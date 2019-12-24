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Полицейский пес попался на воровстве игрушек

FRANKLIN POLICE DEPARTMENT Image caption Ретривер Бен Франклин оказался похитителем игрушек


В полицейском участке в городе Франклин, штат Массачусетс, пропадали игрушки, которые полицейские собирали для благотворительной организации Santa Foundation. Похитителем оказалась собака, сообщает ВВС.

Игрушки исчезали каждый день, и полицейские быстро начали подозревать, что вор, вероятно, затесался среди них.

После тщательного обыска участка сотрудники заметили, что к игрушкам проявляет интерес терапевтическая собака полиции, лабрадор по кличке Бен Франклин.
Остальное было делом техники - Бену дали игрушечную коляску с ребенком, и он отнес ее под стол, куда складывал все остальные игрушки. Полицейские записали это на видео.



"Они хранились в закрытой комнате, в которую не у всех был доступ, поэтому вычислить Бена было достаточно просто. Когда Бен впервые увидел игрушки, он подумал, что они все для него", - рассказал заместитель начальника участка Джеймс Милл.

Теперь Бена больше не пускают в комнату с игрушками, а предметы, которые он украл, заменят, потому что "он их обслюнявил".

Бен Франклин - терапевтическая собака. Он посещает школы и проводит время с детьми, которые столкнулись с трудностями.

"Он как человек, который внезапно появляется на вечеринке, в него влюбляются все. Да, когда Бен заходит в комнату - как будто светит солнце", - говорит Милл.
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bbc.com
Категории: общество, чп и криминал, дом и быт
Ключевые слова: собака, воровство, игрушки
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добавлена сегодня, 24 декабря, 12:40

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