиц в балете. Тем временем в Нью-Йорк сити балете в новой постановке «Щелкунчика» впервые партию Мари будет танцевать темнокожая девочка — 11-летняя Шарлотта Небрес (Charlotte Nebres).Прочие исполнители ведущих партий в постановке также отличаются расовым разнообразием. Партию Принца вместе с Небрес танцует Таннер Квирк (Tanner Quirk), наполовину китаец. Во втором составе Мари танцует София Томопулос (Sophia Thomopoulos), полукореянка, полугречанка, а Принца — Кай Мисра-Стоун (Kai Misra-Stone), танцовщик частично южноазиатского происхождения.Автор: Лусия Суарес Сан (Lucia I. Suarez Sang) для Fox News, США, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, культура, чп и криминал Ключевые слова: расизм, Балет, обвинения, Большой — статья прочитана 133 раза Комментарии